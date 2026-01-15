A civilek ellen elkövetett erőszak és megfélemlítés eddig is széles skálán mozgott Ukrajnában. Zelenszkij végrehajtói embereket vertek meg, raboltak el a nyílt utcáról, és arra is volt nem egy példa, hogy civilek haltak bele a regionális toborzótisztek (TCK) brutalitásába.
Ukrajna sötét valósága, ez történik, ha az utcára merészkedik valaki
Ukrajnában a civilek elleni erőszak és megfélemlítés egyre súlyosabb formákat ölt, a toborzótisztek gyakran brutálisan lépnek fel. A legfrissebb beszámolók szerint a kijevi Visgorodban egy férfit is zaklattak, miközben csak a kutyáját sétáltatta. Az országban bevezetett új ellenőrzési modell pedig már a többgyermekes édesapákat is célba vette. A kényszersorozás megállíthatatlanul zajlik tovább Ukrajnában.
A kijevi területen található Visgorodban a TCK emberei el akartak kapni egy férfit, aki csak a kutyáját vitte le sétáltatni.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajnában már a többgyermekes édesapákat is elhurcolhatják a frontra. Egy új ellenőrzési modell kíméletlenül bánik azokkal is, akik eddig mentesültek a behívás alól.
További Külföld híreink
Borítókép: Az ukrajnai kényszersorozás egy pillanatra se állhat meg (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor szerint ideje lenne a józan észre hallgatni, Brüsszelnek továbbra is Ukrajna a legfontosabb
Iránban forró a helyzet, Washingtonban Grönlandról tárgyaltak a külügyminiszterek.
Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban
Katasztrofális helyzetbe került az ukrán főváros.
Drámai fordulat az iráni válságban
Visszalép az Egyesült Államok a katonai beavatkozástól?
Grönland: A külügyminiszterek szerint a vörös vonalak maradtak
Washingtonban tárgyalt a dán és a grönlandi külügyminiszter.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor szerint ideje lenne a józan észre hallgatni, Brüsszelnek továbbra is Ukrajna a legfontosabb
Iránban forró a helyzet, Washingtonban Grönlandról tárgyaltak a külügyminiszterek.
Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban
Katasztrofális helyzetbe került az ukrán főváros.
Drámai fordulat az iráni válságban
Visszalép az Egyesült Államok a katonai beavatkozástól?
Grönland: A külügyminiszterek szerint a vörös vonalak maradtak
Washingtonban tárgyalt a dán és a grönlandi külügyminiszter.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!