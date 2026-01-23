Meddig bírja Ukrajna? A hideg kényszerítheti ki a békét?

Általánosan elterjedt az az álláspont, miszerint az ukrán energiarendszert sújtó orosz támadások egyik célja az orosz alkupozíció erősítése

– fogalmazott.

🔴 Kyiv faces unprecedented heating and power crisis after Russian attacks. pic.twitter.com/7Q5lDILr1W — UNITED24 Media (@United24media) January 15, 2026

A szakértő rámutatott, a logika szerint Oroszország abban bízhat, hogy egy bizonyos ponton az ukrán vezetés – a helyzet tarthatatlanságát látva – politikailag kedvezőtlen feltételeket is elfogadna. Ugyanakkor hangsúlyozta: a társadalmi és politikai folyamatok Ukrajnában ennél jóval összetettebbek.

Egyéni szinten, magánbeszélgetésekben akár elfogadható is lenne a háború lezárása területi veszteségek árán, ez azonban toxikus vélemény Ukrajnában, amelyet nyilvánosan kevesen vállalnak fel.

Seremet Sándor szerint a közvélemény alakulása nehezen mérhető, különösen olyan körülmények között, amikor az áramkimaradások és a mindennapi nehézségek megnehezítik az adatfelvételt. Mégis úgy látja, hogy a társadalmi tűrőképesség továbbra is magas.