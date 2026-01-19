Karácsony Gergely koncentráljon Budapestre, az előző hat év városvezetése hagyott bőven feladatot

Karácsony Gergely a budapesti költségvetés számaival folytatott sikertelen viták után már az egész ország önkormányzati rendszerére kiterjesztette a valósággal szembeni küzdelmét – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: a főpolgármester azon állítása, miszerint csökkent volna az önkormányzati szektor GDP-arányos finanszírozása, nem felel meg a tényeknek. Emlékeztetett arra, hogy

az önkormányzatok bevételeinek mintegy fele nem közvetlen költségvetési forrásból, hanem iparűzési adóbevételből származik.

Gulyás Gergely kiemelte: az iparűzési adó országos bevétele 2019-ben 788 milliárd forint volt, amely mára 1400 milliárd forintra emelkedett. Hozzátette, természetesen minden önkormányzat számára kedvező lenne a még több rendelkezésre álló forrás, a kormány pedig azon dolgozik, hogy ez megvalósuljon.

A miniszter hangsúlyozta: az iparűzési adóbevétel növekedése a kormány gazdaságpolitikájának eredménye. Véleménye szerint az

a kijelentés, amely elhallgatja, hogy az önkormányzatok legfontosabb bevételi forrása hat év alatt több mint hatszázmilliárd forinttal nőtt, nem más, mint a tényeket mellőző politikai propaganda.

Gulyás Gergely végül azt javasolta Karácsony Gergelynek, hogy elsősorban Budapest ügyeire koncentráljon, mivel az elmúlt hat év városvezetése számos megoldásra váró feladatot hagyott maga után.