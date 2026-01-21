Fizetett kém a hálószobánkban: így gyűjt rólunk adatokat az okostévénk

Valaha a televíziók csupán egyirányú ablakok voltak a világra, mára azonban mi magunk is bőséges információforrássá váltunk számukra. Szinte minden ma kapható okostévé beépített ACR-rel (automatikus tartalomfelismeréssel) rendelkezik, és a használati adatokat folyamatosan összeveti egy központi adatbázissal.

Vajon mit nézünk és mennyi ideig? Milyen reklámokat pörgetünk tovább? Ezeket az ismereteket kombinálják az IP-címünkkel és a vásárlási előzményeinkkel, mígnem egy, a hirdetők számára igencsak hasznos profil áll össze rólunk. Ezt imádják a reklámozók, hiszen ha érdekel minket egy termék, személyre szabott hirdetéseket fogunk kapni róla a mobilunkon is. Az adatbrókerek pedig árucikként értékesítik a szokásainkat.

A megfigyelés technológiája

Az okostévék adatgyűjtése mögött meghúzódó technológia nem ijesztgetés, hanem egy kiterjedt, tudományosan dokumentált ökoszisztéma, amely a készülékek gazdasági életképességének egyik alapköve. Ennek a folyamatnak a lelke az ACR (Automatic Content Recognition), azaz az automatikus tartalomfelismerő technológia. A szoftver mondhatni digitális ujjlenyomat-olvasóként működik: másodpercenként többször mintát vesz a képernyőn megjelenő képpontokból vagy a hangokból, majd ezeket az apró kódokat összeveti egy központi adatbázissal.

Ezzel a módszerrel a gyártó megtudja, melyik filmet nézzük, milyen reklámot nem kapcsoltunk el, vagy éppen melyik játékkonzolt használjuk, függetlenül attól, hogy a forrás kábeltévé, streaming vagy fizikai adathordozó. A folyamatot részletesen dokumentálja a Princeton University Watching You Watch: The Tracking Ecosystem of Connected TV Devices című korai kutatása: ráadásul az eszközök gyakran titkosítatlan csatornákon keresztül továbbítanak érzékeny információkat külső hirdetési partnereknek.

A technológia elterjedése és működése globális, a Magyarországon vásárolt Samsung, LG vagy Sony tévékben pontosan ugyanaz a szoftver fut, mint az amerikaiakban. Van azonban egy jelentős különbség: a szabályozás. Az Európai Unióban a GDPR-védelem miatt a gyártók kötelesek külön-külön hozzájárulást kérni minden egyes adatgyűjtési típushoz, legyen szó funkcionális adatokról, hirdetési profilozásról vagy a hangadatokról.