karácsony gergelybudapestgulyás gergelyönkormányzat

Karácsony Gergely koncentráljon Budapestre, az előző hat év városvezetése hagyott bőven feladatot

Karácsony Gergely állításai az önkormányzati finanszírozásról megalapozatlanok, az önkormányzatok bevételei ugyanis jelentősen nőttek az elmúlt években – hangsúlyozta Gulyás Gergely, reagálva a főpolgármester kijelentéseire.

Magyar Nemzet
2026. 01. 19. 20:30
Karácsony Gergely Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
Karácsony Gergely a budapesti költségvetés számaival folytatott sikertelen viták után már az egész ország önkormányzati rendszerére kiterjesztette a valósággal szembeni küzdelmét – írta közösségi oldalán Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: a főpolgármester azon állítása, miszerint csökkent volna az önkormányzati szektor GDP-arányos finanszírozása, nem felel meg a tényeknek. Emlékeztetett arra, hogy

az önkormányzatok bevételeinek mintegy fele nem közvetlen költségvetési forrásból, hanem iparűzési adóbevételből származik.

Gulyás Gergely kiemelte: az iparűzési adó országos bevétele 2019-ben 788 milliárd forint volt, amely mára 1400 milliárd forintra emelkedett. Hozzátette, természetesen minden önkormányzat számára kedvező lenne a még több rendelkezésre álló forrás, a kormány pedig azon dolgozik, hogy ez megvalósuljon.

A miniszter hangsúlyozta: az iparűzési adóbevétel növekedése a kormány gazdaságpolitikájának eredménye. Véleménye szerint az

a kijelentés, amely elhallgatja, hogy az önkormányzatok legfontosabb bevételi forrása hat év alatt több mint hatszázmilliárd forinttal nőtt, nem más, mint a tényeket mellőző politikai propaganda.

Gulyás Gergely végül azt javasolta Karácsony Gergelynek, hogy elsősorban Budapest ügyeire koncentráljon, mivel az elmúlt hat év városvezetése számos megoldásra váró feladatot hagyott maga után.

Borítókép: Karácsony Gergely (Forrás: MW)


Google News
