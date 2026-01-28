Rakéta alakú lyuk tátong a szankciós rendszeren

Ismét bebizonyosodott, hogy a brüsszeli bürokrácia által megalkotott szankciós rezsim tele van lyukakkal, amelyeket a dörzsölt üzleti körök kíméletlenül kihasználnak. Ezúttal ráadásul nem egy távoli, harmadik világbeli országról van szó, hanem az Európai Unió gazdasági motorjáról, Németországról. Egy oknyomozó riport leleplezte, hogyan működtetnek egy, a szankciókat kijátszó illegális „árnyékpostát” a német hatóságok orra előtt – számol be róla a Bild német napilap.

A szankciókat kijátszó csomagok akadálytalanul jutnak el Moszkvába (Illusztráció, forrás: AFP)

A Bild újságírói maguk tesztelték a rendszert. A németországi orosz boltokban feladott csomagjaikba rejtett GPS-jeladókat helyeztek el. A csomagok tartalmát hivatalosan ártatlan tárgyakként – könyvek, sálak, sapkák – tüntették fel, ám a valóságban a dobozokba szankciós listán szereplő, bár működésképtelenné tett elektronikai alkatrészeket rejtettek. A feladás módja is árulkodó volt: készpénzes fizetés, a 26 eurós csomagonkénti költségről pedig blokkot vagy elismervényt pedig kérésre sem adtak.

A nyomkövetők adatai megdöbbentő útvonalat rajzoltak ki. A csomagok egy Berlin délkeleti részén, a Berlin–Brandenburg repülőtértől mindössze egy kilométerre fekvő raktárépületbe kerültek. Innen indultak útjukra azok a 40 tonnás kamionok, amelyek akadálytalanul szelték át Európát.

A hálózat központjában egy 2022 végén alapított logisztikai cég áll, amelynek kölni székhelyén csupán egy postaláda található. A valódi munka a berlini raktárban zajlik. A legfurfangosabb elem azonban a papírmunka: a németországi orosz boltokban az alkalmazottak az Üzbég Posta (UzPost) címkéit ragasztották a dobozokra.