Elhunyt Voith Ági

Megfutamodott a Tisza Párt Budapesten

Karácsony Gergely segítségével elmenekültek a kellemetlen kérdések elől Magyar Péter emberei.

Gábor Márton
2026. 01. 28. 9:51
Borítókép: A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)
A főpolgármester segítségével a Tisza Párt frakciója a Fővárosi Közgyűlés ülésén megfutamodott több rendkívül kellemetlen kérdés elől is. A testület balliberális többsége ugyanis elutasította a főváros brüsszeli érdekképviseletével kapcsolatos, illetve a budapesti aluljárók lezárására vonatkozó javaslatok megtárgyalását. 

20251029 Budapest A Fővárosi Közgyűlés ülése. fotó: Polyák Attila (PA) MW
A Fővárosi Közgyűlés ülése (Fotó: Polyák Attila)

A brüsszeli érdekképviselettel kapcsolatos javaslat értelmében a kormánypárti képviselők felkérték a főpolgármestert, hogy ismertesse Budapest brüsszeli képviseletének 2025-ben végzett munkáját. Az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartás, érdekképviselet és szakmai párbeszéd fenntartása a képviselet feladata, amit a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységeként lát el. Mivel a 2026. évi költségvetésben is jelentős személyi és dologi kiadási előirányzat szerepel erre a célra, kérték a főpolgármestert, hogy részletesen, írásban számoljon be a közgyűlésnek arról, hogy a fenti feladatok hogyan valósultak meg tavaly.

Azonban a Tisza Párttal kötött egyezség eredményeként nem fog kiderülni, mit is csinál Jávor Benedek, Karácsony Gergely párttársa Brüsszelben. 

 

Szintén nem lesz szó a közgyűlésben az aluljárók lezárásáról. A testület 2024 novemberében ugyanis arról döntött, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy bezárják éjszakánként azokat az aluljárókat, ahol a felszíni közlekedés biztosított. A városvezetés viszont ezt az elmúlt egy évben nem hajtotta végre. A képviselők ezért javaslatot tettek, hogy a főpolgármester számoljon be a határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedéseiről. Emellett kezdeményezték, hogy a főpolgármester haladéktalanul intézkedjen a Ferenciek terén lévő aluljáró üzemidőn kívüli bezárásáról is.

Azonban a szavazás eredményeként a Fővárosi Közgyűlés nem fog tárgyalni az aluljárók lezárásáról. 

Borítókép: A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)


Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

