Ukrajna térdre kényszerülhet a tél szorításában

Áram- és fűtéskimaradásokkal küzdve az ukrán lakosok igyekeznek alkalmazkodni a téli mindennapokhoz. Az energiaszektort ért orosz válaszcsapások egész városokat hagytak energetikai szolgáltatások nélkül. Ukrajna polgárai rögtönzött megoldásokkal próbálják melegen tartani otthonukat és túlélni a farkasordító hidegben. Helyiek nyilatkozata alapján borús a lakosság jövőről alkotott képe.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 19:30
A fagy elől menekülő ukrán nő
A fagy elől menekülő ukrán nő Forrás: AFP
Ukrán tisztviselők Oroszország téli csapásait úgy írják le, mint „a tél fegyverré tételét”. Volodimir Zelenszkij elnök január 9-én azt mondta, hogy Oroszország kihasználja a hideghullámot, hogy minél több energetikai létesítményt támadjon, míg az Ukrenergo vezérigazgatója, Vitalij Zaicsenko szerint Moszkva le akarja választani a várost és arra akarja kényszeríteni az embereket, hogy elhagyják Kijevet – számolt be cikkében a The Kyiv Independent.

Ukrajna lakossága élet-halál harcot vív a téli faggyal.
Ukrajna lakossága élet-halál harcot vív a téli faggyal. Fotó: AFP

Január 14-én Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett Ukrajnában

Beszámolónkban adtunk hírt róla, hogy az összeomlás szélére került Ukrajna energiaszektora. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot vezetett be a szektorban, különös tekintettel Kijevre. Az ukrán fővárosban az elmúlt napokban a lakosság jelentős része (a január 13-i adatok szerint mintegy 70 százaléka) maradt áram, fűtés és ivóvíz nélkül.

A hőmérséklet fagypont alá süllyedt, ami életveszélyes körülményeket teremt azok számára, akik otthonában megszűnt a fűtés és az áramszolgáltatás is.

Az Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni szisztematikus támadások 2023 óta fokozódtak. Erőművek, kritikus infrastruktúra-elemek egyaránt célponttá váltak. Minden egyes áramszünettel üzenetet próbál küldeni Oroszország Ukrajnának.

A helyzet könnyen rosszabbodhat Ukrajna lakossága számára

Annak ellenére, hogy a város lakói jól alkalmazkodtak a kifejezetten hideg télhez, a helyzet továbbra is kritikus. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko arra kérte az embereket, hogy fontolják meg az ideiglenes távozást, ha van más lehetőségük.

Az embertelen körülmények között helyi lakosok számoltak be nem mindennapi, a fagyhalál elkerülése érdekében alkalmazott megoldásaikról. Olyan esetekről hallani, ahol párok a háziállataikkal összebújva próbálják magukat melegen tartani. Olyan beszámoló is elhangzott, hogy több réteg ruhát viselve, állandó mozgással próbálják lakosok átvészelni a fűtéshiányt. A szerencsésebbeknek van gázrezsójuk, ami áramkimaradás esetén is működik, így tudják minimálisan melegen tartani magukat. Akadt olyan is, aki úgynevezett meleg szobát alakított ki gyermekeinek, ruhákkal és és párnákkal borítva annak falát és a nyílásokat, viszont csak télikabátban mozognak a lakásban. 

A helyiek kételkednek, hogy a háború hamar véget érne, és arra számítanak, hogy Kijev ellen újabb támadás jöhet.

„A kérdés nem az, hogy lesz-e újabb támadás, hanem az, hogy mikor. Amikor úgy döntenek, hogy újra Kijevért jönnek, kimenekítem a gyerekeimet” – mondta egy helyi lakos.

Borítókép: Fagy elől menekülő ukrán nő (Fotó: AFP)

