Az orosz Külügyminisztérium kemény figyelmeztetést küldött a háborús pszichózisban élő Brüsszelnek. Moszkva semmilyen nyugati katonai jelenlétet nem tűr el Ukrajnában. A háborúpárti nyugati országok viszont már katonai csapatok telepítéséről tárgyalnak, amelyeket az ukránokhoz küldenének. A világháború a brüsszeli tervek miatt egyre közelebb van.
A nyugati országok katonai egységeinek, létesítményeinek, raktárainak és egyéb infrastruktúrájának telepítése Ukrajnában elfogadhatatlan számunkra, és külföldi beavatkozásnak minősül, amely közvetlen fenyegetést jelent Oroszország biztonságára
– írta a minisztérium a Szergej Lavrovnak feltett kérdésekre adott válaszokban.
