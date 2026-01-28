kézilabda ebsvéd férfi kézilabda-válogatottmagyar férfi kézilabda-válogatott

Egy ilyen orbitális bírói csalás után nehéz szóhoz jutni a kézilabda Eb-n

32-32-es döntetlent játszott a hősiesen védekező és remekül támadó magyar válogatott a társházigazda Svédország ellen Malmöben. A kézilabda Eb kedd esti meccse azonban nem csak erről szólt, hanem a két német bíró szégyenteljes utolsó ítéletéről, amely egy teljesen jogos hétméterestől fosztotta meg a magyarokat a lézilabda Eb-n.

Lantos Gábor
2026. 01. 28. 4:52
Robert Schulze és Tobias Tönnies Németországból, akik elképesztő ítéletet hoztak Fotó: MARCO WOLF Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Robert Schulze és Tobias Tönnies Németországból. Jól jegyezzük meg ezt a két nevet, illetve abban is biztosak vagyunk, hogy egyhamar nem fogjuk őket elfelejteni. 32-32-es állásnál a magyar csapat kezében volt a labda, azaz a győzelemért támadtunk. Szita Zoltán a szélről tört kapura. A vele szemben álló svéd védő egyértelműen belül védekezett, azaz a szabályok szerint a magyar csapatnak hétméterest kellett volna kapnia. Ráadásul Hampus Wanne mozgás közben volt és oldalról jött, miközben ütközött Szitával, ami szintén szabálytalan. Szita lövését védte a svéd kapus, majd Palicka az üres magyar kapura célzott, de a lövése mellément. Ha bemegy, gól, nyernek a svédek. Ekkor jött a két német bíró, aki videós ellenőrzést végzett a magyarok utolsó támadása miatt. A lassításon is látszott a belülvédekezés, Szita lába nem volt bent a vonal mögött. 

A két német bíró addig nézte az esetet, míg rá nem jött, hol vannak éppen és ki ellen játszott a magyar csapat. Svédországban. Így aztán - talán a jobb a békesség elve alapján - nem ítéltek semmit, részükről itt vége is volt a dalnak, mehetett mindenki szépen haza.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ki ennek az Európa-bajnokságnak az egyik rendezője. Svédország. Azt is tudjuk, hogy egy ilyen esetben ebben a sportágban nem nagyon szokott más ítélet születni. Még azt is tudjuk, hogy a mi négy (hat) közé jutásunkat sem befolyásolta volna, ha megadják a hetest. Mégis fáj mindez, mert sokadszor bizonyosodott be, hogy ebben a sportágban teljesen feleslegesen vannak a szabályok, amelyeket a bírók aztán úgysem tartanak be. Még egy kézilabda Eb-n sem. Magyarul: azt fújnak, amit akarnak. Ez az egyik oka annak, hogy a kézilabda nem tud kitörni, nem tud a világ Európán kívüli részén gyökeret ereszteni. Mert mondjuk Amerikában ki lenne erre vevő? Mindez elég messzire vezet, az ember tényleg csak sajnálni tudja a hősiesen játszó magyar csapatot, amely most tényleg megérdemelte volna azt, hogy legyőzze a svédeket. Ehhez azonban a két bírónak be kellett volna tartania a szabályokat.

kézilabda Eb
Robert Schulze, az egyik német bíró, aki a magyar-svéd meccsen fújt a kézilabda Eb-n Fotó: DAMIR SENCAR / AFP

Az EHF is megéri a pénzét

Érdemes ezt a videót megnézni, mert ez is sokkal többet mond minden szónál. Az EHF a magyar-svéd meccs végéről ezt tartotta fontosnak kiemelni, szerintük a magyarok által kifogásolt eset szót sem érdemel.

Ám a bejegyzés alatti kommentek - és nem csak a magyar vélemények - egyértelműen azt tükrözik, hogy itt tényleg nagy csalás történt. 

A svéd sportsajtó úgy csinál, mintha mi sem történt volna

A legérdekesebb az, hogy a svéd újságok egy szót sem írnak az esetről.

Részükről olyan, mintha meg sem történtek volna az előbb említett események. 

A svédek általános véleménye szerint a házigazda csapat óriási lehetőséget szalasztott el azzal, hogy nem tudta legyőzni a magyar együttest. Egyben azt ís leírták, hogy a svédek négy közé jutása már nem a saját kezükben van. A szerdai zárónapon simán alakulhatnak úgy az eredmények, hogy a svéd csapat nem jut be az elődöntőbe.

