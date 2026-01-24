Kijev és Moszkva tárgyalóasztalhoz ült, közben halálos orosz támadás érte az ukrán fővárost

Kijev támadás alatt

A főpolgármester, Vitalij Klicsko szerint a támadás miatt Kijev egyes részei fűtés és víz nélkül maradtak, miközben a hőmérséklet mínusz 12 fok körül alakul.

Harkivban is súlyos következményekkel járt az orosz támadás: ott legalább 14-en sérültek meg. Az ukrán katasztrófavédelem közlése szerint több mint 130 mentő és tucatnyi tűzoltóegység dolgozik a károk felszámolásán.

Közvetlen béketárgyalások Abu-Dzabiban

Mindeközben Ukrajna és Oroszország június óta először folytatott közvetlen tárgyalásokat egymással. Az Egyesült Államok közvetítésével Abu-Dzabiban ültek tárgyalóasztalhoz, ahol az amerikai béketervet és a háború lezárásának feltételeit vitatták meg.

Az orosz delegáció tagjai a Védelmi Minisztérium képviselői, élén Igor Kosztyukov admirálissal, az Oroszországi Fegyveres Erők Vezérkarának Főigazgatóságának főnökével. Az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov szerint a megbeszélések középpontjában a háború befejezésének feltételei álltak, de részleteket nem árult el.

A kétoldalú gazdasági ügyekkel foglalkozó csoport vezetői, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója, és Stephen Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja szintén találkoznak az Emírségekben, hogy megvitassák az Egyesült Államokban zárolt orosz eszközöket.