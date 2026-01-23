Zelenszkij embere Magyarországot támadja. Orbán Viktor közösségi oldalán arról beszélt, hogy Magyarország mára az egyetlen valódi akadálya annak, hogy Ukrajna Brüsszeltől minden követelését megkapja – pénzt, politikai támogatást és gyorsított uniós tagságot.
Aljas támadást indított Zelenszkij embere Magyarország ellen
Új szintre lépett az Ukrajnából érkező politikai nyomásgyakorlás: Volodimir Zelenszkij egyik legfontosabb embere, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán indulatos, személyeskedő támadást intézett Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök ellen. Ennek oka, hogy a magyar kormányfő világosan kimondta, Magyarország nem hajlandó asszisztálni Ukrajna feltétel nélküli uniós csatlakozásához és a brüsszeli pénzcsapok további megnyitásához.
A miniszterelnök szerint Zelenszkij frusztrációja érthető, hiszen a magyar álláspont keresztbe tesz ezeknek a terveknek, ezért Kijev mindent megtesz egy magyarországi kormányváltás érdekében.
Magyarország ezt ellenzi. És szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely megszavazza Ukrajna uniós csatlakozását
– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: Ukrajnában úgy gondolják, hogy ezt az „akadályt” csak egy ukránbarát kormány leváltásával lehet elhárítani.
Zelenszkij embere nemtelen támadásban fakadt ki
A kijelentés láthatóan érzékenyen érintette Kijevet. Andrij Szibiha külügyminiszter válaszában már nem a diplomácia nyelvét választotta, hanem nyílt sértegetésbe csapott át.
Ez a terv kudarcra van ítélve, miniszterelnök úr. Moszkvai gazdája nem élné túl száz évig, még akkor sem, ha hajlandó lenne minden szervét felajánlani neki. És azon a napon, amikor Ukrajna csatlakozik az EU-hoz, ezt a mondatát be fogjuk keretezni az ukrán parlamentben, hogy emlékezzünk a hazugságaira a következő száz évben
– írta közösségi oldalán.
A reakcióból nehéz nem azt kiolvasni, hogy Ukrajnában egyre kevésbé tolerálják az eltérő véleményt – különösen akkor, ha az egy uniós tagállam részéről érkezik, és pénzügyi, valamint politikai következményekkel járhat.
Magyarország álláspontja mindeközben változatlan: a kormány nem támogatja, hogy az európai emberek pénzét egy nem EU-tagállam háborújába öntsék, és nem hajlandó feladni szuverenitását külső nyomásra – legyen az Brüsszelből vagy Kijevből érkező elvárás.
Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)
