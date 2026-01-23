Orbán Viktor: Miközben Zelenszkij fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt

„Davosban tegnap Zelenszkij elnök elvetette a sulykot . Abban nincs sok újdonság, hogy a magyarországi választások közeledtével újra szájára vette a magyar kormányt és személy szerint engem. Az már meglepő, hogy beszédében kiosztott minden más európai vezetőt is” – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök hozzátette: az ukrán elnök kevesli az Ukrajnának küldött támogatásokat, a fegyvereket és Európa eltökéltségét.

Orbán Viktor helyretette Zelenszkijt. Fotó: AFP

Nem is kellett sokat várni a brüsszeliek válaszára: Ursula von der Leyen tegnap este bemutatta az Ukrajna fejlődését megalapozó útitervet. Ebben minden ukrán igényt befogadtak a brüsszeliek. Nyolcszázmilliárd dollár Ukrajnának, gyorsított uniós csatlakozás 2027-ig, további támogatások egészen 2040-ig

– fűzte hozzá a kormányfő.

Kiemelte:

Idáig jutottunk. Miközben Zelenszkij elnök fordítva ül a lovon, a brüsszeliek fizetnének, mint a katonatiszt.

„Ehhez nekünk is lesz néhány szavunk. Jön a nemzeti petíció, ahol megüzenhetjük Brüsszelnek: mi nem fizetünk!” – tette hozzá Orbán Viktor.