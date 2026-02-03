Közel a vég? Trump optimista a tárgyalások kapcsán

Az amerikai elnök meglepően pozitív hangvételben nyilatkozott az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között zajló béketárgyalásokról. Donald Trump szerint először közeledtek az álláspontok, hamarosan pedig jó hírekkel érkezhet – írja az Origo.

Trump szerint már közel lehet a háború lezárása

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az amerikai elnök a Fehér Házban beszélt a legutóbbi, Abu-Dzabiba folytatott tárgyalásokról, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy „most először azt hiszem, jól kijövünk Ukrajnával és Oroszországgal”. Habár hivatalosan a felek nem adtak ki tájékoztatást, a megbeszélések eredményeiről, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem sokkal a tárgyaló delegációval való egyeztetés után bejelentette, hogy kész a megállapodás Washingtonnal a biztonsági garanciákról.

Ugyan részleteket Trump sem osztott meg, azonban annyit elárult, hogy reményei szerint hamarosan jó hírekkel érkezhet a háború lezárásáról.

Az amerikai elnök egyébként kitért a háború emberi veszteségeire és annak pénzügyi kérdéseire is. Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy elődjével Joe Bidennel ellentétben a mostani konstrukcióban nem az amerikaiak fizetik a háború költségét, hanem Európa fizet az Egyesült Államoknak. A három fél a tervek szerint február 4-5-én találkozik majd újra.

A források szerint egyébként sikerült előrelépés elérni katonai kérdésekben, beleértve a lehetséges erőkivonásokat, a tűzszüneti ellenőrzési mechanizmusokat és egy koordinációs központ létrehozását.

A területi kérdés azonban továbbra sem megoldott: Oroszország ragaszkodik a csapatkivonáshoz Donbászból, míg Kijev továbbra is tartja magát álláspontjához.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)