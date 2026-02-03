Tűzszünet vagy újabb zsákutca: biztonsági garanciák nélkül nincs Putyin–Zelenszkij-csúcs

Bendarzsevszkij Anton (Fotó: Facebook/Bendarzsevszkij Anton)

Ha Ukrajna ezeket a garanciákat megkapja, akkor jó esély van arra, hogy a kompromisszum irányába fognak haladni

– tette hozzá.

Létrejöhet-e a Putyin–Zelenszkij-csúcs?

A legmagasabb szintű kétoldalú találkozóval kapcsolatban a szakértő óvatosan fogalmazott.

Ehhez konkrétumok kellenek. Kell egy működőképes konstrukció, aminek a részleteiről már lehet tárgyalni. Addig nem nagyon van értelme egy ilyen találkozónak ami alapvetően toxikus mindkét fél számára.

Bendarzsevszkij Anton szerint ugyanakkor most új dinamika jelent meg a tárgyalásokban.

A korábbi egyeztetésekkel szemben most már olyan személyek kerültek az ukrán és az orosz delegáció élére, akik jól ismerik a frontot, és vélhetően nem politikai megoldást keresnek, hanem a realitások mentén a háború lezárására keresnek technikai megoldásokat

– magyarázta, szerinte azonban a brutális orosz támadások zárójelbe teszik a gyors megállapodást.

Kirilo Budanov ukrán katonai hírszerzési vezető Kijevben találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel 2026. január 2-án (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Ez egy nyomásgyakorló eszköz Moszkva részéről, hogy jobban hassanak az ukrán félre. A tárgyalások egyik kulcsfigurája Igor Kosztyukov, az orosz fegyveres erők külföldi katonai hírszerző szolgálatának (GRU) igazgatója lehet, a másik pedig ukrán részről Kirilo Budanov, aki nemrég Andrij Jermakot váltotta az Ukrán Elnöki Hivatal élén, korábban pedig az ukrán Hírszerző Főigazgatóság vezetője volt.

Ők vezetik az orosz és az ukrán delegációt, ami a szakértő szerint azért lehet pozitív fejlemény a tárgyalások tekintetében, mert Igor Kosztyukov és Kirilo Budanov évek óta tárgyalnak egymással, így Bendarzsevszkij Anton összegzése szerint van remény arra, hogy a felek közötti szerdai, csütörtöki tárgyalási forduló már nem fog zsákutcába vezetni.