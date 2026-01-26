A rendőrségnek kellett lépnie, mert Karácsonyék a kisujjukat sem mozdítják

A Fővárosi Közgyűlés 2025 márciusában tartott ülésén kellett volna a főpolgármesternek bemutatnia azt a tanulmányt, amiből kiderül, hogy mennyibe kerül és hány fővel kell emelni a szociális és a rendészeti létszámot ahhoz, hogy a fővárosi aluljárókban biztosítani lehessen a biztonságot.
Mindezek után a főpolgármesternek májusra egy cselekvési tervet kellett volna bemutatnia, ami az aluljárók éjszakai lezárásához a felmerülő költségeket és az infrastrukturális feladatokat részletezi. Azonban ezekből nem lett semmi, a főpolgármester pedig már csaknem egy éve halogatja a feladata elvégzését.
