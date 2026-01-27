fővárosi közgyűléstisza pártkarácsony gergelymagyar pétergulyás gergely kristóf

Karácsonyék a budapestiek helyett egy Tisza-közeli bulihajós cég érdekeit védik

Évek óta súlyos közegészségügyi és közbiztonsági problémát okoznak a pesti rakpartnál működő bulihajók, most pedig már szerződésszegés gyanúja is felmerült az egyik érintett céggel szemben – közölte Gulyás Gergely Kristóf. A kormánypártok fővárosi közgyűlési képviselője lapunknak azt mondta: a fővárosi vezetésnek végre a budapestiek oldalára kellene állnia.

Gábor Márton
2026. 01. 27. 18:54
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bulihajók működése hosszú ideje ellehetetleníti a Duna-parton élők mindennapjait – mondta a Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely Kristóf. A fővárosi képviselő rámutatott: amikor ezekről a hajókról lejönnek a bulituristák, vállalhatatlan közegészségügyi és közbiztonsági állapotok alakulnak ki. Összevizelt rakpart, balhék, drogdílerek, prostituáltak – egy komplett illegális iparág épült rá erre az egészre – tette hozzá.

Budapest, 2025. december 17. Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Gulyás szerint a lakossági elégedetlenség régóta ismert, most azonban jogi szempontból is új helyzet állt elő. Az egyik érintett hajós társaság megszeghette a fővárosi önkormányzattal kötött kikötőhasználati szerződését.

– Ezek a cégek csak akkor használhatják a fővárosi kikötőket, ha élő szerződésük van az önkormányzattal. Ebben az esetben konkrét szerződésszegés történt, ezért napirendre került a szerződés felbontása – közölte. A kormánypárti politikus szerint különösen aggályos, hogy az érintett vállalkozás tulajdonosi körének több szála is a Tisza Párthoz vezet.

A céget Ordas Eszter és köre tulajdonolja, aki korábban a vállalat vezetője volt, jelenleg pedig a férje irányítja, aki a Tisza Párt képviselőjelöltje, illetve aktivistája volt

– emlékeztetett. Gulyás arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péterék rendszeresen ezen a hajón tartják a rendezvényeiket. Az egészségügyi programbemutatójuk itt volt, ezzel a hajóval utaztak fel Vácra is. Amikor Magyar Péterről hajós fotók készülnek, azok jellemzően ezen a hajón készültek. Láthatóan fontos ez a cég a Tiszának – idézte fel a képviselő.

A szerződés felbontásáról szóló javaslatot formálisan a Demokratikus Koalíció terjesztette be a Fővárosi Közgyűlés elé, de a kormánypártok is támogatják.

Nem a mi előterjesztésünk, de csatlakozunk hozzá, mert egybevág azzal, amit évek óta képviselünk: a fővárosi vezetésnek a budapestiek érdekeit kellene védenie

– hangsúlyozta Gulyás. A képviselő élesen bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert és a Tisza Pártot is. – Azt várjuk Karácsony Gergelytől, hogy a politikai szövetségeseinek a gazdasági érdekei helyett végre a budapestiek oldalára álljon – jelentette ki. Hozzátette: a közgyűlési szavazás egyértelmű politikai üzenetet hordoz majd.

Ha a Tisza Párt vagy Karácsonyék nem szavazzák meg az előterjesztést, akkor kimondják, hogy nem a budapestieket képviselik, hanem egy Tisza-közeli cég érdekeit. Ugyanazt látjuk majd kicsiben, mint országosan: nem a magyar emberek, hanem különböző gazdasági körök érdekei az elsők

– hívta fel a figyelmet a képviselő.

Mint ismert, korábban Gulyás Gergely Kristóf a közösségi oldalán tudatta, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén több belvárosi bulihajó közterület-használati engedélyének visszavonásáról lesz szó. Ezek a hajók ugyanis évek óta súlyos problémákat okoznak: zajt, szemetet, éjszakai randalírozást, lezárt rakpartokat és élhetetlen környezetet a környéken élőknek.

 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és jobbkeze, Kiss Ambrus a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekjakab péter

Klára, Péter és az átváltozás

Kárpáti András avatarja

A bukott Jobbik-vezér legszebb álmai is megvalósíthatók!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu