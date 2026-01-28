tisza pártukrajnaKocsis Mátémagyar péter

Magyar Péter képtelen nemet mondani az ukránoknak

„Magyar Péter egyetlen ukrán vagy brüsszeli kérésre sem tudna nemet mondani” – fogalmazott új bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint úgysem lesz módja kipróbálni az országvezetést „a hazudós globálPetinek”.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 16:16
Magyar Péter és Tseber Roland Forrás: Facebook/Kocsis Máté
„Magyar Péter egyetlen ukrán vagy brüsszeli kérésre sem tudna nemet mondani. Mindent végrehajtana és mindent kifizetne nekik. De nyugi, úgysem lesz módja kipróbálni az országvezetést a hazudós globálPetinek” – írja közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Mint ismert, egy ukrán véleménycikk szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén jelentősen megváltozhatna Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikája. Az írás szerzője nyíltan amellett érvel, hogy Budapestnek szakítania kellene a jelenlegi, óvatos és kritikus állásponttal, és aktívan támogatnia kellene Ukrajna európai uniós csatlakozását. Magyar Péter korábban maga is arról beszélt, hogy egy kicsi szuverenitásról Magyarországnak le kellene mondania.

Orbán Anita, a Tisza külpolitikai vezetője pedig arról beszélt korábban:

Jelenleg az EU elkezdett EU26-ként működni, hiszen Magyarország a messze legtöbbet vétózó ország. Emiatt a 26-ok összezárnak. Mi újra E27-et fogunk teremteni. Mi nem bot szeretnénk lenni a küllők között, hanem küllő a keréken.

Borítókép: Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Facebook)

