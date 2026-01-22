Ukrajnaenergiaválságfagy

Ezernél is több ukrán lakos került kórházba a fagy miatt

Ukrajna történelmének egyik legdurvább válságával néz szembe. A háború továbbra is dúl, az országon belül pedig krízishelyzet alakult ki az energiaellátás tartós kimaradása miatt. Az ukrán egészségügyi hatóságok adatai szerint egy hónap alatt több mint ezren kerültek kórházba fagyási sérülések és kihűlés miatt. A legtöbb eset január közepén történt, miközben az egészségügyi rendszer országszerte nagy terhelésnek van kitéve.

Magyar Nemzet
2026. 01. 22. 21:31
Ideiglenes melegedő sátor Kijevben
Ideiglenes melegedő sátor Kijevben Forrás: AFP
Egy hónap leforgása alatt több mint 1000 ukrán állampolgárt szállítottak kórházba fagyási sérülések és kihűlés miatt a mentőszolgálatok közreműködésével. Erről az Ukrán Egészségügyi Minisztérium számolt be – írja az Ukrinform.

Több mint ezer ukrán lakos került kórházba fagyási sérülésekkel
Több mint ezer ukrán lakos került kórházba fagyási sérülésekkel
Fotó: AFP

2025. december 20. és 2026. január 18. között 1103 ukrán fordult sürgősségi orvosi ellátásért fagyási sérülések és kihűlés miatt. Közülük 1016 főt kórházba szállítottak

 – áll a közleményben.

Az Egészségügyi Minisztérium megjegyezte, hogy a hideg okozta sérülések helyzete Ukrajnában jelenleg ellenőrzés alatt áll, azonban veszélyessé válhat, ha a hőmérséklet tovább csökken, vagy az időjárási körülmények romlanak.

Általánosságban elmondható, hogy a minisztérium adatai szerint az adott időszakban Ukrajna-szerte a sürgősségi orvosi szolgálatok 544 404 bejelentést dolgoztak fel. A mentőcsapatok 364 849 alkalommal vonultak ki. A sürgősségi orvosi ellátásra irányuló bejelentések átlagos száma meghaladta a napi 18 ezret.

A minisztérium szerint ha nincs fűtés, öltözz és mozogj!

A minisztérium emlékeztetett arra is, hogy a kihűlés akkor következik be, ha valaki hosszabb ideig hideg helyiségben tartózkodik, sokáig van hidegben, illetve ha ruházata nedves, átnedvesedett vagy nem elég meleg. 

A kihűlés elkerülése és a téli átfagyás megelőzése érdekében a réteges öltözködés elvének betartása, a fizikai aktivitás fenntartása, valamint az alkoholfogyasztás kerülése javasolt.

A kihűlés jelei közé tartozik a sápadt, tapintásra hideg és száraz bőr (a bőr és az ajkak kékes elszíneződésűek lehetnek), a testremegés, súlyosabb esetekben a lelassult légzés és az elmosódott beszéd. Kisgyermekeknél előfordulhat a kipirult, tapintásra hideg bőr, a szokatlanul csendes, aluszékony viselkedés, valamint az étel visszautasítása – tájékoztatott a minisztérium. 

Az Ukrinform beszámolója szerint a fagy miatt Ukrajnában a tűzesetek száma 38 százalékkal emelkedett.

Ukrajna energiahálózata összeomlott

Súlyos krízist kell az ukrán lakosságnak átélnie a tél közepén
Súlyos krízist kell az ukrán lakosságnak átélnie a tél közepén Fotó:  AFP

Ahogy korábban is beszámoltunk róla több cikkünkben, az orosz drón- és rakétacsapások Kijevben a háború eddigi legsúlyosabb fűtési és áramellátási krízisét okozták, közvetlenül a téli hideg beköszöntekor.

A támadások a város energetikai infrastruktúráját vették célba: transzformátorállomások, valamint a helyi hő- és áramtermelő erőművek estek ki, aminek következtében a főváros áramellátása napokra összeomlott, és mintegy ötszáz lakóépület maradt fűtés nélkül. Kijev jelenleg a szokásos energiaigényének csak töredékével működik, a rendelkezésre álló áramot kizárólag a létfontosságú rendszerek működtetésére fordítják.

Borítókép: Ideiglenes melegedősátor Kijevben (Fotó: AFP)

