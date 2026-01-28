Megfutamodott a Tisza Párt Budapesten

A főpolgármester segítségével a Tisza Párt frakciója a Fővárosi Közgyűlés ülésén megfutamodott több rendkívül kellemetlen kérdés elől is. A testület balliberális többsége ugyanis elutasította a főváros brüsszeli érdekképviseletével kapcsolatos, illetve a budapesti aluljárók lezárására vonatkozó javaslatok megtárgyalását.

A Fővárosi Közgyűlés ülése (Fotó: Polyák Attila)

A brüsszeli érdekképviselettel kapcsolatos javaslat értelmében a kormánypárti képviselők felkérték a főpolgármestert, hogy ismertesse Budapest brüsszeli képviseletének 2025-ben végzett munkáját. Az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartás, érdekképviselet és szakmai párbeszéd fenntartása a képviselet feladata, amit a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységeként lát el. Mivel a 2026. évi költségvetésben is jelentős személyi és dologi kiadási előirányzat szerepel erre a célra, kérték a főpolgármestert, hogy részletesen, írásban számoljon be a közgyűlésnek arról, hogy a fenti feladatok hogyan valósultak meg tavaly.