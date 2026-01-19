Orosz nagykövet: visszatértek a kalózok

Azt felejtik el, hogy Nagy-Britannia már rég nem a tengerek ura, és tettei nem maradnak büntetlenül

– figyelmeztetett Kelin. A nagykövet felszólította az Egyesült Királyságot, hogy gondosan mérlegelje a kockázatokat, mielőtt veszélyes vállalásokba kezd. A kijelentés előzménye, hogy január 7-én az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma közölte, hogy az amerikai hatóságok kérésére segítséget nyújtott az orosz Marinera olajszállító tanker – más néven Bella 1 – elfogásában az Atlanti-óceánon. Az Egyesült Királyság légi bázisokat biztosított az amerikai légierő számára, felderítő repülőgépeket vetett be a Marinera nyomon követésére, valamint a Royal Auxiliary Fleet Tideforce nevű tartályhajóját küldte az amerikai katonai személyzet támogatására.