Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról beszélt, hogy naponta érkeznek újabb fenyegetések – hol az ukrán elnöktől, hol a külügyminisztertől vagy a titkosszolgálatok képviselőitől –, amelyek szerinte a választásokig a mindennapi politikai élet részét képezik.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (Fotó: Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor: Ukrajna kormányváltást szeretne elérni

A miniszterelnök hangsúlyozta: Ukrajna kormányváltást szeretne, egy úgynevezett „ukránbarát” kabinetet, és célzottan a magyar kormány tagjait fenyegetik.