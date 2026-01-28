UkrajnaOroszországvégkimenetelháborúorosz-ukrán háború

Az ukrán képviselő nyilatkozata több mint aggasztó

Roman Kosztenko ukrán parlamenti képviselő elkeseredve nyilatkozott az Ukrajna és Oroszország közötti háború állásával kapcsolatban. Állítása szerint Vlagyimir Putyin a tárgyalások és részleges fegyvernyugvások lehetőségével taktikai célokat követ és az időt húzza. Az ukrán politikus szerint ezek a lépések nem a valódi békeszándék jelei – szerinte Ukrajna számára két végkimenetel maradt a háború lezárására.

2026. 01. 28. 16:47
Löveget kezelő ukrán katona Forrás: AFP
Az ukrajnai háború belátható időn belüli lezárására nincs reális esély – erről beszélt Roman Kosztenko ukrán parlamenti képviselő egy televíziós interjúban. A politikus szerint az Oroszországgal kötött részleges tűzszünetek és tárgyalások csupán taktikai manőverek, amelyek nem a békét szolgálják – írja beszámolójában az Unian.

Az ukrán politikus szerint az oroszok csak az időt fogják húzni
Az ukrán politikus szerint az oroszok csak az időt fogják húzni (Fotó: AFP)

Ukrajna és Oroszország között legfeljebb eseti fegyverszünetek lehetnek, amelyek azt a látszatot kelthetik majd, hogy Vlagyimir Putyin készen áll valamire, ám ez a játszmája része

 – jelentette ki Roman Kosztenko, a Holosz frakció népképviselője, a Legfelsőbb Tanács Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottságának titkára.

Határozottan nem látom a háború végét. Természetesen bármi lehetséges, de a közeljövőben nem látom

 – jegyezte meg a parlamenti képviselő arra a kérdésre válaszolva, hogy látja-e maga előtt a háború közeli befejezését.

Véleménye szerint Putyin játszani fog a tárgyalásokkal, amihez energetikai fegyverszünetet, egynapos vagy egyhetes tűzszüneteket alkalmazhat, pusztán azért, hogy fenntartsa Donald Trump figyelmét. Kosztenko hozzátette: a Kreml vezetője azért taktikázik így, hogy az amerikai elnök azt higgye, megállapodás születhet és ne foglalják le az orosz árnyékflottát és ne vezessenek be szankciókat, valamint hogy Oroszország rakétákat tudjon gyártani, és ne legyenek szankciók a szövetségeseivel szemben sem. 

A népképviselő szerint Ukrajna számára mindössze két út létezik a háború befejezésére:

Akármit is mondanak, bármennyire is ellenzik a háborút – én is ellenzem a háborút –, nincs más választás: vagy meghalunk, vagy elpusztítjuk Oroszországot. Ennyi.

Kosztenko hozzátette: nem hisz abban, hogy a háború a közeljövőben véget ér. Szerinte legfeljebb eseti tűzszünetek lehetnek, ám ez nem jelenti azt, hogy Putyin valóban békét akar.
Borítókép: Löveget kezelő ukrán katona (Fotó: AFP)

