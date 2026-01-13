A kényszersorozás ékes példája szerepel egy újabb, a Telegramon megosztott videón. A felvételen látható személyek a járművükből kiszállva parancsolják be a buszmegállóban várakozó férfiakat. A személyek, már-már beletörődve, ellenállás nélkül szállnak be a járműbe, hogy a frontra hurcolhassák őket.
Kényszersorozás Ukrajnában: nem az a busz jött, amire vártak + videó
Zelenszkij végrehajtói újra gyanútlan ukrán polgárokra csaptak le .Videó látott napvilágot az Ukrajnában zajló kényszersorozás bizonyítékaként, amin sötét overállt viselő személyek a kisbuszukból kiszállva várokozó civilek csoportját tessékeli a járműbe.
A civilek ellen elkövetett erőszak és megfélemlítés eddig is széles skálán mozgott Ukrajnában.
Zelenszkij végrehajtói embereket vertek meg, más esetben raboltak el a nyílt utcán, elszakítva őket családjaiktól. Számos olyan incidensről is hallani lehetett, hogy a toborzók brutális módszereibe emberek haltak bele, amit a TCK módszeresen tagadni vagy bagatellizálni próbált.
További Külföld híreink
A most megjelent videón látható személyek már a sorsukba beletörődve engedelmeskednek a katonai verőembereknek.
Beszámoltunk olyan esetről is, hogy a kényszersorozás eddig nem látott mértékű ellenállást vált ki: járókelők, szomszédok és családtagok állják útját a toborzóknak, amikor azok civileket próbáltak elhurcolni az utcáról.
Borítókép: A TCK emberei civileket igazoltatnak (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kemény fellépést ígérnek: felszámolja az illegális mecseteket Róma
Ellenőrizni kell, hogy kik az imámok és mit prédikálnak Róma illegális mecseteiben.
„Úton a segítség”
Az iráni tüntetőknek üzent Donald Trump.
Nyomást gyakorolnának Donald Trumpra az európai vezetők
Davosban készülnek akcióba lépni.
A Tisza adatbotránya mélyebb, mint hittük, új nevek kerültek elő
Külföldi szálak a magyar politikai párt alkalmazásánál.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kemény fellépést ígérnek: felszámolja az illegális mecseteket Róma
Ellenőrizni kell, hogy kik az imámok és mit prédikálnak Róma illegális mecseteiben.
„Úton a segítség”
Az iráni tüntetőknek üzent Donald Trump.
Nyomást gyakorolnának Donald Trumpra az európai vezetők
Davosban készülnek akcióba lépni.
A Tisza adatbotránya mélyebb, mint hittük, új nevek kerültek elő
Külföldi szálak a magyar politikai párt alkalmazásánál.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!