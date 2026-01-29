ukrajnaoroszországdmitrij peszkovorosz-ukrán háború

Ukrajna és Oroszország között nagyon bonyolult tárgyalások folynak Abu-Dzabiban

Leszállították az első Zubr (európai bölény) drónelhárító rendszereket az orosz hadseregnek – közölte szerdán a Rosztyeh orosz állami vállalat. Eközben a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy Ukrajna és Oroszország között nagyon bonyolult tárgyalások folynak Abu-Dzabiban.

Munkatársunktól
2026. 01. 29. 1:00
Dmitrij Peszkov Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagyon bonyolult tárgyalások folynak Abu-Dzabiban az ukrán féllel az ukrajnai rendezésről – fogalmazott szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Mint elmondta, az orosz és az ukrán tárgyalóküldöttségek február 1-jén, vasárnap tervezik folytatni az amerikai közvetítéssel zajló egyeztetéseket az Egyesült Arab Emírségek fővárosában.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is nyilatkozott az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokról
Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is nyilatkozott az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalásokról (Fotó: AFP)

Ezek a tárgyalások nagyon érzékeny témáról szólnak. Nagyon bonyolult tárgyalások. És ezek során bizonyos részleteket nyilvánosan megvitatni káros lenne magukra a tárgyalásokra nézve

– mondta.

Peszkov kitért az Európai Unió Tanácsa által hétfőn elfogadott rendeletre is, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes és cseppfolyósított földgáz importját az uniós tagországokba. Ezzel kapcsolatban a szóvivő kijelentette: az, hogy az uniós országok lemondtak az orosz gázról, „az az ő problémájuk”. Hozzátette: ezzel az Egyesült Államoktól való függőségre kárhoztatják saját magukat.

Vagyis lemondanak a legversenyképesebb orosz vezetékes vagy cseppfolyósított gázról az energiahordozók szállításának globális versenykörnyezetében, és függőségre kárhoztatják magukat mindössze néhány gázforrástól. Mindenekelőtt az Egyesült Államok függőségébe kerülve

– tette hozzá.

Szerdán Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is nyilatkozott az orosz–ukrán tárgyalásokról. Kijelentette: Vlagyimir Putyin nyitott arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozzon, és vele az ukrajnai rendezésről egyeztessen. A Kreml tudósítójának, Pavel Zarubinnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy Oroszország sohasem zárkózott el egy ilyen találkozótól. A Telegram-oldalán közzétett videóban Usakov arra emlékeztetett, hogy Putyin ezt már több alkalommal kinyilvánította, hangsúlyozva egyúttal, hogy egy ilyen találkozót gondosan elő kell készíteni, és annak eredmények elérésére kell összpontosulnia.

Az orosz elnök tanácsadója megismételte, hogy Oroszország garantálná Zelenszkij biztonságát.

Eközben a Rosztyeh bejelentette, hogy leszállították az első Zubr drónelhárító rendszereket az orosz hadseregnek. A gyártóvállalat tájékoztatása szerint a rendszer létfontosságú infrastrukturális létesítmények védelmére szolgál. Biztosítja a légi célpontok, többek között a kis méretű pilóta nélküli repülőgépek és kamikazedrónok észlelését a nap bármely szakában.

A szerdán kiadott orosz hadijelentés szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1125 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában, illetve 175 ukrán harci drónt lőtt le az orosz légvédelem. A megsemmisített célpontok között nagy hatótávolságú drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneit, valamint ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeit, illetve egy üzemanyagraktárat említettek.

Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alatt álló Herszon megye kormányzója közölte, hogy az ukrán erők a Dnyeper folyó túloldaláról drónokkal és egyéb harceszközökkel hajtanak végre távolsági támadásokat a polgári infrastruktúra ellen. 

A tél nem állította meg a drónokat és az infrastruktúra elleni támadásokat. Éppen ellenkezőleg, a hangsúly továbbra is a pilóta nélküli légi járműveken és a távolsági támadásokon van

– mondta.

