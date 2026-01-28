Az ukrán képviselő nyilatkozata több mint aggasztó

Véleménye szerint Putyin játszani fog a tárgyalásokkal, amihez energetikai fegyverszünetet, egynapos vagy egyhetes tűzszüneteket alkalmazhat, pusztán azért, hogy fenntartsa Donald Trump figyelmét. Kosztenko hozzátette: a Kreml vezetője azért taktikázik így, hogy az amerikai elnök azt higgye, megállapodás születhet és ne foglalják le az orosz árnyékflottát és ne vezessenek be szankciókat, valamint hogy Oroszország rakétákat tudjon gyártani, és ne legyenek szankciók a szövetségeseivel szemben sem.