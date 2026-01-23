ukrajnatámogatásursula von der leyenorbán viktor

Orbán Viktor: Miközben Zelenszkij fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt

A magyar miniszterelnök éles kritikát fogalmazott meg Brüsszellel szemben. Orbán Viktor a közösségi médiában közzétett bejegyzésében leszögezte: az ukrán elnök kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét. A kormányfő úgy fogalmazott: jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk.

Kozma Zoltán
2026. 01. 23. 7:30
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban. Balról Máté János, a Miniszterelnöki Pr
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2026. január 23-án hajnalban. Balról Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Davosban tegnap Zelenszkij elnök elvetette a sulykot . Abban nincs sok újdonság, hogy a magyarországi választások közeledtével újra szájára vette a magyar kormányt és személy szerint engem. Az már meglepő, hogy beszédében kiosztott minden más európai vezetőt is” – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök hozzátette: az ukrán elnök kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét.

Orbán Viktor helyretette Zelenszkijt (Fotó: AFP)
Orbán Viktor helyretette Zelenszkijt. Fotó: AFP

Nem is kellett sokat várni a brüsszeliek válaszára: Ursula von der Leyen tegnap este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet. Ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek. Nyolcszázmilliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások egészen 2040-ig

– fűzte hozzá a kormányfő

Kiemelte:

Idáig jutottunk. Miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt.

„Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk. Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!” – tette hozzá Orbán Viktor.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekegyesült államok

Az unió kegyelemdöfést adhat a NATO-nak

Horváth József avatarja

A Grönlandra vonatkozó amerikai igényre rosszul reagált Nyugat- és Észak-Európa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.