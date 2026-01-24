Rendkívüli

Kaposvárra érkezett a háborúellenes gyűlés – Kövesse nálunk élőben! + videó

Kijev és Moszkva tárgyalóasztalhoz ült, közben halálos orosz támadás érte az ukrán fővárost

Egy ember életét vesztette, négyen megsérültek Kijevben, miután Oroszország nagyszabású éjszakai légicsapást hajtott végre az ukrán főváros ellen. A támadásra órákkal azután került sor, hogy Ukrajna és Oroszország hónapok után újra közvetlen tárgyalásokat kezdett egymással.

Forrás: Origo2026. 01. 24. 10:00
Az orosz légicsapások egy ember halálát és legalább 15 ember megsebesülését okozták Ukrajna fővárosában és Harkiv északkeleti városában az éjszaka folyamán Fotó: Sergei Gapon Forrás: AFP
Kijev ismét nehéz éjszakán van túl. Az ukrán hatóságok közlése szerint a támadás január 24-én hajnalban kezdődött, de már 1:20-kor hallottak robbanásokat. Az ukrán légierő megerősítette: Kijevet drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadták, a légvédelem működésbe lépett. Több városrészben – köztük a Holoszijivszkij, Dnyiprovszkij és Szolomjanszkij kerületekben – károk keletkeztek, egy épület kigyulladt, írta az Origo.

Kijev
Vitalij Klicsko Kijev főpolgármestere (Forrás: Facebook)

Kijev támadás alatt

A főpolgármester, Vitalij Klicsko szerint a támadás miatt Kijev egyes részei fűtés és víz nélkül maradtak, miközben a hőmérséklet mínusz 12 fok körül alakul.

Harkivban is súlyos következményekkel járt az orosz támadás: ott legalább 14-en sérültek meg. Az ukrán katasztrófavédelem közlése szerint több mint 130 mentő és tucatnyi tűzoltóegység dolgozik a károk felszámolásán.

Közvetlen béketárgyalások Abu-Dzabiban

Mindeközben Ukrajna és Oroszország június óta először folytatott közvetlen tárgyalásokat egymással. Az Egyesült Államok közvetítésével Abu-Dzabiban ültek tárgyalóasztalhoz, ahol az amerikai béketervet és a háború lezárásának feltételeit vitatták meg.

Az orosz delegáció tagjai a Védelmi Minisztérium képviselői, élén Igor Kosztyukov admirálissal, az Oroszországi Fegyveres Erők Vezérkarának Főigazgatóságának főnökével. Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov szerint a megbeszélések középpontjában a háború befejezésének feltételei álltak, de részleteket nem árult el.

A kétoldalú gazdasági ügyekkel foglalkozó csoport vezetői, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója, és Stephen Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja szintén találkoznak az Emírségekben, hogy megvitassák az Egyesült Államokban zárolt orosz eszközöket.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Kremlin economic envoy Kirill Dmitriev, Kremlin foreign policy aide Yuri Ushakov, US special envoy Steve Witkoff and US President Donald Trump's son-in-law Jared Kushner talk to each other prior to a meeting with Russia's President at the Kremlin in Moscow on January 22, 2026. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági megbízottja, Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója, Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner korábban Moszkvában (Fotó: AFP/Alexander Kazakov)

Volodimir Zelenszkij elnök hangsúlyozta: még túl korai következtetéseket levonni, ugyanakkor világossá tette, hogy Ukrajna számára alapfeltétel Oroszország valódi hajlandósága a háború lezárására. A tárgyalások a tervek szerint folytatódnak.

A Donbasz a legnagyobb vitapont

A megbeszélések egyik kulcskérdése a Donbasz sorsa. Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna vonuljon ki a még Kijev ellenőrzése alatt álló területekről, míg Ukrajna ezt kategorikusan elutasítja. Zelenszkij szerint a Donbasz kérdése „kulcskérdés”, mivel Donyeck térsége stratégiai jelentőségű az ukrán védelem szempontjából.

Az orosz külügyminisztérium képviselője, Alekszej Poliscsuk szerint tartós rendezés elképzelhetetlen a területi kérdés megoldása nélkül, írja a RIA Novosztyi. 

Moszkva a helyi lakosság „önrendelkezésére” hivatkozva ragaszkodik az általa ellenőrzött régiókhoz.

Energiaválság a negyedik háborús télben

Ukrajna közben súlyos humanitárius válsággal küzd: milliók maradtak áram és fűtés nélkül az orosz támadások miatt, amelyek ismételten az energetikai infrastruktúrát célozzák. Az Európai Unió további 447 mobil áramfejlesztőt küld az országba. Az EU válságkezelési biztosa szerint Oroszország „szándékosan fosztja meg a civileket a fűtéstől és az alapvető szolgáltatásoktól” a tél közepén.

Borítókép: Az orosz légicsapások egy ember halálát és legalább 15 ember megsebesülését okozták Ukrajna fővárosában és Harkiv északkeleti városában az éjszaka folyamán (Fotó: AFP/Sergei Gapon) 

Meddig bírja Ukrajna? A hideg kényszerítheti ki a békét?

