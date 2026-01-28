Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Orbán ViktorUkrajnaMagyarországkormányváltásfenyegetés

Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán jelentette ki, hogy Magyarország nem enged az Ukrajnából érkező politikai nyomásgyakorlásnak. Kijev kormányváltást szeretne elérni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 28. 11:59
Orbán Viktor miniszterelnök Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor a közösségi oldalán arról beszélt, hogy naponta érkeznek újabb fenyegetések – hol az ukrán elnöktől, hol a külügyminisztertől vagy a titkosszolgálatok képviselőitől –, amelyek szerinte a választásokig a mindennapi politikai élet részét képezik.

Orbán Viktor
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor: Ukrajna kormányváltást szeretne elérni

A miniszterelnök hangsúlyozta: Ukrajna kormányváltást szeretne, egy úgynevezett „ukránbarát” kabinetet, és célzottan a magyar kormány tagjait fenyegetik.

Ők kormányváltást akarnak, ukránbarát kormányt, fenyegetnek bennünket. Nem az országot, hanem a kormány tagjait, különösen Szijjártó Pétert meg engem személyesen, de hát, ha valaki ezt nem bírja, az menjen balett-táncosnak

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor világossá tette: Magyarország érdekeiből nem engednek.

