Itt az orosz bejelentés a világháborúról, Moszkva Berlinnek üzent + videó

Továbbmenve Lavrovék így jellemezték Trumpot: „Trump az egyik kevés nyugati politikus, aki nemcsak azonnal elutasította az értelmetlen és destruktív előfeltételek támasztását egy érdemi párbeszéd megkezdéséhez Moszkvával az ukrajnai válság kapcsán, hanem nyilvánosan beszélt annak gyökereiről is.”

Hol tartanak a béketárgyalások?

Az Egyesült Államok vezetésével zajlanak a béketárgyalások. Már a második háromoldalú találkozó (Oroszország–Ukrajna–USA) zajlik majd ezen a héten az Egyesült Arab Emírségekben. A Reuters szerint azonban továbbra is a legnagyobb akadály a területi kérdés: Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna ismerje el a jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló területek (és a teljes Donbász) elvesztését – ezt Kijev kategorikusan elutasítja.