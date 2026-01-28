Magyar Péter képtelen nemet mondani az ukránoknak

„Magyar Péter egyetlen ukrán vagy brüsszeli kérésre sem tudna nemet mondani. Mindent végrehajtana és mindent kifizetne nekik. De nyugi, úgysem lesz módja kipróbálni az országvezetést a hazudós globálPetinek” – írja közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Mint ismert, egy ukrán véleménycikk szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén jelentősen megváltozhatna Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikája. Az írás szerzője nyíltan amellett érvel, hogy Budapestnek szakítania kellene a jelenlegi, óvatos és kritikus állásponttal, és aktívan támogatnia kellene Ukrajna európai uniós csatlakozását. Magyar Péter korábban maga is arról beszélt, hogy egy kicsi szuverenitásról Magyarországnak le kellene mondania.
Orbán Anita, a Tisza külpolitikai vezetője pedig arról beszélt korábban:
Jelenleg az EU elkezdett EU26-ként működni, hiszen Magyarország a messze legtöbbet vétózó ország. Emiatt a 26-ok összezárnak. Mi újra E27-et fogunk teremteni. Mi nem bot szeretnénk lenni a küllők között, hanem küllő a keréken.
