Videón az orosz csapás, Kijev a hideg és a rakéták miatt szenved

Az ukrán fővárosban egész éjszaka szóltak a légvédelmi szirénák. Oroszország elsődleges célpontja Kijev volt, azonban a front menti településeken is súlyos károkról érkeztek jelentések. A támadás során az orosz haderő drónokat és ballisztikus rakétákat is bevetett.

Fotó: SERHII OKUNEV Forrás: AFP
Az ukrán fővárosban egész éjszaka szóltak a légvédelmi szirénák. Oroszország elsődleges célpontja Kijev volt, azonban több fronthoz közeli település is súlyos károkat jelentett – írja az Origo

Kijev több pontján is robbanásokról számoltak be, a mentési munkálatok jelenleg is zajlanak
Fotó: SERHII OKUNEV / AFP

Az első légiriadót éjfél után nem sokkal rendelték el, azonban a beszámolók szerint még a hajnali órákban is szóltak a szirénák. A tisztviselők tájékoztatása szerint a főváros belső részében két épület is találatot kapott, ezek egyike sem volt lakóépület. Ugyanakkor a város külső területén két lakóépület és egy benzinkút is találatot kapott. 

A helyi média és tisztviselők a frontvonalhoz közeli Szumiból, Harkivból, Dnyipróból és Zaporizzsja városokból is jelentettek támadásokat. Harkivban a helyi tisztviselők ballisztikus rakétatámadásról számoltak be, amely során két ember megsérült.

Ihor Terekhov, Harkiv polgármestere azt nyilatkozta, hogy a támadás következtében a személyzetnek „le kell eresztenie a hőhordozót a fűtési rendszerből”, ami több mint 800 épület fűtését szüneteltetni fogja a városban.

„Megértem, milyen nehéz ez mínusz 20 fokos hidegben. De az ellenség példátlan támadása a kritikus infrastruktúra ellen nem hagy más választást. Szakembereink nem látnak alternatívát” – mondta Terekhov.

Korábban hírszerzési jelentésekre hivatkozva Volodimir Zelenszkij elnök figyelmeztetett, hogy az orosz erők tömeges támadást terveznek, kihasználva a dermesztő hideget, amely –20°C alá süllyesztette a hőmérsékletet.

Borítókép: Egy, a támadásban megrongálódott ház Kijevben (Fotó: AFP)

