Orbán Viktor több fontos bejelentést is tett, Brüsszel továbbra se lassít

A miniszterelnök utasítására bekéretik az ukrán nagykövetet a politikai támadások miatt. Orbán Viktor emellett jelezte, hogy a friss brüsszeli, orosz gázimporttilalomra vonatkozó tervezet kapcsán hazánk az Európai Bírósághoz fordul.

Orbán Viktor több fontos bejelentést is tett, reagálva az ukrán támadásra és a brüsszeli döntésre

Fotó: ARPAD KURUCZ / ANADOLU

Orbán Viktor: Bekéretjük az ukrán nagykövetet

A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy hazánk reagál a múlt heti ukrán támadásokra. Orbán Viktor hangsúlyozta: nem nem engedhetjük meg, hogy Magyarország szuverenitását vagy a magyar választások tisztaságát bárki veszélybe sodorja, ezért bekérették az ukrán nagykövetet.