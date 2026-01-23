A hatóságok a helyzet további romlására figyelmeztetnek, az egészségügyi adatok szerint pedig egy hónap alatt több mint ezren kerültek kórházba kihűlés és fagyási sérülések miatt. Kijev polgármestere szerint humanitárius katasztrófa készül, már több mint hatszázezer ember hagyta el otthonát. A fejlemények hátteréről Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak elmondta: széles körben elterjedt az az értelmezés, miszerint az orosz támadások célja az alkupozíció javítása.
Meddig bírja Ukrajna? A hideg kényszerítheti ki a békét?
Oroszország a csaknem négy éve zajló háború során folyamatosan támadja Ukrajna energetikai infrastruktúráját. Az idei tél azonban az ország számára eddig a legmegterhelőbb, mivel egy rendkívül hideg időszakban orosz drónok és rakéták százai terhelték túl az ukrán légvédelmi rendszereket. Az orosz támadások és a rendkívüli hideg miatt Ukrajna súlyos energiaválsággal küzd: sokan fűtött sátrakban és vasúti kocsikban keresnek menedéket, miközben lakások ezrei maradnak fűtés és áram nélkül. A lapunknak nyilatkozó szakértő szerint Ukrajnában több olyan folyamat van, amely társadalmi feszültséget szít, ilyen például az erőszakos mozgósítás is.
Általánosan elterjedt az az álláspont, miszerint az ukrán energiarendszert sújtó orosz támadások egyik célja az orosz alkupozíció erősítése
– fogalmazott.
A szakértő rámutatott, a logika szerint Oroszország abban bízhat, hogy egy bizonyos ponton az ukrán vezetés – a helyzet tarthatatlanságát látva – politikailag kedvezőtlen feltételeket is elfogadna. Ugyanakkor hangsúlyozta: a társadalmi és politikai folyamatok Ukrajnában ennél jóval összetettebbek.
Egyéni szinten, magánbeszélgetésekben akár elfogadható is lenne a háború lezárása területi veszteségek árán, ez azonban toxikus vélemény Ukrajnában, amelyet nyilvánosan kevesen vállalnak fel.
Seremet Sándor szerint a közvélemény alakulása nehezen mérhető, különösen olyan körülmények között, amikor az áramkimaradások és a mindennapi nehézségek megnehezítik az adatfelvételt. Mégis úgy látja, hogy a társadalmi tűrőképesség továbbra is magas.
Még ha hosszabb áramkimaradások idején készülnének is közvélemény-kutatások, azok nagy valószínűséggel azt mutatnák, hogy az ukránok többsége hajlandó elviselni a nehézségeket.
A kutató arra is felhívta a figyelmet, hogy még egy esetleges hangulatváltozás sem vezetne automatikusan stratégiai irányváltáshoz Kijev részéről.
Ukrajnában több olyan folyamat van, amely társadalmi feszültséget szít – például az erőszakos mozgósítás –, ezekre az ukrán vezetés legfeljebb retorikai vagy szimbolikus gesztusokkal reagál.
Mindeközben – tette hozzá – az állam működőképessége nem szűnt meg, még a súlyos körülmények ellenére sem.
Az áramkimaradások ellenére a kórházak, hivatalok, de az üzletek és éttermek is működnek. A városokban létrehozták a úgynevezett »legyőzhetetlenségi pontokat«, ahol az emberek feltölthetik eszközeiket, melegedhetnek.
Seremet Sándor összegzése szerint a helyzet kétségtelenül súlyos, és óriási nyomást helyez az ukrán társadalomra, az összeomlás azonban továbbra sem fenyeget közvetlenül.
A háborús fáradtság folyamatosan nő, de Ukrajna még messze van az összeomlástól
– összegzett.
Borítókép: Súlyos energiaválság Ukrajnában (Fotó: AFP)
