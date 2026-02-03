Rendkívüli

Orbán Viktor február 14-én tartja évértékelőjét

tárgyalásOroszországUkrajnaPutyinAbu DzabiZelenszkij

Tűzszünet vagy újabb zsákutca: biztonsági garanciák nélkül nincs Putyin–Zelenszkij-csúcs

Szerdán és csütörtökön újabb háromoldalú tárgyalási forduló kezdődik Abu-Dzabiban az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna részvételével. Miközben Kijev már késznek mondja az amerikai biztonsági garanciákról szóló megállapodást, a fronton továbbra is heves harcok dúlnak. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a valódi áttörés kulcsa éppen ezekben a garanciákban rejlik, ezek nélkül viszont egy Putyin–Zelenszkij-csúcs értelmetlen lenne.

Szabó István
2026. 02. 03. 12:44
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Mikhail Klimentyev Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárgyalás folytatódik. Január 31-én Kirill Dmitrijev orosz megbízott amerikai tisztviselőkkel találkozott Miamiban, köztük Steve Witkoff-fal. A három fél előző, kétnapos tárgyalási fordulója január 24-én zárult Abu-Dzabiban, ám áttörésről akkor sem érkezett hivatalos bejelentés.

tárgyalás
Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója, Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner  (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Moszkva megerősítette, hogy a hétvégére tervezett tárgyalásokat „menetrendi okokból” szerdára és csütörtökre halasztották. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a három fél – Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok – időbeosztását nem sikerült összehangolni.

A mostani megbeszélések várhatóan egy esetleges tűzszünetre és a Donbász jövőjére összpontosítanak – Moszkva továbbra is követeli Donyeck és Luhanszk megye teljes átadását, beleértve a jelenleg nem megszállt területeket is.

Zelenszkij: „Kész a megállapodás” Washingtonnal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn közölte: szerinte elkészült az Egyesült Államokkal kötendő kétoldalú biztonsági garanciákról szóló megállapodás.

Megbeszélést tartottam a tárgyalóküldöttségünkkel az újabb háromoldalú abu-dzabi találkozó előtt… egyeztettem a delegációval a tárgyalások kereteit és a konkrét feladatokat

– írta. Hozzátette:

Ukrajna készen áll a valódi lépésekre. Úgy véljük, lehetséges méltóságteljes és tartós békét kötni… Az eszkaláció csökkentésére tett intézkedések segítik elnyerni az emberek bizalmát a tárgyalási folyamatban… Meg kell állítani a háborút!

Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with Lithuania's President and Poland's President, after attending commemorations of the 1863 uprising, in Vilnius on January 25, 2026. (Photo by Petras Malukas / AFP)
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Petras Malukas)

A tárgyalás kulcsa a biztonsági garanciákban van 

A kompromisszumhoz vezető út a biztonsági garanciákon át vezet, ha Ukrajna meg tud állapodni az amerikai és az európai partnerekkel ebben, akkor az feloldja Zelenszkij kezét, hogy akár területi feladással is járó megállapodást kössön Oroszországgal – mondta el lapunknak Bendarzsevszkij Anton. A posztszovjet térség szakértője közölte: az ukrán és az amerikai fél szerint szinte kész ez a szerződés, és a Financial Times is kiszivárogtatott egy katonai garanciákról szóló konstrukciót.

Ez úgy nézne ki, hogy ha Ukrajnát támadás éri, akkor először az ukrán erők próbálják azt elhárítani és 24 óra múlva az úgynevezett hajlandók koalíciója lépne közbe akár katonai beavatkozással, és ha ez sem vezetne eredményre, akkor pedig az Egyesült Államok avatkozna be

– folytatta.

Bendarzsevszkij Anton (Fotó: Facebook/Bendarzsevszkij Anton)

Ha Ukrajna ezeket a garanciákat megkapja, akkor jó esély van arra, hogy a kompromisszum irányába fognak haladni

– tette hozzá.

Létrejöhet-e a Putyin–Zelenszkij-csúcs?

A legmagasabb szintű kétoldalú találkozóval kapcsolatban a szakértő óvatosan fogalmazott.

Ehhez konkrétumok kellenek. Kell egy működőképes konstrukció, aminek a részleteiről már lehet tárgyalni. Addig nem nagyon van értelme egy ilyen találkozónak ami alapvetően toxikus mindkét fél számára.

Bendarzsevszkij Anton szerint ugyanakkor most új dinamika jelent meg a tárgyalásokban.

A korábbi egyeztetésekkel szemben most már olyan személyek kerültek az ukrán és az orosz delegáció élére, akik jól ismerik a frontot, és vélhetően nem politikai megoldást keresnek, hanem a realitások mentén a háború lezárására keresnek technikai megoldásokat

– magyarázta, szerinte azonban a brutális orosz támadások zárójelbe teszik a gyors megállapodást.

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on January 2, 2026 shows Chief of the Military Intelligence of Ukraine Kyrylo Budanov meeting with Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy in Kyiv. Ukrainian President Volodymyr Zelensky on January 2, 2026 named military intelligence chief Kyrylo Budanov as the new head of his office, after his previous top aide resigned in November over a corruption scandal. "I had a meeting with Kyrylo Budanov and offered him the role of the Head of the Office of the President of Ukraine," Zelensky said on social media. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Kirilo Budanov ukrán katonai hírszerzési vezető Kijevben találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel 2026. január 2-án (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Ez egy nyomásgyakorló eszköz Moszkva részéről, hogy jobban hassanak az ukrán félre. A tárgyalások egyik kulcsfigurája Igor Kosztyukov, az orosz fegyveres erők külföldi katonai hírszerző szolgálatának (GRU) igazgatója lehet, a másik pedig ukrán részről Kirilo Budanov, aki nemrég Andrij Jermakot váltotta az Ukrán Elnöki Hivatal élén, korábban pedig az ukrán Hírszerző Főigazgatóság vezetője volt.

Ők vezetik az orosz és az ukrán delegációt, ami a szakértő szerint azért lehet pozitív fejlemény a tárgyalások tekintetében, mert Igor Kosztyukov és Kirilo Budanov évek óta tárgyalnak egymással, így Bendarzsevszkij Anton összegzése szerint van remény arra, hogy a felek közötti szerdai, csütörtöki tárgyalási forduló már nem fog zsákutcába vezetni.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Oroszország csak egy lélegzetvételnyi időt adott, Putyin hatalmas csapást mért az ukránokra

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu