Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

A rendőrségnek kellett lépnie, mert Karácsonyék a kisujjukat sem mozdítják

Karácsony Gergely semmit se tesz, a rendőrség pedig egyre nagyobb erőket vet be a rend fenntartása érdekében.

Gábor Márton
2026. 01. 26. 17:37
Fotó: Üveges Zsolt
A Fővárosi Közgyűlés 2025 márciusában tartott ülésén kellett volna a főpolgármesternek  bemutatnia azt a tanulmányt, amiből kiderül, hogy mennyibe kerül és hány fővel kell emelni a szociális és a rendészeti létszámot ahhoz, hogy a fővárosi aluljárókban biztosítani lehessen a biztonságot.

Hajléktalanok fekszenek az Astoria alatt található aluljáróban. Fotó: Havran Zoltán

Mindezek után a főpolgármesternek májusra egy cselekvési tervet kellett volna bemutatnia, ami az aluljárók éjszakai lezárásához a felmerülő költségeket és az infrastrukturális feladatokat részletezi. Azonban ezekből nem lett semmi, a főpolgármester pedig már csaknem egy éve halogatja a feladata elvégzését. 

Mindeközben az aluljárókban tapasztalható állapotok tovább romlottak, a rendőrség közlése szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség megerősítő erőivel rendszeresen, visszatérő jelleggel ellenőrzi a főváros frekventált aluljáróit. A kérdéseinkre válaszolva kiemelték, 

a rendőri ellenőrzések tervezésekor elemzik az aktuális bűnügyi-közbiztonsági helyzetet, és figyelembe veszik a lakossági jelzéseket is. Ennek megfelelően az Örs vezér tere, a Blaha Lujza tér, a Kálvin tér, a Móricz Zsigmond körtér és a Kelenföldi vasútállomás környékén megemelt rendőri jelenlétet biztosítanak.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Üveges Zsolt)

Bayer Zsolt
idezojelekmagyarország

Egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

És persze a háttérben ott dörzsölgeti mocskos mancsait a két főgazember: Ursula von den Leyen és Manfred Weber.

