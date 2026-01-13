UkrajnakényszersorozásTCK

Kényszersorozás Ukrajnában: nem az a busz jött, amire vártak + videó

Zelenszkij végrehajtói újra gyanútlan ukrán polgárokra csaptak le .Videó látott napvilágot az Ukrajnában zajló kényszersorozás bizonyítékaként, amin sötét overállt viselő személyek a kisbuszukból kiszállva várokozó civilek csoportját tessékeli a járműbe.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 17:23
A TCK emberei civileket igazoltatnak
Forrás: AFP
A kényszersorozás ékes példája szerepel egy újabb, a Telegramon megosztott videón. A felvételen látható személyek a járművükből kiszállva parancsolják be a buszmegállóban várakozó férfiakat. A személyek, már-már beletörődve, ellenállás nélkül szállnak be a járműbe, hogy a frontra hurcolhassák őket.

Számtalan kényszersorozásról készült felvétel Ukrajnában, ahol katonák civileket zaklatnak és hurcolnak el
Fotó: AFP

A civilek ellen elkövetett erőszak és megfélemlítés eddig is széles skálán mozgott Ukrajnában.

Zelenszkij végrehajtói embereket vertek meg, más esetben raboltak el a nyílt utcán, elszakítva őket családjaiktól. Számos olyan incidensről is hallani lehetett, hogy a toborzók brutális módszereibe emberek haltak bele, amit a TCK módszeresen tagadni vagy bagatellizálni próbált. 

A most megjelent videón látható személyek már a sorsukba beletörődve engedelmeskednek a katonai verőembereknek. 

Beszámoltunk olyan esetről is, hogy a kényszersorozás eddig nem látott mértékű ellenállást vált ki: járókelők, szomszédok és családtagok állják útját a toborzóknak, amikor azok civileket próbáltak elhurcolni az utcáról.

 

Borítókép: A TCK emberei civileket igazoltatnak (Fotó: AFP)

