Újra napirendre tűzi a budapesti aluljárók éjszakai lezárását a Fidesz

A Fővárosi Közgyűlés 2025 márciusában tartott ülésén kellett volna a főpolgármesternek bemutatnia azt a tanulmányt, amiből kiderül, hogy mennyibe kerül és hány fővel kell emelni a szociális és a rendészeti létszámot ahhoz, hogy a fővárosi aluljárókban biztosítani lehessen a biztonságot.

Hajléktalan a Kálvin téri aluljáróban. Fotó: Ladóczki Balázs

Mindezek után a főpolgármesternek májusra egy cselekvési tervet kellett volna bemutatnia, ami az aluljárók éjszakai lezárásához a felmerülő költségeket és az infrastrukturális feladatokat részletezi. Azonban ezekből nem lett semmi, a főpolgármester pedig már csaknem egy éve halogatja a feladata elvégzését.

Éppen ezért most a fővárosi Fidesz a holnapi közgyűlésen ismét beterjeszti az aluljárók lezárásával kapcsolatos, korábban már megszavazott javaslatát. Ezzel kapcsolatban Szécsényi Dániel, a Fővárosi Közgyűlés képviselője lapunknak elmondta,

az aluljárók éjszakai lezárásával mindenki jobban jár, mint a jelenlegi állapotokkal. Azok is jól járnak, akik a metrókat, aluljárókat rendeltetésszerűen akarják használni, hiszen tisztább körülmények között tehetnék meg ezt. Illetve azok is jobban járnak, akik életvitelszerűen tartózkodnának ott, az együttélés szabályait nem tiszteletben tartva, hiszen ők jobb helyen vannak egy hajléktalanszállón.

A politikus kiemelte, a közgyűlés erről a kérdésről egyszer már döntött. Támogatták a javaslatot, a főpolgármester mégsem hajtotta azt végre.

A főpolgármester szégyene, hogy egy demokratikusan meghozott döntésre fittyet hány. Ha kell, minden ülésre előterjesztjük az aluljárók éjszakai bezárásának ügyét, mert a budapestiek tiszta várost érdemelnek

– jelentette ki Szécsényi. Hozzátette, a hajléktalan emberek nincsenek jó helyen az utcákon, a parkokban és az aluljárókban. Ha a felszíni közlekedés megoldott és a metró sem jár, hiszen késő éjjel van, akkor az adott aluljáró a közbiztonsági, köztisztasági problémák melegágya.

Ezért szeretnénk, hogy zárják be az aluljárót, de emellett nyilván biztosítani kell azt is, hogy az intézményrendszerben bízzanak a hajléktalan emberek. Ennek a fenntartása és működtetése éppen a főváros feladata lenne

– emelte ki Szécsényi. Elárulta, a főpolgármesterrel kapcsolatban mostanra egyértelművé vált, hogy nem szereti elvégezni a munkát, amivel a demokratikusan választott közgyűlés megbízza, de ebben az esetben még a gyávaság is szerepet játszhatott.