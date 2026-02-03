Videón az orosz csapás, Kijev a hideg és a rakéták miatt szenved

Az ukrán fővárosban egész éjszaka szóltak a légvédelmi szirénák. Oroszország elsődleges célpontja Kijev volt, azonban több fronthoz közeli település is súlyos károkat jelentett – írja az Origo.

Kijev több pontján is robbanásokról számoltak be, a mentési munkálatok jelenleg is zajlanak

Fotó: SERHII OKUNEV / AFP

Az első légiriadót éjfél után nem sokkal rendelték el, azonban a beszámolók szerint még a hajnali órákban is szóltak a szirénák. A tisztviselők tájékoztatása szerint a főváros belső részében két épület is találatot kapott, ezek egyike sem volt lakóépület. Ugyanakkor a város külső területén két lakóépület és egy benzinkút is találatot kapott.

A helyi média és tisztviselők a frontvonalhoz közeli Szumiból, Harkivból, Dnyipróból és Zaporizzsja városokból is jelentettek támadásokat. Harkivban a helyi tisztviselők ballisztikus rakétatámadásról számoltak be, amely során két ember megsérült.