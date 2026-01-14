Ukrajna már a többgyermekes apákat is a frontra küldi

Az Oberig nyilvántartásból, a DRAcS-ból és az állami adósnyilvántartásból származó adatok automatikusan összevetésre kerülnek. Ha a rendszer eltérést észlel, a háromgyermekes státus a katonai nyilvántartás számára gyakorlatilag érvényét veszti. A kulcsszó ugyanis már nem az „apa”, hanem az „eltartó” lesz.

Az ukrán mozgósítási törvény kimondja: a halasztásra csak azok a férfiak jogosultak, akik ténylegesen eltartanak három vagy több gyermeket. Ha van elmaradás az eltartási díjakban – akár csak egy gyermek után is – a halasztás megszűnik, további figyelmeztetések nélkül.

Különösen nagy kockázatnak vannak kitéve azok a férfiak, akiknek a gyermekei különböző házasságokból származnak. Ha nem él együtt minden gyermekével, bizonyítania kell az eltartást: bírósági határozatok, eltartási díjak megfizetéséről szóló igazolások, tartozásmentesség szükséges. Ezek nélkül nincs halasztás.

‼️«ТЦК у великій кількості мобілізує непридатних, або тих, хто має підстави для відстрочки»



Про це в етері КИЇВ24 заявив Дмитро Разумков, народний депутат України, лідер об'єднання "Розумна політика".



""Їх відправляють до лав ЗСУ, вони проходять навчання, приїжджають в бойові… pic.twitter.com/p2kNVJUEiy — Kyiv24 (@kyiv_tv) November 2, 2025

A nem vér szerinti gyermekek nevelése esetén is érvényes az új szabály, a mostohagyermekek nevelése esetében csak akkor kaphat halasztást a szolgálat alól a hadköteles férfi, ha a biológiai apa nincs jelen a gyermek életében vagy nem képes eltartani őt.

Csak a nagycsaládos igazolványban való bejegyzés már nem elegendő és külön problémát jelentenek a lejárt igazolások. A halasztást rendszeresen meg kell erősíteni, különösen a hadiállapot meghosszabbítása után. Ha az adatok nem frissülnek időben, a rendszer úgy érzékeli, hogy a halasztásra vonatkozó okok már nem állnak fenn és a frontra vihetik a nagycsaládos férfit.