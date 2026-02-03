Ukrajna kritikus napok előtt: Trump optimista, Rutte több rakétát ígér

Ukrajna intenzív tárgyalásokat folytat Svédországgal a Meteor levegő–levegő rakéták átadásáról, amelyet szakértők a legerősebb ilyen típusú európai fegyverrendszernek tartanak. Abu-Dzabiban folytatódnak a háromoldalú tárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna részvételével, miközben Kijev már késznek mondja az amerikai biztonsági garanciákról szóló megállapodást – szakértők szerint éppen ezek nélkül lenne értelmetlen egy Putyin–Zelenszkij-csúcs. Ezzel egy időben kiszivárgott egy nyugati katonai terv, amely európai csapatok ukrajnai telepítésével számol. Mark Rutte NATO-főtitkár az orosz légitámadás napján Kijevbe utazott, ahol azt ígérte, hogy a szövetség felgyorsítja a rakétaszállításokat és éveken át kitart Ukrajna mellett. Sűrű napuk volt.

Ukrajna intenzív tárgyalásokat folytat Svédországgal a Meteor levegő–levegő rakéták átadásáról Fotó: AFP

Tűzszünet vagy újabb zsákutca: biztonsági garanciák nélkül nincs Putyin–Zelenszkij-csúcs

Szerdán és csütörtökön újabb háromoldalú tárgyalási forduló kezdődik Abu-Dzabiban az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével. Miközben Kijev már késznek mondja az amerikai biztonsági garanciákról szóló megállapodást, a fronton továbbra is heves harcok dúlnak. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a valódi áttörés kulcsa éppen ezekben a garanciákban rejlik, ezek nélkül viszont egy Putyin–Zelenszkij-csúcs értelmetlen lenne.