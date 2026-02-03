orosz-ukrán háborúRutteUkrajnaElon MuskrakétaSzijjártó Péter

Ukrajna kritikus napok előtt: Trump optimista, Rutte több rakétát ígér

Ukrajna a legütőképesebb európai rakétára vetette ki hálóját, miközben az USA, Oroszország és Ukrajna újabb háromoldalú tárgyalásokat kezd Abu-Dzabiban. Kiszivárgott egy nyugati katonai terv európai csapatok ukrajnai telepítéséről, Rutte NATO-főtitkár pedig Kijevben több és gyorsabb rakétaszállítást ígért. Trump optimista a békekilátásokat illetően, közben Szijjártó Péter egyértelművé tette, hogy kinek a győzelmével fog végződni a háború. Francia ügyészek razziáztak Elon Musk X-platformjának párizsi irodájában, és újabb példa erősíti meg, hogy a tagállamok miért fizetnek rá a migrációs paktumra. Mutatjuk a nap legfontosabb külpolitikai híreit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 23:59
Ukrajna kritikus napok előtt: Trump optimista, Rutte több rakétát ígér Forrás: AFP
Ukrajna intenzív tárgyalásokat folytat Svédországgal a Meteor levegő–levegő rakéták átadásáról, amelyet szakértők a legerősebb ilyen típusú európai fegyverrendszernek tartanak. Abu-Dzabiban folytatódnak a háromoldalú tárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna részvételével, miközben Kijev már késznek mondja az amerikai biztonsági garanciákról szóló megállapodást – szakértők szerint éppen ezek nélkül lenne értelmetlen egy Putyin–Zelenszkij-csúcs. Ezzel egy időben kiszivárgott egy nyugati katonai terv, amely európai csapatok ukrajnai telepítésével számol. Mark Rutte NATO-főtitkár az orosz légitámadás napján Kijevbe utazott, ahol azt ígérte, hogy a szövetség felgyorsítja a rakétaszállításokat és éveken át kitart Ukrajna mellett. Sűrű napuk volt.

Ukrajna intenzív tárgyalásokat folytat Svédországgal a Meteor levegő–levegő rakéták átadásáról
Ukrajna intenzív tárgyalásokat folytat Svédországgal a Meteor levegő–levegő rakéták átadásáról Fotó: AFP

Tűzszünet vagy újabb zsákutca: biztonsági garanciák nélkül nincs Putyin–Zelenszkij-csúcs 

Szerdán és csütörtökön újabb háromoldalú tárgyalási forduló kezdődik Abu-Dzabiban az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével. Miközben Kijev már késznek mondja az amerikai biztonsági garanciákról szóló megállapodást, a fronton továbbra is heves harcok dúlnak. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a valódi áttörés kulcsa éppen ezekben a garanciákban rejlik, ezek nélkül viszont egy Putyin–Zelenszkij-csúcs értelmetlen lenne.

Trump optimista a tárgyalások kapcsán

Az amerikai elnök szerint hamarosan jó hírek érkezhetnek az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán. 

Donald Trump szerint először közeledtek az álláspontok a háromoldalú tárgyaláson.

Christian Stocker szövetségi kancellár közölte: a kormány kötelező erejű népszavazást készít elő
Kiszivárgott a nyugati katonai terv, európai csapatok mennek Ukrajnába Fotó: AFP

Kiszivárgott a nyugati katonai terv, európai csapatok mennek Ukrajnába

Röviddel a béketárgyalások újabb fordulója előtt kiszivárgott egy terv, amely európai katonák és katonai bázisok ukrajnai telepítésével számol a tűzszünet megszületése után. A hajlandók koalíciója egy többlépcsős válaszmechanizmust is kidolgozott egy esetleges orosz tűzszünetsértésre. A harmadik szint – amennyiben az orosz tűzszünetsértés kiterjedt támadássá válna – már azt jelenti, hogy az európai katonák amerikai támogatással lépnek fel Oroszország ellen.

Ukrajna a legütőképesebb európai rakétára vetette ki hálóját

Miközben Svédország az ukrajnai háború kezdete óta az egyik legnagyobb katonai segélycsomagját készíti elő Kijev számára, az ukrán vezetés intenzív tárgyalásokat folytat Stockholmmal az európai fejlesztésű Meteor levegő–levegő rakéták esetleges átadásáról. A fegyverrendszert szakértők „forradalmi” eszközként emlegetik, és jelenleg a legerősebb ilyen típusú rakétának tartják Európában.

