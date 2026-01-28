Szijjártó Péter a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kapott magyarázatot arra, miért sértegeti Zelenszkij elnök Orbán Viktort.
Szijjártó Péter: Az ukránok bekérették a kijevi nagykövetünket
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be róla, hogy az ukrán külügy ma bekérette a magyar nagykövetet. A miniszter szerint Ukrajna kifogásolta a Magyarországon zajló nemzeti petíciót, amelyben a magyar emberek véleményt mondhatnak arról a brüsszeli–kijevi szándékról, hogy magyar pénzből finanszíroznák Ukrajna működését és fegyverkezését.
Nem kaptunk magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért »hitlerezik« az ukrán külügyminiszter. A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba
– írta a külügyminiszter.
A magyar diplomácia vezetője szerint a bekéretés világos jelzés, hogy az ukránok folytatni kívánják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében a közelgő áprilisi választásokba.
Arra azonban az ukránoknak fel kell készülniük, hogy Magyarország megvédi szuverenitását, és nem engedjük, hogy befolyásolják a választás végeredményét
– fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzátette:
Értjük, hogy az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék, de Magyarország jövőjéről, a béke vagy háború kérdéséről csak a magyar emberek dönthetnek.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
Zelenszkij bemondta a dátumot: ekkor lesz Ukrajna az EU tagja
Az ukrán elnök szerint Ukrajna az európai biztonság garanciája.
Az ukránok a Tiszát akarják
Aljas támadást indított Magyarország ellen Ukrajna.
Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!
Ukrajna kormányváltást szeretne elérni.
Ismét nem fér a bőrébe a lengyel külügyminiszter
Vitatkozik, akivel csak lehet.
Zelenszkij bemondta a dátumot: ekkor lesz Ukrajna az EU tagja
Az ukrán elnök szerint Ukrajna az európai biztonság garanciája.
Az ukránok a Tiszát akarják
Aljas támadást indított Magyarország ellen Ukrajna.
Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!
Ukrajna kormányváltást szeretne elérni.
Ismét nem fér a bőrébe a lengyel külügyminiszter
Vitatkozik, akivel csak lehet.
