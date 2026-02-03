Rendkívüli

Bóka János: Brüsszel megtalálta a kiskaput, hogyan léphet be a háborúba, ezt kell megakadályozni + videó

OroszországUkrajnaDonald Trump

Közel a vég? Trump optimista a tárgyalások kapcsán

Az amerikai elnök szerint hamarosan jó hírekkel érkezhet az orosz–ukrán háború lezárása kapcsán. Donald Trump szerint először közeledtek az álláspontok a háromoldalú tárgyaláson.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 9:43
Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
Az amerikai elnök meglepően pozitív hangvételben nyilatkozott az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között zajló béketárgyalásokról. Donald Trump szerint először közeledtek az álláspontok, hamarosan pedig jó hírekkel érkezhet – írja az Origo

Trump szerint már közel lehet a háború lezárása
Fotó: SAUL LOEB / AFP

Az amerikai elnök a Fehér Házban beszélt a legutóbbi, Abu-Dzabiba folytatott tárgyalásokról, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy „most először azt hiszem, jól kijövünk Ukrajnával és Oroszországgal”. Habár hivatalosan a felek nem adtak ki tájékoztatást, a megbeszélések eredményeiről, azonban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem sokkal a tárgyaló delegációval való egyeztetés után bejelentette, hogy kész a megállapodás Washingtonnal a biztonsági garanciákról. 

Ugyan részleteket Trump sem osztott meg, azonban annyit elárult, hogy reményei szerint hamarosan jó hírekkel érkezhet a háború lezárásáról. 

Az amerikai elnök egyébként kitért a háború emberi veszteségeire és annak pénzügyi kérdéseire is. Utóbbi kapcsán hangsúlyozta, hogy elődjével Joe Bidennel ellentétben a mostani konstrukcióban nem az amerikaiak fizetik a háború költségét, hanem Európa fizet az Egyesült Államoknak. A három fél a tervek szerint február 4-5-én találkozik majd újra. 

A források szerint egyébként sikerült előrelépés elérni katonai kérdésekben, beleértve a lehetséges erőkivonásokat, a tűzszüneti ellenőrzési mechanizmusokat és egy koordinációs központ létrehozását. 

A területi kérdés azonban továbbra sem megoldott: Oroszország ragaszkodik a csapatkivonáshoz Donbászból, míg Kijev továbbra is tartja magát álláspontjához.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

