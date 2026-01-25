Furcsa összefonódások a budapesti bulihajók körül, Karácsony Gergely és a Tisza Párt is megizzadhat

A szerdai Fővárosi Közgyűlésen olyan ügy kerül napirendre, amely világosan megmutatja, kinek az oldalán áll a városvezetés, és kinek az érdekei számítanak igazán Budapesten – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely Kristóf közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP fővárosi képviselője közölte, több belvárosi bulihajó közterület-használati engedélyének visszavonásáról lesz szó.

Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz–KDNP képviselője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Ezek a hajók évek óta súlyos problémákat okoznak: zajt, szemetet, éjszakai randalírozást, lezárt rakpartokat és élhetetlen környezetet a környéken élőknek. A budapestiek panaszaival mindenki tisztában van. A kérdés az, hogy történik-e végre valami

– mutatott rá Gulyás Gergely Kristóf.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, „az ügy pikantériája, hogy a problémás hajók mögött kartellgyanúba keveredett cégek állnak, amelyek korábban közpénzes közbeszerzések környékén is feltűntek. És itt bukkan fel a Tisza Párt neve is” – tette hozzá.

Az egyik érintett cég korábbi jogi képviselője a Tisza Párt fővárosi listájának második helyéről jutott be a közgyűlésbe, miközben a párt elnöke rendszeresen ezekhez a hajókhoz köthető rendezvényeken jelent meg. EP-eredményváró, augusztus 20-i esemény, politikai rendezvény – mindig ugyanaz a kör

– mutatott rá Gulyás Gergely Kristóf.

„Miközben a budapestiek nyugalmat, rendet és élhető közterületeket szeretnének, Karácsony Gergely városvezetése és a Tisza környéke inkább a hajós üzleti körök érdekeit védi” – hívta fel a figyelmet bejegyzésében a Fidesz–KDNP képviselője, majd hozzátette: „a szerdai ülésen eldől, ki áll a budapestiek oldalán, és ki az, aki inkább a bulihajók, a háttéralkuk és a kartellek érdekeit szolgálja”.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. december 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)