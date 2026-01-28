Rendkívüli

Szentkirályi Alexandra: Karácsonynak be kell vallania, hogy mikor hazudott

Karácsony Gergely a fővárosi dolgozókat először azzal riogatta, hogy nem kapnak fizetést, majd a főváros két héttel később pozitív mérleggel zárta az évet. A Fidesz–KDNP fővárosi frakciója erre a képtelen helyzetre várja a választ a főpolgármestertől.

2026. 01. 28. 9:30
Fotó: Polyák Attila
„Karácsony képes volt még a saját dolgozóinak is hazudni, és azzal riogatta őket, hogy nem kapnak fizetést. Emlékszünk: decemberben még fáklyákkal tébolygott a Várban, hogy ha ő nem kap több tízmilliárdot, itt anarchia lesz, és nem jár majd a busz” – emlékeztetett a közösségi médiás posztjában Szentkirályi Alexandra. 

Forrás: Facebook

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője ugyanakkor arra is emlékeztetett:

 a főpolgármester két héttel később csont nélkül zárta az évet, amit csak pozitív egyenleggel tehet meg.

„Ezért is hoztunk a Fővárosi Közgyűlés mai ülésére egy előterjesztést, amelyben kötelezzük a főpolgármestert, hogy magyarázza el, mégis hogyan történt a tavaly év végi zárás, és vallja be a budapestieknek, mikor hazudott. Ugyanis nem lehet egyszerre az, hogy van pénz és az is, hogy nincs” – jelentette ki Szentkirályi Alexandra.

 

 

Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés (Fotó: MTI)

