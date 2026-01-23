Idősek fűtött vasúti kocsikban kerestek menedéket, a hideg lakóépületekben élő családok az utcán felállított, fűtött sátrakban étkeztek, míg egy állatmenhely befogadta azokat a kóbor macskákat, amelyek a fagy miatt életveszélybe kerültek – számolt be az Origo.
A fagy lehet az ukránok végzete + videó
Az orosz támadások nyomán súlyosbodó energiaellátási gondok és az elhúzódó hideg komoly nehézségeket okoznak Ukrajnában: sokan fűtött sátrakban és vasúti kocsikban kénytelenek átvészelni a telet, miközben a hatóságok a helyzet további romlására figyelmeztetnek.
Oroszország a közel négy éve tartó háború során folyamatosan Ukrajna energetikai infrastruktúráját veszi célba. Kijev szerint ugyanakkor az idei tél eddig a legnehezebbnek bizonyult, mivel egy rendkívül hideg időszakban orosz drónok és rakéták százai terhelték túl az ukrán légvédelmi rendszert
– írja a France 24.
„Az utóbbi nagyszabású támadás óta az épületünkben többnyire csak éjszaka van áram” – mondta az AFP-nek Daria Grecsanova ügyvéd, akivel a főváros egyik fűtött sátrában beszéltek. Elmondása szerint az épület elektromos fűtéssel működik, a lakásban mindössze 5–7 Celsius-fok van, ami kisgyermekkel nehezen elviselhető. A várandós Grecsanova hozzátette, hogy a 10. emeleti lakásához vezető lift az áramkimaradások miatt nem működik, és a főzés sem megoldható.
Elmondása szerint ezért kénytelenek az úgynevezett „legyőzhetetlenségi pontokat” igénybe venni, ahol meleg ételt biztosítanak. Ezeket az önkormányzatok olyan központokként jelölik meg, ahol fűtés és elektromos áram is elérhető.
A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a hideg időjárás tartós marad, a helyzet tovább romolhat.
Az egészségügyi minisztérium adatai szerint december vége óta több mint ezer embert szállítottak kórházba fagyási sérülések és kihűlés miatt. Az alacsony hőmérséklet az állatokat sem kíméli. A kijevi Hatul Madan állatmenhelyen – amely a frontvonal közeléből kimenekített macskákat fogad be – egy önkéntes elmondta: az állatokat meleg vizes palackokkal és USB-ről működtethető fűtőlapokkal próbálják melegen tartani.
Elmondása szerint minden rendelkezésre álló eszközt felhasználnak, mivel a menhely az állatok számára még mindig melegebb környezetet biztosít, mint a szabadban.
Egyes lakosok számára a vasúti kocsik jelentenek átmeneti menedéket.
Ezeket naponta akár százan is felkeresik – közölte az AFP-vel egy vasutas. Elmondása szerint a látogatók számára tea, kávé, keksz, ostya és ivóvíz térítésmentesen elérhető, a személyzet pedig folyamatosan működtet egy széntüzelésű kályhát. Az ukrán kormány tájékoztatása szerint egyes vasúti kocsikban töltőpontok, mikrohullámú sütők, valamint műholdas internetkapcsolat is rendelkezésre áll.
Január elején Kijev polgármestere a támadások miatt az evakuálásra is felszólított. A polgármester kedden az AFP-nek elmondta: azóta több mint félmillió ember hagyta el a fővárost.
Borítókép: Energiaválság Ukrajnában (Fotó: AFP)
Orbán Viktor a legbefolyásosabb vezetők között
Míg Magyarország a békét építi, Brüsszel rombolná azt..
Hidvéghi Balázs: Amíg nemzeti kormány van, a magyarok pénze nem megy az ukrán háborúba
A Tisza meg a DK behozná az ukránokat az EU-ba.
Szijjártó Péter: A béke hozhat olyan körülményeket, amikor fejlődhetünk
Mintegy 40 milliárd forintos beruházás indul Magyarországon.
Zelenszkij a Tisza és a DK segítségével juttatná be Ukrajnát az EU-ba
Kormányváltást akarnak az ukránok.
