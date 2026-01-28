Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!

Orbán Viktor a közösségi oldalán arról beszélt, hogy naponta érkeznek újabb fenyegetések – hol az ukrán elnöktől, hol a külügyminisztertől vagy a titkosszolgálatok képviselőitől –, amelyek szerinte a választásokig a mindennapi politikai élet részét képezik.
Orbán Viktor: Ukrajna kormányváltást szeretne elérni
A miniszterelnök hangsúlyozta: Ukrajna kormányváltást szeretne, egy úgynevezett „ukránbarát” kabinetet, és célzottan a magyar kormány tagjait fenyegetik.
