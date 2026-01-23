A fagy lehet az ukránok végzete + videó

A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a hideg időjárás tartós marad, a helyzet tovább romolhat.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint december vége óta több mint ezer embert szállítottak kórházba fagyási sérülések és kihűlés miatt. Az alacsony hőmérséklet az állatokat sem kíméli. A kijevi Hatul Madan állatmenhelyen – amely a frontvonal közeléből kimenekített macskákat fogad be – egy önkéntes elmondta: az állatokat meleg vizes palackokkal és USB-ről működtethető fűtőlapokkal próbálják melegen tartani.

Kyiv. It is currently minus 15 degrees Celsius (5 degrees Fahrenheit). Just imagine what the temperature is like in these concrete houses without heating, and how people sleep in them. Currently, 471 buildings in the city are without heating.



Elmondása szerint minden rendelkezésre álló eszközt felhasználnak, mivel a menhely az állatok számára még mindig melegebb környezetet biztosít, mint a szabadban.

Egyes lakosok számára a vasúti kocsik jelentenek átmeneti menedéket.

Ezeket naponta akár százan is felkeresik – közölte az AFP-vel egy vasutas. Elmondása szerint a látogatók számára tea, kávé, keksz, ostya és ivóvíz térítésmentesen elérhető, a személyzet pedig folyamatosan működtet egy széntüzelésű kályhát. Az ukrán kormány tájékoztatása szerint egyes vasúti kocsikban töltőpontok, mikrohullámú sütők, valamint műholdas internetkapcsolat is rendelkezésre áll.