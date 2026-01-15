kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Ukrajna sötét valósága, ez történik, ha az utcára merészkedik valaki

Ukrajnában a civilek elleni erőszak és megfélemlítés egyre súlyosabb formákat ölt, a toborzótisztek gyakran brutálisan lépnek fel. A legfrissebb beszámolók szerint a kijevi Visgorodban egy férfit is zaklattak, miközben csak a kutyáját sétáltatta. Az országban bevezetett új ellenőrzési modell pedig már a többgyermekes édesapákat is célba vette. A kényszersorozás megállíthatatlanul zajlik tovább Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 1:00
Az ukrajnai kényszersorozás egy pillanatra se állhat meg Fotó: DMYTRO SMOLIENKO Forrás: NurPhoto
A civilek ellen elkövetett erőszak és megfélemlítés eddig is széles skálán mozgott Ukrajnában. Zelenszkij végrehajtói embereket vertek meg, raboltak el a nyílt utcáról, és arra is volt nem egy példa, hogy civilek haltak bele a regionális toborzótisztek (TCK) brutalitásába. 

Ukrajnában a civilek elleni erőszak és megfélemlítés egyre súlyosabb formákat ölt. Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo

A kijevi területen található Visgorodban a TCK emberei el akartak kapni egy férfit, aki csak a kutyáját vitte le sétáltatni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajnában már a többgyermekes édesapákat is elhurcolhatják a frontra. Egy új ellenőrzési modell kíméletlenül bánik azokkal is, akik eddig mentesültek a behívás alól.

Borítókép: Az ukrajnai kényszersorozás egy pillanatra se állhat meg (Fotó: AFP)

