Ezernél is több ukrán lakos került kórházba a fagy miatt

2025. december 20. és 2026. január 18. között 1103 ukrán fordult sürgősségi orvosi ellátásért fagyási sérülések és kihűlés miatt. Közülük 1016 főt kórházba szállítottak

– áll a közleményben.

Az Egészségügyi Minisztérium megjegyezte, hogy a hideg okozta sérülések helyzete Ukrajnában jelenleg ellenőrzés alatt áll, azonban veszélyessé válhat, ha a hőmérséklet tovább csökken, vagy az időjárási körülmények romlanak.

Általánosságban elmondható, hogy a minisztérium adatai szerint az adott időszakban Ukrajna-szerte a sürgősségi orvosi szolgálatok 544 404 bejelentést dolgoztak fel. A mentőcsapatok 364 849 alkalommal vonultak ki. A sürgősségi orvosi ellátásra irányuló bejelentések átlagos száma meghaladta a napi 18 ezret.

A minisztérium szerint ha nincs fűtés, öltözz és mozogj!

A minisztérium emlékeztetett arra is, hogy a kihűlés akkor következik be, ha valaki hosszabb ideig hideg helyiségben tartózkodik, sokáig van hidegben, illetve ha ruházata nedves, átnedvesedett vagy nem elég meleg.

A kihűlés elkerülése és a téli átfagyás megelőzése érdekében a réteges öltözködés elvének betartása, a fizikai aktivitás fenntartása, valamint az alkoholfogyasztás kerülése javasolt.

A kihűlés jelei közé tartozik a sápadt, tapintásra hideg és száraz bőr (a bőr és az ajkak kékes elszíneződésűek lehetnek), a testremegés, súlyosabb esetekben a lelassult légzés és az elmosódott beszéd. Kisgyermekeknél előfordulhat a kipirult, tapintásra hideg bőr, a szokatlanul csendes, aluszékony viselkedés, valamint az étel visszautasítása – tájékoztatott a minisztérium.

Az Ukrinform beszámolója szerint a fagy miatt Ukrajnában a tűzesetek száma 38 százalékkal emelkedett.

Ukrajna energiahálózata összeomlott