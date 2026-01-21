Kiss Ambrus: A Moody’s bóvli kategóriába sorolta Budapestet

– Az elmúlt napokban egyre többen vették igénybe a hideg miatt a BMSZKI szolgáltatásait. Normál helyzetben háromezer hely áll rendelkezésre a fővárosi intézményekben, ezt most háromszáz fővel bővítettük – mondta el egy, a városházán tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Kiss Ambrus (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kiemelte, mostanáig több mint kétszáz alkalommal szállítottak be embereket a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) intézményeibe, és háromezernél is több bejelentés érkezett bajban lévő személyekről.

Jelenleg is zajlik a hajléktalanok számlálásából származó adatok feldolgozása

– jelentette ki a politikus. Elmondta, ezek az adatok hamarosan nyilvánossá válnak, ugyanakkor nem tudott azzal kapcsolatban információkkal szolgálni, hogy pontosan hány fedél nélküli él/tartózkodik Budapesten.

Kiss Ambrus arra kért mindenkit, hogy ha valaki a hidegben, Budapesten nehéz helyzetben lévőt lát, azt a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálatának jelezze a +36 1 338 41 86-os telefonszámon.

Nyakig adósságban a főváros

A főváros pénzügyi helyzetével kapcsolatban a főpolgármester jobbkeze elmondta, a fővárosi önkormányzat megkapta a trolik megvásárlásához szükséges 12 milliárd forintot.

Mindeközben megérkezett a Moody’s leminősítése, amely bóvli kategóriába sorolta Budapestet, és kilátásba helyezték, hogy három hónap múlva visszatérnek arra, kell-e további leminősítéseket tenniük

– jelentette ki Kiss Ambrus. Elárulta, a Mol a tartozásokra hivatkozva leállította az üzemanyag-szállítást a főváros számára, majd nem sokkal később újraindították a szolgáltatást.

Azt a döntést hoztuk a rendkívüli helyzetre hivatkozva, hogy négymilliárd forintot nem utaltunk el a BKK és a BKV számára, ezek a cégek pedig további nyolcmilliárd forintnyi számla kifizetését átcsoportosították január ötödikére

– mondta el a főigazgató. Újságírói kérdésre válaszolva, miszerint a főváros vezetése félrevezette-e a közvéleményt a csőddel való riogatással, Kiss Ambrus elmondta, a városvezetés nem csőddel riogatott, pusztán előre szóltak, hogy nem fogják tudni kifizetni a számláikat.