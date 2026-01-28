Ukrajna nemzetközi jogot is sért a hazánk elleni támadással

Volodimir Zelenszkij elnök és az ukrán politikai elit példátlan támadást indított hazánk ellen. Ukrajna vezetése egyértelműen bele akar avatkozni a magyar választásokba, azonban ez bőven vet fel kérdéseket a nemzetközi jog területén. Lapunk megkereste ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, akit az ügy jogi vonatkozásairól és az Európai Uniós csatlakozásról is kérdeztünk.
A nemzetközi jog egyik alapelve az államok szuverenitásának és belügyeibe való be nem avatkozásának elve, amelyet az ENSZ Alapokmánya 2. cikk 1. és 7. pontja egyaránt rögzít. E szabály értelmében egyetlen állam sem gyakorolhat politikai nyomást, fenyegetést vagy befolyásolási kísérletet egy másik állam belpolitikai folyamataival szemben, különösen nem választásokkal, kormányzati döntésekkel vagy belső alkotmányos vitákkal összefüggésben
– fogalmazott lapunk számára az alkotmányjogász.
