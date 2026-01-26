Orbán ViktorBrüsszelUkrajna

Orbán Viktor több fontos bejelentést is tett, Brüsszel továbbra se lassít

A miniszterelnök több fontos bejelentést is tett, miután Brüsszelben újabb hazánkra nézve hátrányos döntés született. A mai napon ugyanis elfogadták, a 2027 végéig szóló orosz gázimporttilalomra vonatkozó tervezet, ami kapcsán Orbán Viktor jelezte, hogy hazánk az Európai Bírósághoz fordul. A német AfD frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel szerint Ukrajnának kártérítést kell fizetnie az Északi Áramlat felrobbantása miatt, eközben újabb tárgyalási forduló jöhet Ukrajna és Oroszország között. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 23:59
Fotó: ARPAD KURUCZ Forrás: ANADOLU
A miniszterelnök utasítására bekéretik az ukrán nagykövetet a politikai támadások miatt. Orbán Viktor emellett jelezte, hogy a friss brüsszeli, orosz gázimporttilalomra vonatkozó tervezet kapcsán hazánk az Európai Bírósághoz fordul. 

Orbán Viktor több fontos bejelentést is tett, reagálva az ukrán támadásra és a brüsszeli döntésre
Fotó: ARPAD KURUCZ / ANADOLU 
Fotó: ARPAD KURUCZ / ANADOLU

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy hazánk reagál a múlt heti ukrán támadásokra. Orbán Viktor hangsúlyozta: nem nem engedhetjük meg, hogy Magyarország szuverenitását vagy a magyar választások tisztaságát bárki veszélybe sodorja, ezért bekérették az ukrán nagykövetet.

Brüsszelben jóváhagyták azt a jogszabályt, amely az orosz gázimport végleges leállításáról és az orosz olaj fokozatos kivezetéséről szól. A szavazáson Magyarország és Szlovákia nemmel voksolt, Bulgária pedig tartózkodott, ám a szabályozást minősített többséggel fogadták el. Magyarország már korábban is jelezte: az Európai Bíróságon támadja meg a döntést.

A kormány álláspontja szerint a tilalom súlyosan sérti az ország energiaellátásának biztonságát, különösen azért, mert hazánk és Szlovákia továbbra is jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól. 

A brüsszeli döntési mechanizmust éppen ezért úgy alakították, hogy ezt az ellenállást meg lehessen kerülni. A megállapodás értelmében az Európai Unió 2026 végéig leállítja az orosz cseppfolyósított földgáz importját, míg a vezetékes gáz esetében 2027. szeptember 30. a végső határidő.

A miniszterelnök a közösségi oldalán reagált az elfogadott brüsszeli rendeletre. Orbán Viktor azonban hangsúlyozta, hogy hazánk az Európai Bírósághoz fordul.

A brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Magyarország ezért az Európai Bíróságon támadja meg a ma elfogadott rendeletet

– írta a bejegyzésében a miniszterelnök. Orbán Viktor egyúttal hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk,  ebben pedig nincs kompromisszum. 

Alice Weidel szerint Ukrajnának fizetnie kell 

A német AfD frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel szerint Ukrajnának és Volodimir Zelenszkij elnöknek kártérítést kell fizetnie Németországnak az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt. Alice Weidel kijelentette, hogy pártja kormányra kerülése esetén Ukrajnától és Zelenszkijtől követelnék a kártérítést a 2022-ben felrobbantott Északi Áramlat vezetékért. Hangsúlyozta: az ország, amely ilyesmit tett Németországgal, nem lehet barát, és ezt nyilvánosan el kell ismerni.

Alice Weidel emellett a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.

Peszkov bejelentést tett a háromoldalú tárgyalások folytatásáról

További háromoldalú egyeztetések jöhetnek az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével – erről beszélt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. A Kreml szerint a kapcsolatfelvétel folyamatos, ugyanakkor a következő találkozó pontos időpontja egyelőre nem ismert.

A kapcsolatfelvétel a jövő hétre van tervezve. Jelenleg nem tudok pontos dátumot mondani

– fogalmazott Peszkov, hozzátéve, hogy a diplomáciai egyeztetések menetrendje több tényezőtől is függ. 

Mint ismert, január 24-én Abu-Dzabiban zárult le az a kétnapos háromoldalú tárgyalássorozat, amelyen az orosz, az amerikai és az ukrán delegációk vettek részt. Peszkov szavai szerint úgy fest Oroszország kész folytatni a tárgyalásokat. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

