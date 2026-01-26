Alice WeidelUkrajnaAfDOrbán ViktorkártérítésÉszaki Áramlat

Orbán Viktor: Alice Weidelnek igaza van!

A német AfD frakcióvezetője és társelnöke, Alice Weidel szerint Ukrajnának és Volodimir Zelenszkij elnöknek kártérítést kell fizetnie Németországnak az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása miatt. A magyar miniszterelnök közösségi oldalán kiállt a felvetés mellett.

Magyar Nemzet
Forrás: X2026. 01. 26. 12:40
Alice Weidel a német Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten Fotó: Kisbenedek Attila Forrás: AFP
Alice Weidel kijelentette, hogy pártja kormányra kerülése esetén Ukrajnától és Zelenszkijtől követelnék a kártérítést a 2022-ben felrobbantott Északi Áramlat vezetékért. Hangsúlyozta: az ország, amely ilyesmit tett Németországgal, nem lehet barát, és ezt nyilvánosan el kell ismerni.

Alice Weidel
Alice Weidel, az AfD társelnöke (Fotó: DPA Picture-Alliance/AFP/Fabian Strauch)

Alice Weidel emellett a Kijevnek nyújtott mintegy 70 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatást is visszakérné.

Kártérítést fogunk követelni. Az ukránoknak és Zelenszkijnek fizetniük kell nekünk a vezetékünk felrobbantásáért. Igen! Az az ország, amely ezt tette velünk, nem lehet a barátunk. És ezt nyilvánosan el kell ismerni. Hetvenmilliárd eurót fektettünk beléjük, rengeteg fegyvert szállítottunk nekik. [Friedrich] Merz német kancellár még a német katonák küldésének kérdését is felvetette. Hogyan felejthette el ennyire a történelmet?!

fogalmazott Weidel.

Alice Weidel szavaira Orbán Viktor is reagált

A politikai üzenet gyorsan nemzetközi visszhangot váltott ki. Orbán Viktor miniszterelnök erre közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Alice Weidelnek igaza van!

Borítókép: Alice Weidel, a német Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapesten (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila) 

