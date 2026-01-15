Ukrajna sötét valósága, ez történik, ha az utcára merészkedik valaki

A kijevi területen található Visgorodban a TCK emberei el akartak kapni egy férfit, aki csak a kutyáját vitte le sétáltatni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajnában már a többgyermekes édesapákat is elhurcolhatják a frontra. Egy új ellenőrzési modell kíméletlenül bánik azokkal is, akik eddig mentesültek a behívás alól.