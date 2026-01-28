Ukrajna nemzetközi jogot is sért a hazánk elleni támadással

Az alkotmányjogász szerint ezután joggal vetődik fel a kérdés, hogy egy Európai Unióhoz csatlakozni kívánó állam mennyiben tekinthető felkészültnek a tagságra, ha a szuverenitás és a kölcsönös tisztelet alapelvét már a csatlakozási folyamat során sem tartja tiszteletben.

„Az uniós integráció nem csupán politikai szolidaritást, hanem jogkövető magatartást és önmérsékletet is megkövetel, különösen az EU-tagállamokkal szembeni kommunikációban” – fogalmazott.

Lomnici szerint a fenyegetések és belpolitikai nyomásgyakorlás nem erősíti, hanem gyengíti az adott állam európai hitelességét, és óhatatlanul azt az érzetet kelti, hogy a jogállamiság és az együttműködés elvei inkább eszközök, mintsem belső meggyőződések.