Szijjártó Péter: Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével fog végződni az ukrajnai háború

Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével fog végződni az ukrajnai háború, ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Bangkokban.

Rutte Kijevben: Több rakéta kell, és gyorsabban

A NATO főtitkára, Mark Rutte az orosz légitámadás napján érkezett Kijevbe, ahol a kijevi parlamentben is felszólalt. Azt ígérte, hogy a szövetség felgyorsítja a rakétaszállításokat, és „éveken át” kitart Ukrajna mellett – miközben Moszkva éppen a látogatás idején indította meg az egyik legnagyobb légicsapás-sorozatát.

A NATO főtitkár ukrán parlamentben mondott beszéde sokkolta a nyugati szövetségeseket

Mark Rutte NATO-főtitkár kijevi látogatásán világossá tette: a szövetség hosszú távon – nemcsak politikai ígéretekkel – konkrét katonai és biztonsági eszközökkel is kiáll Ukrajna mellett. 

A NATO koordinálja a fegyverszállításokat, a kiképzést, a légvédelmet és az ukrán védelmi ipar megerősítését is. 

Rutte szerint tartós béke csak erős ukrán haderővel és kötelező erejű biztonsági garanciákkal érhető el. A főtitkár egyértelmű üzenetet küldött: Ukrajna biztonsága a NATO biztonsága, és a támogatás nem fog megszűnni.

Mark Rutte és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP 

Videón az orosz csapás, Kijev a hideg és a rakéták miatt szenved

Az ukrán fővárosban egész éjszaka szóltak a légvédelmi szirénák. 

Oroszország elsődleges célpontja Kijev volt, azonban a front menti településeken is súlyos károkról érkeztek jelentések. 

A támadás során az orosz haderő drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetett.

Weber leadta az első lövést, Brüsszelben elkezdődött a leszámolás

Az Európai Néppárt elnöke radikális intézményi átalakításokat tervez, amely tovább gyengítené a tagállami szuverenitást és egyetlen brüsszeli kézbe összpontosítaná az uniós hatalmat. Manfred Weber ezzel minden jel szerint leadta az első lövést, hiszen Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét az utóbbi időben már sajátjai is kritizálták diktatórikus vezetési stílusa miatt.

Weber leadta az első lövést, Brüsszelben elkezdődött a leszámolás
Weber leadta az első lövést, Brüsszelben elkezdődött a leszámolás Fotó: AFP

Ukrajna-párti tüntetés lesz Budapesten, a szervezők korábban beleszóltak a magyar belpolitikába

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulóján több, Ukrajnát támogató demonstrációt is tartanak Budapesten. 

Az egyik tüntetést magyarországi ukrán civil szervezetek hirdették meg. 

Nem ez lesz az első ilyen megmozdulás: januárban is utcára vonult a magyarországi ukrán közösség Ukrajna támogatása mellett.

Migrációs paktum: újabb bizonyíték, miért fizetnek rá a tagállamok

Zemplényi Lili, a Nézőpont Intézet elemzője egy Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy évi 1,5 milliárd euróra is növekedhet Írország migrációs kiadása. Véleménye szerint 

a brüsszeli migrációs paktum alapvetően rossz elképzelésre épít: nem arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy hogyan lehet a migránsokat újraosztani a tagállamok között, hanem a határvédelem megerősítésére, hogy ne tudjanak illegálisan belépni az unió területére.

Migrációs paktum: újabb bizonyíték, miért fizetnek rá a tagállamok
Migrációs paktum: újabb bizonyíték, miért fizetnek rá a tagállamok Fotó: AFP

Francia ügyészek tartottak razziát Elon Musk X-platformjának párizsi irodájában

A párizsi ügyészség kiberbűnözés elleni egységei – az Europol közreműködésével – átkutatták Elon Musk közösségi médiaplatformjának, az X-nek a franciaországi irodáit. A vizsgálat az X algoritmusa által ajánlott tartalmakra, valamint a Grok nevű mesterséges intelligencia alapú chatbot körüli visszaélésekre terjed ki. Musk és az X korábbi vezérigazgatója áprilisban idézést kaphat írta a BBC.

Új nemzetközi együttműködés: thaiföldi partnerrel bővít a Miskolci Egyetem

Thaiföld egyik legelismertebb egyetemével kötött együttműködési megállapodást a Miskolci Egyetem. A szándéknyilatkozat aláírása után Szijjártó Péter az egyetemistákhoz is szólt.

Borítókép: Vlagyimir Putyin, Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij: Folytatni kell a párbeszédet Oroszországgal a háború befejezéséről

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

