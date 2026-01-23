Hidvéghi Balázs: Amíg nemzeti kormány van, a magyarok pénze nem megy az ukrán háborúba

Azt az Orbán Viktort fenyegeti, aki a háború mielőbbi lezárásáért nemzetközi békemissziót folytatott – fogalmazott közösségi oldalán Hidvéghi Balázs.
Hidvéghi Balázs Brüsszel tervéről
Kiemelte, hogy az Ukrajna részéről Brüsszelhez intézett követelések nyomán Ursula von der Leyen bemutatta az Európai Bizottság új tervét, amely a következő évtizedek ukrán finanszírozását is tartalmazza.
