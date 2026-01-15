Ukrajna térdre kényszerülhet a tél szorításában

Január 14-én Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett Ukrajnában

Beszámolónkban adtunk hírt róla, hogy az összeomlás szélére került Ukrajna energiaszektora. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot vezetett be a szektorban, különös tekintettel Kijevre. Az ukrán fővárosban az elmúlt napokban a lakosság jelentős része (a január 13-i adatok szerint mintegy 70 százaléka) maradt áram, fűtés és ivóvíz nélkül.

A hőmérséklet fagypont alá süllyedt, ami életveszélyes körülményeket teremt azok számára, akik otthonában megszűnt a fűtés és az áramszolgáltatás is.

Az Ukrajna energetikai infrastruktúrája elleni szisztematikus támadások 2023 óta fokozódtak. Erőművek, kritikus infrastruktúra-elemek egyaránt célponttá váltak. Minden egyes áramszünettel üzenetet próbál küldeni Oroszország Ukrajnának.

A helyzet könnyen rosszabbodhat Ukrajna lakossága számára

Annak ellenére, hogy a város lakói jól alkalmazkodtak a kifejezetten hideg télhez, a helyzet továbbra is kritikus. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko arra kérte az embereket, hogy fontolják meg az ideiglenes távozást, ha van más lehetőségük.