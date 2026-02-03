Rendkívüli

Bíróságra viszi Magyarország a brüsszeli döntést – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját! + videó

orosz-ukrán háborúOroszországUkrajnaOroszország elleni szankciókTrump

Itt az orosz bejelentés a világháborúról, Moszkva Berlinnek üzent + videó

A Kreml kemény figyelmeztetést adott ki: ha nyugati – például német – csapatok érkeznek Ukrajnába, akár békefenntartóként is, az orosz hadsereg legitim célpontként fogja kezelni őket. Ugyanakkor Moszkva pozitívan értékelte Trump béketörekvéseit. Brüsszel háborúpárti döntései miatt centiméterekre a világháború. Ukrajnát eközben egyre durvább orosz támadások érik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 6:41
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Az orosz Külügyminisztérium kemény figyelmeztetést küldött a háborús pszichózisban élő Brüsszelnek. Moszkva semmilyen nyugati katonai jelenlétet nem tűr el Ukrajnában. A háborúpárti nyugati országok viszont már katonai csapatok telepítéséről tárgyalnak, amelyeket az ukránokhoz küldenének. A világháború a brüsszeli tervek miatt egyre közelebb van.

Világháború lehet a brüsszeli tervekből (Fotó: AFP)
A nyugati országok katonai egységeinek, létesítményeinek, raktárainak és egyéb infrastruktúrájának telepítése Ukrajnában elfogadhatatlan számunkra, és külföldi beavatkozásnak minősül, amely közvetlen fenyegetést jelent Oroszország biztonságára

 – írta a minisztérium a Szergej Lavrovnak feltett kérdésekre adott válaszokban.

A minisztérium hozzátette, hogy a Nyugatnak világosan meg kell értenie:

Minden külföldi katonai kontingens – beleértve a németeket is –, ha Ukrajnában telepítik, az orosz fegyveres erők legitim célpontjává válik.

Világháború lehet Brüsszel terveiből

Az orosz nyilatkozat egyértelmű válasz azokra a nyugati – főként európai – tárgyalásokra, amelyek egy esetleges békemegállapodás biztosítására Ukrajnába küldendő külföldi (békefenntartó vagy garanciális) erőkről szólnak.

A közleményben pozitív hangon szóltak ugyanakkor Donald Trump amerikai elnökről és adminisztrációjáról:

Moszkva nagyra értékeli a Trump-adminisztráció célzott erőfeszítéseit a konfliktus megoldása érdekében, valamint azt, hogy megértik Oroszország hosszú ideje fennálló aggodalmait a NATO kelet felé történő bővítésével és Ukrajna felé tett közeledésével kapcsolatban.

Továbbmenve Lavrovék így jellemezték Trumpot: „Trump az egyik kevés nyugati politikus, aki nemcsak azonnal elutasította az értelmetlen és destruktív előfeltételek támasztását egy érdemi párbeszéd megkezdéséhez Moszkvával az ukrajnai válság kapcsán, hanem nyilvánosan beszélt annak gyökereiről is.”

Hol tartanak a béketárgyalások?

Az Egyesült Államok vezetésével zajlanak a béketárgyalások. Már a második háromoldalú találkozó (Oroszország–Ukrajna–USA) zajlik majd ezen a héten az Egyesült Arab Emírségekben. A Reuters szerint azonban továbbra is a legnagyobb akadály a területi kérdés: Oroszország azt követeli, hogy Ukrajna ismerje el a jelenleg orosz ellenőrzés alatt álló területek (és a teljes Donbász) elvesztését – ezt Kijev kategorikusan elutasítja.

Eközben egyre durvább képek és videók érkeznek Ukrajnából. Ukrán csatornák arról számolnak be, hogy rakéták repülnek továbbra is az országban található célpontok felé.

Borítókép: Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

