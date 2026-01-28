Az ukrajnai háború belátható időn belüli lezárására nincs reális esély – erről beszélt Roman Kosztenko ukrán parlamenti képviselő egy televíziós interjúban. A politikus szerint az Oroszországgal kötött részleges tűzszünetek és tárgyalások csupán taktikai manőverek, amelyek nem a békét szolgálják – írja beszámolójában az Unian.
Az ukrán képviselő nyilatkozata több mint aggasztó
Roman Kosztenko ukrán parlamenti képviselő elkeseredve nyilatkozott az Ukrajna és Oroszország közötti háború állásával kapcsolatban. Állítása szerint Vlagyimir Putyin a tárgyalások és részleges fegyvernyugvások lehetőségével taktikai célokat követ és az időt húzza. Az ukrán politikus szerint ezek a lépések nem a valódi békeszándék jelei – szerinte Ukrajna számára két végkimenetel maradt a háború lezárására.
Ukrajna és Oroszország között legfeljebb eseti fegyverszünetek lehetnek, amelyek azt a látszatot kelthetik majd, hogy Vlagyimir Putyin készen áll valamire, ám ez a játszmája része
– jelentette ki Roman Kosztenko, a Holosz frakció népképviselője, a Legfelsőbb Tanács Nemzetbiztonsági, Védelmi és Hírszerzési Bizottságának titkára.
Határozottan nem látom a háború végét. Természetesen bármi lehetséges, de a közeljövőben nem látom
– jegyezte meg a parlamenti képviselő arra a kérdésre válaszolva, hogy látja-e maga előtt a háború közeli befejezését.
Véleménye szerint Putyin játszani fog a tárgyalásokkal, amihez energetikai fegyverszünetet, egynapos vagy egyhetes tűzszüneteket alkalmazhat, pusztán azért, hogy fenntartsa Donald Trump figyelmét. Kosztenko hozzátette: a Kreml vezetője azért taktikázik így, hogy az amerikai elnök azt higgye, megállapodás születhet és ne foglalják le az orosz árnyékflottát és ne vezessenek be szankciókat, valamint hogy Oroszország rakétákat tudjon gyártani, és ne legyenek szankciók a szövetségeseivel szemben sem.
A népképviselő szerint Ukrajna számára mindössze két út létezik a háború befejezésére:
Akármit is mondanak, bármennyire is ellenzik a háborút – én is ellenzem a háborút –, nincs más választás: vagy meghalunk, vagy elpusztítjuk Oroszországot. Ennyi.
Kosztenko hozzátette: nem hisz abban, hogy a háború a közeljövőben véget ér. Szerinte legfeljebb eseti tűzszünetek lehetnek, ám ez nem jelenti azt, hogy Putyin valóban békét akar.
Borítókép: Löveget kezelő ukrán katona (Fotó: AFP)
Trump többször is felvetette egy Putyin–Zelenszkij-találkozó lehetőségét
Az ukrán külügyminiszter szerint Zelenszkij hajlandó lenne Putyinnal találkozni.
Orbán Viktort Trump egyik kulcsfontosságú szövetségeseként emlegetik
A miniszterelnök meghatározó alakja a nemzetközi politikának.
Brüsszel ismét migránsokkal árasztaná el Európát
Az EU–India megállapodás az indiai diákok és munkavállalók előtt nyitná meg Európát.
Üres székek Brüsszelben: a Tisza Párt nem állt ki a magyar gazdák mellett + videó
Orbán Viktor arról írt a közösségi oldalán, hogy a Tisza Párt EP-képviselői távol maradtak a döntő szavazástól, amikor a magyar gazdák érdekei kerültek veszélybe Brüsszelben.