Szaldo szerint az ukrán erők kisebb csoportokban – egyelőre sikertelenül – próbálnak beszivárogni a Dnyeper bal partjára.

Az ukrán erők csapást mértek Oroszország voronyezsi régiójában egy olajtárolóra

 – közölte az ukrán vezérkar szerdán a Facebookon. Hozzátette, hogy a csapás nyomán kigyulladt az ott tárolt olaj, a területről sűrű füst szállt fel. A hadsereg beszámolt még arról, hogy Donyeck megye megszállt részében – Velika Novoszilka térségében – eltaláltak egy drónirányító pontot, továbbá orosz katonai összpontosulásokat Sahove és Hrihorijivka környékén. 

Emellett az ukrán erők eltaláltak egy ellenséges lőszerraktárt Luhanszk megye megszállt részében, egy katonai összpontosulást a zaporizzsjai régióban, Huljajpole környékén, egy zászlóalj-parancsnoki pontot a dnyipropetrovszki terület Berezove térségében, valamint katonákat Oroszország belgorodi régiójában. 

Az ukrán védelmi erők továbbra is következetesen végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyek az ellenség támadó képességeinek gyengítésére és katonai-gazdasági potenciáljának csökkentésére irányulnak, azzal a céllal, hogy az Oroszországot az Ukrajna elleni fegyveres agressziójának beszüntetésére kényszerítsék

– tette hozzá a vezérkar.

Andrij Demcsenko, az ukrán határőrség szóvivője egy tévéműsorban arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben az orosz haderő fokozta aktivitását a Harkiv megyei államhatárnál. 

Frontvonallá változott az Oroszországgal közös határ teljes hosszában, beleértve a csernyihivi, szumi és harkivi régiót, egyes szakaszokon aktív harci cselekmények zajlanak

– emelte ki. 

Szavai szerint két hete az orosz erők különösen aktívan a harkivi terület határain belül, elsősorban Dihtyarne település irányában.

Egyre romlik a lakosság ivóvízellátása az orosz megszállás alatti Donyeck városában annak ellenére, hogy az orosz „adminisztráció” képviselői nemrég a „vízszállító járművek számának növeléséről” beszéltek – közölte az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) mellett működő Dezinformációellenes Központ a Facebookon. 

A vizet négy naponta egyszer szállítják ki. Helyi hírforrások olyan videókat tesznek közzé, amelyeken idős emberek és gyerekek kénytelenek hatalmas sorokban állni a fagyban. Valódi hozzáférésük a vízhez csak azoknak a lakosoknak van, akik napközben oda tudnak menni. Azoknak, akik este térnek haza a munkából, már nem jut víz. A város lakói kétségbe vannak esve, a megszálló hatalom képviselői azonban nem kínálnak megoldást a problémára

– mutatott rá a központ.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon közölte, hogy a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rihben az éjszakai orosz támadás után 243 ház maradt fűtés nélkül.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy orosz támadás ért egy egészségügyi intézményt Herszon városában, aminek következtében 2 egészségügyi dolgozó megsérült.

Andrij Podorvan, az észak-ukrajnai Csernyihiv megye kormányzójának tanácsadója egy élő televíziós adásban közölte, hogy szerda hajnalban orosz Gerany típusú drónokkal mértek az orosz erők csapást egy energetikai létesítményre, aminek következtében több település áram nélkül maradt.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az ukrán fővárosban továbbra sincs fűtés 737 lakóépületben. A DTK áramszolgáltató vállalat pedig azt jelentette, hogy a déli Odessza megyében a jegesedés és az erős széllökések miatt 81,6 ezer fogyasztó marad áramellátás nélkül.

Borítókép: Dmitrij Peszkov (Fotó: Anadolu via AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Trump többször is felvetette egy Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetőségét

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu