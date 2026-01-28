Egy ilyen orbitális bírói csalás után nehéz szóhoz jutni a kézilabda Eb-n

Robert Schulze, az egyik német bíró, aki a magyar-svéd meccsen fújt a kézilabda Eb-n Fotó: DAMIR SENCAR / AFP

Az EHF is megéri a pénzét

Érdemes ezt a videót megnézni, mert ez is sokkal többet mond minden szónál. Az EHF a magyar-svéd meccs végéről ezt tartotta fontosnak kiemelni, szerintük a magyarok által kifogásolt eset szót sem érdemel.

Ám a bejegyzés alatti kommentek - és nem csak a magyar vélemények - egyértelműen azt tükrözik, hogy itt tényleg nagy csalás történt.

A svéd sportsajtó úgy csinál, mintha mi sem történt volna

A legérdekesebb az, hogy a svéd újságok egy szót sem írnak az esetről.

Részükről olyan, mintha meg sem történtek volna az előbb említett események.

A svédek általános véleménye szerint a házigazda csapat óriási lehetőséget szalasztott el azzal, hogy nem tudta legyőzni a magyar együttest. Egyben azt ís leírták, hogy a svédek négy közé jutása már nem a saját kezükben van. A szerdai zárónapon simán alakulhatnak úgy az eredmények, hogy a svéd csapat nem jut be az elődöntőbe.

Andreas Palicka itt gólt kap, a végén ő dobta az üres magyar kapu mellé a labdát Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A 39 éves veterán svéd kapus, Andreas Palicka kezében ott volt a győzelem lehetősége, de az utolsó dobása az üres magyar kapura mellé ment. A kiváló kapus a mérkőzést követően annyira elkeseredett, hogy szinte meg sem tudott szólalni. Annyit tudott csak mondani, hogy hihetetlen keserűséget érez, amiért nem tudták megnyerni ezt a meccset. Az utolsó, az üres kapura dobott labdáról pedig csak annyit mondott, hogy az elhibázott lövés számára kimondhatatlan szomorúságot okozott.

A Szegedben játszó svéd Jim Gottfridsson szinte fuldoklott a dühtől, amikor a meccsről beszélt. A kiváló játékos azt mondta, hogy annak a csapatnak, amely nem tudja Izlandot és Magyarországot legyőzni, teljesen felesleges az elődöntőről álmodoznia. Felix Claar, aki a magyarok ellen a svéd csapat legjobbja volt, szintén odavolt az elszalasztott lehetőség miatt. Arról beszélt, hogy ez a pontvesztés szinte minden álmát elveheti a svédeknek. – Nagyon mérges vagyok.

Szerintem mindenképpen meg kellett volna nyernünk ezt a meccset. Ha vezettünk is, nem tudtuk az előnyt állandósítani, elfogyott a lendületünk.

Nagyon csalódott vagyok, és ez bosszant – mondta Claar.