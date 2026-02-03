A tárgyalás folytatódik. Január 31-én Kirill Dmitrijev orosz megbízott amerikai tisztviselőkkel találkozott Miamiban, köztük Steve Witkoff-fal. A három fél előző, kétnapos tárgyalási fordulója január 24-én zárult Abu-Dzabiban, ám áttörésről akkor sem érkezett hivatalos bejelentés.
Tűzszünet vagy újabb zsákutca: biztonsági garanciák nélkül nincs Putyin–Zelenszkij-csúcs
Szerdán és csütörtökön újabb háromoldalú tárgyalási forduló kezdődik Abu-Dzabiban az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével. Miközben Kijev már késznek mondja az amerikai biztonsági garanciákról szóló megállapodást, a fronton továbbra is heves harcok dúlnak. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a valódi áttörés kulcsa éppen ezekben a garanciákban rejlik, ezek nélkül viszont egy Putyin–Zelenszkij-csúcs értelmetlen lenne.
Moszkva megerősítette, hogy a hétvégére tervezett tárgyalásokat „menetrendi okokból” szerdára és csütörtökre halasztották. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a három fél – Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok – időbeosztását nem sikerült összehangolni.
A mostani megbeszélések várhatóan egy esetleges tűzszünetre és a Donbász jövőjére összpontosítanak – Moszkva továbbra is követeli Donyeck és Luhanszk megye teljes átadását, beleértve a jelenleg nem megszállt területeket is.
Zelenszkij: „Kész a megállapodás” Washingtonnal
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn közölte: szerinte elkészült az Egyesült Államokkal kötendő kétoldalú biztonsági garanciákról szóló megállapodás.
Megbeszélést tartottam a tárgyalóküldöttségünkkel az újabb háromoldalú abu-dzabi találkozó előtt… egyeztettem a delegációval a tárgyalások kereteit és a konkrét feladatokat
– írta. Hozzátette:
Ukrajna készen áll a valódi lépésekre. Úgy véljük, lehetséges méltóságteljes és tartós békét kötni… Az eszkaláció csökkentésére tett intézkedések segítik elnyerni az emberek bizalmát a tárgyalási folyamatban… Meg kell állítani a háborút!
A tárgyalás kulcsa a biztonsági garanciákban van
A kompromisszumhoz vezető út a biztonsági garanciákon át vezet, ha Ukrajna meg tud állapodni az amerikai és az európai partnerekkel ebben, akkor az feloldja Zelenszkij kezét, hogy akár területi feladással is járó megállapodást kössön Oroszországgal – mondta el lapunknak Bendarzsevszkij Anton. A posztszovjet térség szakértője közölte: az ukrán és az amerikai fél szerint szinte kész ez a szerződés, és a Financial Times is kiszivárogtatott egy katonai garanciákról szóló konstrukciót.
Ez úgy nézne ki, hogy ha Ukrajnát támadás éri, akkor először az ukrán erők próbálják azt elhárítani és 24 óra múlva az úgynevezett hajlandók koalíciója lépne közbe akár katonai beavatkozással, és ha ez sem vezetne eredményre, akkor pedig az Egyesült Államok avatkozna be
– folytatta.
Ha Ukrajna ezeket a garanciákat megkapja, akkor jó esély van arra, hogy a kompromisszum irányába fognak haladni
– tette hozzá.
Létrejöhet-e a Putyin–Zelenszkij-csúcs?
A legmagasabb szintű kétoldalú találkozóval kapcsolatban a szakértő óvatosan fogalmazott.
Ehhez konkrétumok kellenek. Kell egy működőképes konstrukció, aminek a részleteiről már lehet tárgyalni. Addig nem nagyon van értelme egy ilyen találkozónak ami alapvetően toxikus mindkét fél számára.
Bendarzsevszkij Anton szerint ugyanakkor most új dinamika jelent meg a tárgyalásokban.
A korábbi egyeztetésekkel szemben most már olyan személyek kerültek az ukrán és az orosz delegáció élére, akik jól ismerik a frontot, és vélhetően nem politikai megoldást keresnek, hanem a realitások mentén a háború lezárására keresnek technikai megoldásokat
– magyarázta, szerinte azonban a brutális orosz támadások zárójelbe teszik a gyors megállapodást.
Ez egy nyomásgyakorló eszköz Moszkva részéről, hogy jobban hassanak az ukrán félre. A tárgyalások egyik kulcsfigurája Igor Kosztyukov, az orosz fegyveres erők külföldi katonai hírszerző szolgálatának (GRU) igazgatója lehet, a másik pedig ukrán részről Kirilo Budanov, aki nemrég Andrij Jermakot váltotta az Ukrán Elnöki Hivatal élén, korábban pedig az ukrán Hírszerző Főigazgatóság vezetője volt.
Ők vezetik az orosz és az ukrán delegációt, ami a szakértő szerint azért lehet pozitív fejlemény a tárgyalások tekintetében, mert Igor Kosztyukov és Kirilo Budanov évek óta tárgyalnak egymással, így Bendarzsevszkij Anton összegzése szerint van remény arra, hogy a felek közötti szerdai, csütörtöki tárgyalási forduló már nem fog zsákutcába vezetni.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
