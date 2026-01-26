Franciaország csapást mért az orosz háborús finanszírozásra

Oroszország árnyékflottája olyan olajszállító tankerekből áll, amelyeket Moszkva a nemzetközi szankciók megkerülésére használ. Az árnyékflotta ugyanis lehetővé teszi a Kreml számára, hogy a szankciós korlátozások ellenére továbbra is olajat exportáljon. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz nagykövet a tankerek lefoglalása kapcsán azt mondta, hogy visszatértek a kalózok.

Macron beszámolója szerint a Grinch nevű tanker elleni akció a Földközi-tenger nemzetközi vizein zajlott, és Franciaország több szövetségese is támogatta azt. A francia elnök kiemelte, hogy a tanker a nemzetközi szankciók hatálya alá tartozik, és felmerült a gyanú, hogy hamis zászló alatt közlekedik. Hozzátette, hogy az ügyben vizsgálat indult, és a hajót lefoglalták.

Semmilyen jogsértést nem tűrünk el. Eltökéltek vagyunk abban, hogy érvényt szerezzünk a nemzetközi jognak, és biztosítsuk a szankciók hatékony végrehajtását

– írta Macron január 22-én az X-en.

A francia elnök hozzátette: az árnyékflotta tevékenysége hozzájárul az Ukrajna elleni háború finanszírozásához. Január 25-én a marseille-i ügyészség bejelentette, hogy a hajó kapitányát – egy indiai állampolgárt – őrizetbe vettek. A Grinch nevű tanker jelenleg Marseille déli partjai közelében horgonyoz.