Alice Weidel kijelentette, hogy pártja kormányra kerülése esetén Ukrajnától és Zelenszkijtől követelnék a kártérítést a 2022-ben felrobbantott Északi Áramlat vezetékért. Hangsúlyozta: az ország, amely ilyesmit tett Németországgal, nem lehet barát, és ezt nyilvánosan el kell ismerni.
Orbán Viktor: Alice Weidelnek igaza van!
A német AfD frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel szerint Ukrajnának és Volodimir Zelenszkij elnöknek kártérítést kell fizetnie Németországnak az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt. A magyar miniszterelnök közösségi oldalán kiállt a felvetés mellett.
Alice Weidel emellett a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.
Kártérítést fogunk követelni. Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Igen! Az az ország, amely ezt tette velünk, nem lehet a barátunk. És ezt nyilvánosan el kell ismerni. Hetvenmilliárd eurót fektettünk beléjük, rengeteg fegyvert szállítottunk nekik. [Friedrich] Merz német kancellár még a német katonák küldésének kérdését is felvetette. Hogyan felejthette el ennyire a történelmet?!
– fogalmazott Weidel.
Alice Weidel szavaira Orbán Viktor is reagált
A politikai üzenet gyorsan nemzetközi visszhangot váltott ki. Orbán Viktor miniszterelnök erre közösségi oldalán úgy fogalmazott:
Alice Weidelnek igaza van!
Borítókép: Alice Weidel, a német Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
