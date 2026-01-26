Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a francia haditengerészet a Földközi-tengeren megállított egy, az orosz árnyékflottához köthető olajszállító tankerhajót, és a kapitányt őrizetbe vették – írja a The Kyiv Independent.
Franciaország csapást mért az orosz háborús finanszírozásra
Franciaország újabb határozott lépést tett az Oroszországgal szembeni szankciók betartatása érdekében. A francia haditengerészet lefoglalt egy, az orosz árnyékflottához köthető olajszállító tankert, a kapitányt pedig őrizetbe vették. Emmanuel Macron elmondta, hogy Franciaország több szövetségese is támogatta a műveletet, és eltökéltek abban, hogy biztosítsák az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók hatékony végrehajtását.
Oroszország árnyékflottája olyan olajszállító tankerekből áll, amelyeket Moszkva a nemzetközi szankciók megkerülésére használ. Az árnyékflotta ugyanis lehetővé teszi a Kreml számára, hogy a szankciós korlátozások ellenére továbbra is olajat exportáljon. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz nagykövet a tankerek lefoglalása kapcsán azt mondta, hogy visszatértek a kalózok.
Macron beszámolója szerint a Grinch nevű tanker elleni akció a Földközi-tenger nemzetközi vizein zajlott, és Franciaország több szövetségese is támogatta azt. A francia elnök kiemelte, hogy a tanker a nemzetközi szankciók hatálya alá tartozik, és felmerült a gyanú, hogy hamis zászló alatt közlekedik. Hozzátette, hogy az ügyben vizsgálat indult, és a hajót lefoglalták.
Semmilyen jogsértést nem tűrünk el. Eltökéltek vagyunk abban, hogy érvényt szerezzünk a nemzetközi jognak, és biztosítsuk a szankciók hatékony végrehajtását
– írta Macron január 22-én az X-en.
A francia elnök hozzátette: az árnyékflotta tevékenysége hozzájárul az Ukrajna elleni háború finanszírozásához. Január 25-én a marseille-i ügyészség bejelentette, hogy a hajó kapitányát – egy indiai állampolgárt – őrizetbe vettek. A Grinch nevű tanker jelenleg Marseille déli partjai közelében horgonyoz.
Borítókép: Emmanule Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
