A nagycsaládosok mozgósítása is megkezdődött Ukrajnában, 2026-ban már a több gyermek sem lesz garancia a mozgósítás halasztásra. Ami még nemrégiben szinte érinthetetlen státusnak számított, rövid idő alatt eltűnhet, miután az ukrán állami nyilvántartásokban ellenőrzik az adatokat – számolt be a V4NA.
Ukrajna már a többgyermekes apákat is a frontra küldi
Egy „kattintás” a rendszerben, és már akár egy háromgyermekes apát is elhurcolhatnak a frontra. Egy új ellenőrzési modell kíméletlenül bánik azokkal is, akik eddig mentesültek a behívás alól.
Az Oberig nyilvántartásból, a DRAcS-ból és az állami adósnyilvántartásból származó adatok automatikusan összevetésre kerülnek. Ha a rendszer eltérést észlel, a háromgyermekes státus a katonai nyilvántartás számára gyakorlatilag érvényét veszti. A kulcsszó ugyanis már nem az „apa”, hanem az „eltartó” lesz.
Az ukrán mozgósítási törvény kimondja: a halasztásra csak azok a férfiak jogosultak, akik ténylegesen eltartanak három vagy több gyermeket. Ha van elmaradás az eltartási díjakban – akár csak egy gyermek után is – a halasztás megszűnik, további figyelmeztetések nélkül.
Különösen nagy kockázatnak vannak kitéve azok a férfiak, akiknek a gyermekei különböző házasságokból származnak. Ha nem él együtt minden gyermekével, bizonyítania kell az eltartást: bírósági határozatok, eltartási díjak megfizetéséről szóló igazolások, tartozásmentesség szükséges. Ezek nélkül nincs halasztás.
A nem vér szerinti gyermekek nevelése esetén is érvényes az új szabály, a mostohagyermekek nevelése esetében csak akkor kaphat halasztást a szolgálat alól a hadköteles férfi, ha a biológiai apa nincs jelen a gyermek életében vagy nem képes eltartani őt.
Csak a nagycsaládos igazolványban való bejegyzés már nem elegendő és külön problémát jelentenek a lejárt igazolások. A halasztást rendszeresen meg kell erősíteni, különösen a hadiállapot meghosszabbítása után. Ha az adatok nem frissülnek időben, a rendszer úgy érzékeli, hogy a halasztásra vonatkozó okok már nem állnak fenn és a frontra vihetik a nagycsaládos férfit.
Kíméletlen a sorozás Ukrajnában
A harcok során hatalmas katonai veszteségek érik Ukrajnát, ezért folyamatosak a toborzások az országban. A hadkötelesség korhatárát és feltételeit folyamatosan változtatják, az életkor spektruma folyamatosan bővül, a sorozhatóság alóli kivételek feltételei pedig egyre szűkülnek. A toborzóirodák munkatársai szó szerint vadásznak a férfiakra Ukrajnában. Utcáról, üzletekből vagy épp otthonról viszik el a kiképzőtáborokba, ahonnan a frontra viszik őket. A közösségi médiában folyamatosan jelennek meg olyan videók, amelyeken az látható, hogy gyakran bántalmazzák a férfiakat, erőszakot alkalmazva tuszkolják be személyautókba, furgonokba. Az ukrán lakosság egyre többször lép fel a toborzótisztekkel szemben, megvédve a TCK munkatársaitól a sorozók kiszemelt áldozatát.
Dmytro Lubinets, az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának emberi jogi megbízottja nemrégiben arról beszélt, hogy nőtt az ukrán állampolgárok panaszainak száma TCK tevékenységével kapcsolatban.
Az ombudsman arra is felhívta a figyelmet, hogy egyes esetekben toborzóirodák helyiségeiben nemcsak a jogok korlátozását, hanem bűncselekmények jeleit is rögzítik. A jogsértések száma drasztikusan megnőtt.
Dmitro Lubinyec szerint a polgárok jobban félnek a saját intézményeiktől, mint az Oroszország részéről érkező fenyegetésektől.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
