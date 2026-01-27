Karácsonyék a budapestiek helyett egy Tisza-közeli bulihajós cég érdekeit védik

A bulihajók működése hosszú ideje ellehetetleníti a Duna-parton élők mindennapjait – mondta a Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely Kristóf. A fővárosi képviselő rámutatott: amikor ezekről a hajókról lejönnek a bulituristák, vállalhatatlan közegészségügyi és közbiztonsági állapotok alakulnak ki. Összevizelt rakpart, balhék, drogdílerek, prostituáltak – egy komplett illegális iparág épült rá erre az egészre – tette hozzá.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Gulyás szerint a lakossági elégedetlenség régóta ismert, most azonban jogi szempontból is új helyzet állt elő. Az egyik érintett hajós társaság megszeghette a fővárosi önkormányzattal kötött kikötőhasználati szerződését.

– Ezek a cégek csak akkor használhatják a fővárosi kikötőket, ha élő szerződésük van az önkormányzattal. Ebben az esetben konkrét szerződésszegés történt, ezért napirendre került a szerződés felbontása – közölte. A kormánypárti politikus szerint különösen aggályos, hogy az érintett vállalkozás tulajdonosi körének több szála is a Tisza Párthoz vezet.

A céget Ordas Eszter és köre tulajdonolja, aki korábban a vállalat vezetője volt, jelenleg pedig a férje irányítja, aki a Tisza Párt képviselőjelöltje, illetve aktivistája volt

– emlékeztetett. Gulyás arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péterék rendszeresen ezen a hajón tartják a rendezvényeiket. Az egészségügyi programbemutatójuk itt volt, ezzel a hajóval utaztak fel Vácra is. Amikor Magyar Péterről hajós fotók készülnek, azok jellemzően ezen a hajón készültek. Láthatóan fontos ez a cég a Tiszának – idézte fel a képviselő.

A szerződés felbontásáról szóló javaslatot formálisan a Demokratikus Koalíció terjesztette be a Fővárosi Közgyűlés elé, de a kormánypártok is támogatják.

Nem a mi előterjesztésünk, de csatlakozunk hozzá, mert egybevág azzal, amit évek óta képviselünk: a fővárosi vezetésnek a budapestiek érdekeit kellene védenie

– hangsúlyozta Gulyás. A képviselő élesen bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert és a Tisza Pártot is. – Azt várjuk Karácsony Gergelytől, hogy a politikai szövetségeseinek a gazdasági érdekei helyett végre a budapestiek oldalára álljon – jelentette ki. Hozzátette: a közgyűlési szavazás egyértelmű politikai üzenetet hordoz majd.

Ha a Tisza Párt vagy Karácsonyék nem szavazzák meg az előterjesztést, akkor kimondják, hogy nem a budapestieket képviselik, hanem egy Tisza-közeli cég érdekeit. Ugyanazt látjuk majd kicsiben, mint országosan: nem a magyar emberek, hanem különböző gazdasági körök érdekei az elsők

– hívta fel a figyelmet a képviselő.