Kijev ismét nehéz éjszakán van túl. Az ukrán hatóságok közlése szerint a támadás január 24-én hajnalban kezdődött, de már 1:20-kor hallottak robbanásokat. Az ukrán légierő megerősítette: Kijevet drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadták, a légvédelem működésbe lépett. Több városrészben – köztük a Holoszijivszkij, Dnyiprovszkij és Szolomjanszkij kerületekben – károk keletkeztek, egy épület kigyulladt, írta az Origo.
Kijev és Moszkva tárgyalóasztalhoz ült, közben halálos orosz támadás érte az ukrán fővárost
Egy ember életét vesztette, négyen megsérültek Kijevben, miután Oroszország nagyszabású éjszakai légicsapást hajtott végre az ukrán főváros ellen. A támadásra órákkal azután került sor, hogy Ukrajna és Oroszország hónapok után újra közvetlen tárgyalásokat kezdett egymással.
Kijev támadás alatt
A főpolgármester, Vitalij Klicsko szerint a támadás miatt Kijev egyes részei fűtés és víz nélkül maradtak, miközben a hőmérséklet mínusz 12 fok körül alakul.
Harkivban is súlyos következményekkel járt az orosz támadás: ott legalább 14-en sérültek meg. Az ukrán katasztrófavédelem közlése szerint több mint 130 mentő és tucatnyi tűzoltóegység dolgozik a károk felszámolásán.
Közvetlen béketárgyalások Abu-Dzabiban
Mindeközben Ukrajna és Oroszország június óta először folytatott közvetlen tárgyalásokat egymással. Az Egyesült Államok közvetítésével Abu-Dzabiban ültek tárgyalóasztalhoz, ahol az amerikai béketervet és a háború lezárásának feltételeit vitatták meg.
Az orosz delegáció tagjai a Védelmi Minisztérium képviselői, élén Igor Kosztyukov admirálissal, az Oroszországi Fegyveres Erők Vezérkarának Főigazgatóságának főnökével. Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov szerint a megbeszélések középpontjában a háború befejezésének feltételei álltak, de részleteket nem árult el.
A kétoldalú gazdasági ügyekkel foglalkozó csoport vezetői, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója, és Stephen Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja szintén találkoznak az Emírségekben, hogy megvitassák az Egyesült Államokban zárolt orosz eszközöket.
További Külföld híreink
Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta: még túl korai következtetéseket levonni, ugyanakkor világossá tette, hogy Ukrajna számára alapfeltétel Oroszország valódi hajlandósága a háború lezárására. A tárgyalások a tervek szerint folytatódnak.
A Donbasz a legnagyobb vitapont
A megbeszélések egyik kulcskérdése a Donbasz sorsa. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a még Kijev ellenőrzése alatt álló területekről, míg Ukrajna ezt kategorikusan elutasítja. Zelenszkij szerint a Donbasz kérdése „kulcskérdés”, mivel Donyeck térsége stratégiai jelentőségű az ukrán védelem szempontjából.
Az orosz külügyminisztérium képviselője, Alekszej Poliscsuk szerint tartós rendezés elképzelhetetlen a területi kérdés megoldása nélkül, írja a RIA Novosztyi.
Moszkva a helyi lakosság „önrendelkezésére” hivatkozva ragaszkodik az általa ellenőrzött régiókhoz.
Energiaválság a negyedik háborús télben
Ukrajna közben súlyos humanitárius válsággal küzd: milliók maradtak áram és fűtés nélkül az orosz támadások miatt, amelyek ismételten az energetikai infrastruktúrát célozzák. Az Európai Unió további 447 mobil áramfejlesztőt küld az országba. Az EU válságkezelési biztosa szerint Oroszország „szándékosan fosztja meg a civileket a fűtéstől és az alapvető szolgáltatásoktól” a tél közepén.
További Külföld híreink
Borítókép: Az orosz légicsapások egy ember halálát és legalább 15 ember megsebesülését okozták Ukrajna fővárosában és Harkiv északkeleti városában az éjszaka folyamán (Fotó: AFP/Sergei Gapon)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Brüsszel Ukrajna jólétére költene 800 milliárdot – a magyarok pénzét nem adjuk
Orbán Balázs szerint Brüsszel Ukrajna jólétét tenné első helyre 800 milliárd euróval, miközben a magyar családoktól venné el a pénzt.
Globál Nógrádi Györggyel – Túszul ejtette magát az EU – fejőstehén szerepben Brüsszel
Donald Trump új korszakot nyitott Davosban.
Amerika az első: a Pentagon új védelmi stratégiája
Amerika a nyugati féltekére összpontosít – Washington szerint Ukrajna sorsa elsősorban Európa felelőssége.
Cápa támadta meg a 12 éves fiút, egy héttel később belehalt sérüléseibe
További három cápatámadás is történt 48 órán belül.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Balázs: Brüsszel Ukrajna jólétére költene 800 milliárdot – a magyarok pénzét nem adjuk
Orbán Balázs szerint Brüsszel Ukrajna jólétét tenné első helyre 800 milliárd euróval, miközben a magyar családoktól venné el a pénzt.
Globál Nógrádi Györggyel – Túszul ejtette magát az EU – fejőstehén szerepben Brüsszel
Donald Trump új korszakot nyitott Davosban.
Amerika az első: a Pentagon új védelmi stratégiája
Amerika a nyugati féltekére összpontosít – Washington szerint Ukrajna sorsa elsősorban Európa felelőssége.
Cápa támadta meg a 12 éves fiút, egy héttel később belehalt sérüléseibe
További három cápatámadás is történt 48 órán belül.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!