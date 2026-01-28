Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Szijjártó PéterUkrajnabekéretésMagyarországmagyar nagykövet

Szijjártó Péter: Az ukránok bekérették a kijevi nagykövetünket

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be róla, hogy az ukrán külügy ma bekérette a magyar nagykövetet. A miniszter szerint Ukrajna kifogásolta a Magyarországon zajló nemzeti petíciót, amelyben a magyar emberek véleményt mondhatnak arról a brüsszeli–kijevi szándékról, hogy magyar pénzből finanszíroznák Ukrajna működését és fegyverkezését.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 28. 12:38
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Szijjártó Péter a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kapott magyarázatot arra, miért sértegeti Zelenszkij elnök Orbán Viktort.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Budapesten 2024. szeptember 30-án. Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Nem kaptunk magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért »hitlerezik« az ukrán külügyminiszter. A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba

– írta a külügyminiszter.

A magyar diplomácia vezetője szerint a bekéretés világos jelzés, hogy az ukránok folytatni kívánják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében a közelgő áprilisi választásokba.

Arra azonban az ukránoknak fel kell készülniük, hogy Magyarország megvédi szuverenitását, és nem engedjük, hogy befolyásolják a választás végeredményét

– fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzátette:

Értjük, hogy az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék, de Magyarország jövőjéről, a béke vagy háború kérdéséről csak a magyar emberek dönthetnek.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter) 

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

