Szentkirályi Alexandra: Karácsonynak be kell vallania, hogy mikor hazudott

„Karácsony képes volt még a saját dolgozóinak is hazudni, és azzal riogatta őket, hogy nem kapnak fizetést. Emlékszünk: decemberben még fáklyákkal tébolygott a Várban, hogy ha ő nem kap több tízmilliárdot, itt anarchia lesz, és nem jár majd a busz” – emlékeztetett a közösségi médiás posztjában Szentkirályi Alexandra.

Forrás: Facebook

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője ugyanakkor arra is emlékeztetett:

a főpolgármester két héttel később csont nélkül zárta az évet, amit csak pozitív egyenleggel tehet meg.

„Ezért is hoztunk a Fővárosi Közgyűlés mai ülésére egy előterjesztést, amelyben kötelezzük a főpolgármestert, hogy magyarázza el, mégis hogyan történt a tavaly év végi zárás, és vallja be a budapestieknek, mikor hazudott. Ugyanis nem lehet egyszerre az, hogy van pénz és az is, hogy nincs” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.