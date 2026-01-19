Rendkívüli

Orosz nagykövet: visszatértek a kalózok

Oroszország londoni nagykövete élesen bírálta a Nyugatot, amiért szerinte példátlan módon semmibe veszi a nemzetközi jogot. A diplomata különösen a brit szerepvállalást kifogásolta egy orosz olajszállító hajó elfogásában, amelyet Moszkva jogellenesnek tart. Andrej Kelin figyelmeztetett: az ilyen lépések súlyos következményekkel járhatnak.

2026. 01. 19. 10:35
Andrej Kelin, Oroszország brit nagykövete arról beszélt, hogy a nyugati országok régóta kettős mércét alkalmaznak Moszkva bosszantására, ám a nemzetközi jog semmibevétele mostanra példátlan szintet ért el. A nagykövet kijelentette, hogy a brit tervek az orosz hajók elfogására gyakorlatilag a kalózkodás korszakának visszatérést jelentik – számolt be róla a TASZSZ.

Azt felejtik el, hogy Nagy-Britannia már rég nem a tengerek ura, és tettei nem maradnak büntetlenül

– figyelmeztetett Kelin. A nagykövet felszólította az Egyesült Királyságot, hogy gondosan mérlegelje a kockázatokat, mielőtt veszélyes vállalásokba kezd. A kijelentés előzménye, hogy január 7-én az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma közölte, hogy az amerikai hatóságok kérésére segítséget nyújtott az orosz Marinera olajszállító tanker – más néven Bella 1 – elfogásában az Atlanti-óceánon. Az Egyesült Királyság légi bázisokat biztosított az amerikai légierő számára, felderítő repülőgépeket vetett be a Marinera nyomon követésére, valamint a Royal Auxiliary Fleet Tideforce nevű tartályhajóját küldte az amerikai katonai személyzet támogatására.

Oroszország külügyminisztériuma ezt követően felszólította Washingtont, hogy térjen vissza a nemzetközi tengeri hajózás alapvető normáinak és elveinek betartásához, és azonnal szüntesse meg jogellenes lépéseit a Marinera, valamint más, a nyílt tengeren jogszerűen közlekedő hajók ellen.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

