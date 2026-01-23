Hidvéghi BalázsBrüsszelUkrajnaOrbán ViktorZelenszkij

Hidvéghi Balázs: Amíg nemzeti kormány van, a magyarok pénze nem megy az ukrán háborúba

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs a közösségi oldalán reagált az Európai Bizottság legutóbbi Ukrajna-támogatási tervére. Szerinte Magyarország már százezrek befogadásával, valamint energiaellátással segítette az ukránokat, mégis újra fenyegetést kapott Orbán Viktor az ukrán elnöktől.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 23. 12:38
Hidvéghi Balázs Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs
Azt az Orbán Viktort fenyegeti, aki a háború mielőbbi lezárásáért nemzetközi békemissziót folytatott – fogalmazott közösségi oldalán Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi
Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Hidvéghi Balázs Brüsszel tervéről

Kiemelte, hogy az Ukrajna részéről Brüsszelhez intézett követelések nyomán Ursula von der Leyen bemutatta az Európai Bizottság új tervét, amely a következő évtizedek ukrán finanszírozását is tartalmazza.

Zelenszkij eddig Brüsszeltől kitoporzékolt 200 milliárd eurót, a következő két évben pedig újabb 90 milliárd eurót kapnak az európai emberek pénzéből. Von der Leyen tegnap bemutatott terve pedig a következő tíz évre a 800 milliárd euró mellé már egy 700 milliárd eurós katonai támogatást is előirányoz Ukrajnának

–írta. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: ezeket az összegeket részben hitelből finanszírozzák, így az európaiak jövőbeli generációit is eladósítják, miközben Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak.

A február elején induló nemzeti petíción és a 2026-os választásokon végleg elutasíthatjuk ezt az egészet. Amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, garantáljuk, hogy a magyarok egyetlen forintja sem fog az ukrán háborúba kerülni!

– zárta bejegyzését a politikus.

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs) 

