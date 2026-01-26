Rendkívüli

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

árnyékflottaFranciaországMacronorosz olajorosz szankciók

Franciaország csapást mért az orosz háborús finanszírozásra

Franciaország újabb határozott lépést tett az Oroszországgal szembeni szankciók betartatása érdekében. A francia haditengerészet lefoglalt egy, az orosz árnyékflottához köthető olajszállító tankert, a kapitányt pedig őrizetbe vették. Emmanuel Macron elmondta, hogy Franciaország több szövetségese is támogatta a műveletet, és eltökéltek abban, hogy biztosítsák az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók hatékony végrehajtását.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 15:59
Emmanule Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a francia haditengerészet a Földközi-tengeren megállított egy, az orosz árnyékflottához köthető olajszállító tankerhajót, és a kapitányt őrizetbe vették – írja a The Kyiv Independent.

Franciaország lefoglalta a Grinch nevű olajszállító tankert, amiről azt feltételezik, hogy az orosz árnyékflotta tagja
Franciaország lefoglalta a Grinch nevű olajszállító tankert, amiről azt feltételezik, hogy az orosz árnyékflotta tagja. Fotó: AFP

Oroszország árnyékflottája olyan olajszállító tankerekből áll, amelyeket Moszkva a nemzetközi szankciók megkerülésére használ. Az árnyékflotta ugyanis lehetővé teszi a Kreml számára, hogy a szankciós korlátozások ellenére továbbra is olajat exportáljon. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz nagykövet a tankerek lefoglalása kapcsán azt mondta, hogy visszatértek a kalózok. 

Macron beszámolója szerint a Grinch nevű tanker elleni akció a Földközi-tenger nemzetközi vizein zajlott, és Franciaország több szövetségese is támogatta azt. A francia elnök kiemelte, hogy a tanker a nemzetközi szankciók hatálya alá tartozik, és felmerült a gyanú, hogy hamis zászló alatt közlekedik. Hozzátette, hogy az ügyben vizsgálat indult, és a hajót lefoglalták.

Semmilyen jogsértést nem tűrünk el. Eltökéltek vagyunk abban, hogy érvényt szerezzünk a nemzetközi jognak, és biztosítsuk a szankciók hatékony végrehajtását

 – írta Macron január 22-én az X-en. 

A francia elnök hozzátette: az árnyékflotta tevékenysége hozzájárul az Ukrajna elleni háború finanszírozásához. Január 25-én a marseille-i ügyészség bejelentette, hogy a hajó kapitányát – egy indiai állampolgárt – őrizetbe vettek. A Grinch nevű tanker jelenleg Marseille déli partjai közelében horgonyoz.

 

Borítókép: Emmanule Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
