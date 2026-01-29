Ukrajna és Oroszország között nagyon bonyolult tárgyalások folynak Abu-Dzabiban

Nagyon bonyolult tárgyalások folynak Abu-Dzabiban az ukrán féllel az ukrajnai rendezésről – fogalmazott szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Mint elmondta, az orosz és az ukrán tárgyalóküldöttségek február 1-jén, vasárnap tervezik folytatni az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetéseket az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is nyilatkozott az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokról (Fotó: AFP)

Ezek a tárgyalások nagyon érzékeny témáról szólnak. Nagyon bonyolult tárgyalások. És ezek során bizonyos részleteket nyilvánosan megvitatni káros lenne magukra a tárgyalásokra nézve

– mondta.

Peszkov kitért az Európai Unió Tanácsa által hétfőn elfogadott rendeletre is, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes és cseppfolyósított földgáz importját az uniós tagországokba. Ezzel kapcsolatban a szóvivő kijelentette: az, hogy az uniós országok lemondtak az orosz gázról, „az az ő problémájuk”. Hozzátette: ezzel az Egyesült Államoktól való függőségre kárhoztatják saját magukat.

Vagyis lemondanak a legversenyképesebb orosz vezetékes vagy cseppfolyósított gázról az energiahordozók szállításának globális versenykörnyezetében, és függőségre kárhoztatják magukat mindössze néhány gázforrástól. Mindenekelőtt az Egyesült Államok függőségébe kerülve

– tette hozzá.

Szerdán Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is nyilatkozott az orosz–ukrán tárgyalásokról. Kijelentette: Vlagyimir Putyin nyitott arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozzon, és vele az ukrajnai rendezésről egyeztessen. A Kreml tudósítójának, Pavel Zarubinnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy Oroszország sohasem zárkózott el egy ilyen találkozótól. A Telegram-oldalán közzétett videóban Usakov arra emlékeztetett, hogy Putyin ezt már több alkalommal kinyilvánította, hangsúlyozva egyúttal, hogy egy ilyen találkozót gondosan elő kell készíteni, és annak eredmények elérésére kell összpontosulnia.

Az orosz elnök tanácsadója megismételte, hogy Oroszország garantálná Zelenszkij biztonságát.

Eközben a Rosztyeh bejelentette, hogy leszállították az első Zubr drónelhárító rendszereket az orosz hadseregnek. A gyártóvállalat tájékoztatása szerint a rendszer létfontosságú infrastrukturális létesítmények védelmére szolgál. Biztosítja a légi célpontok, többek között a kis méretű pilóta nélküli repülőgépek és kamikazedrónok észlelését a nap bármely szakában.