Malmö, 2026. január 27. Imre Bence (b) gólt dob a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában, a II. csoportban játszott Svédország - Magyarország mérkőzésen a svédországi Malmö Arénában 2026. január 27-én. A végeredmény 32-32. MTI/Hegedüs Róbert
Andreas Palicka itt gólt kap, a végén ő dobta az üres magyar kapu mellé a labdát Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A 39 éves veterán svéd kapus, Andreas Palicka kezében ott volt a győzelem lehetősége, de az utolsó dobása az üres magyar kapura mellé ment. A kiváló kapus a mérkőzést követően annyira elkeseredett, hogy szinte meg sem tudott szólalni. Annyit tudott csak mondani, hogy hihetetlen keserűséget érez, amiért nem tudták megnyerni ezt a meccset. Az utolsó, az üres kapura dobott labdáról pedig csak annyit mondott, hogy az elhibázott lövés számára kimondhatatlan szomorúságot okozott.

A Szegedben játszó svéd Jim Gottfridsson szinte fuldoklott a dühtől, amikor a meccsről beszélt. A kiváló játékos azt mondta, hogy annak a csapatnak, amely nem tudja Izlandot és Magyarországot legyőzni, teljesen felesleges az elődöntőről álmodoznia. Felix Claar, aki a magyarok ellen a svéd csapat legjobbja volt, szintén odavolt az elszalasztott lehetőség miatt. Arról beszélt, hogy ez a pontvesztés szinte minden álmát elveheti a svédeknek. – Nagyon mérges vagyok. 

Szerintem mindenképpen meg kellett volna nyernünk ezt a meccset. Ha vezettünk is, nem tudtuk az előnyt állandósítani, elfogyott a lendületünk.

Nagyon csalódott vagyok, és ez bosszant – mondta Claar.

És így tovább. A svédek még azon keseregtek, hogy a számukra oly fontos mérkőzésre mindössze 7342 néző ment ki, ez az egész Eb-n a legalacsonyabb nézőszám volt a hazai együttes mérkőzésein. Hogy ez miért van, az is megérne egy misét, de ezt tényleg nem a mi dolgunk megfejteni.

Ha így játszottunk volna...

Az is a megfejthetetlen rejtélyek közé tartozik, hogy a magyar csapat miért nem volt képes hasonló teljesítményre Svájc és Szlovénia ellen? Igaz, hogy a svédek elleni összecsapáson Chema Rodríguez szövetségi kapitány nem sokat cserélt, azaz szinte csapágyasra hajtotta azokat a játékosokat, akiknek bizalmat szavazott. Hogy ennek mi lesz a következménye a szerda este 18 órakor kezdődő újabb összecsapásnak a horvátok ellen, azt most még nem lehet tudni. 

A horvátok számára éles lesz a meccs, mi nem juthatunk be a legjobb nyolc közé, ami eredetileg a magyar szövetség célkítűzése is volt.

Ez mindenképpen sajnálatos. Ugyanakkor pont a svédek elleni meccs mutatta meg, hogy van spiritusz és fantázia ebben az együttesben. Ne feledjük el, hogy Svédország ellen 2009 óta nem szereztünk pontot semmilyen férfikézilabda világversenyen. Normális esetben ezt a döntetlent most ünnepelni kellene, helyette marad a düh és a keserűség, amit a két csaló német bíró ténykedése vált ki a magyarokból.

Malmö, 2026. január 27. Sipos Adrián (elöl) és Bodó Richárd a dán-norvég-svéd közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokság középdöntőjének 3. fordulójában, a II. csoportban játszott Svédország - Magyarország mérkőzés után a svédországi Malmö Arénában 2026. január 27-én. A végeredmény 32-32. MTI/Hegedüs Róbert
A magyar játékosok megköszönik a biztatást Malmöben Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Szerdán zárás a horvátok ellen

A szerdai zárónapon a magyar csapat 18 órától Horvátország ellen lépünk pályára. A horvát csapat a középdöntőben eddig az összes meccsét megnyerte, azaz menetel az elődöntő felé. 15.30-tól Izland Szlovénia ellen lép pályára Malmöben, míg a svédek 20.30-tól Svájc ellen játszanak. Az eredmények azonban úgy is alakulhatnak, hogy az utolsó meccsen a svédeknek már semmi esélyük nem marad a legjobb négy közé jutás kiharcolására. Némi kárörömmel szemlélnénk, ha ez valóban így történne meg.

A svédek elleni mérkőzés összefoglalója, és a főszereplők nyilatkozatai.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.