Ukrajna a legütőképesebb európai rakétára vetette ki hálóját

Kijev szerint Stockholm átfogó támogatási csomagot készít elő, amely légvédelmi rendszereket, radarokat, nagy hatótávolságú drónokat – és potenciálisan Meteor rakétákat – is tartalmazhat.

Mi az a Meteor?

A Meteor egy európai fejlesztésű, nagy hatótávolságú levegő–levegő rakéta (BVRAAM), amelyet az MBDA francia hadiipari cég vezetésével hat ország – az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Svédország – közösen fejlesztett ki. A rendszer 2021 első negyedévében állt hadrendbe a francia fegyveres erőknél.

A gyártó szerint a Meteor „a 21. századi légi harc forradalmasítására” készült. A 3,65 méter hosszú, mintegy 190 kilogrammos rakéta több európai vadászgépről is bevethető, így a francia Rafale, az Eurofighter Typhoon és a svéd JAS 39 Gripen fedélzetéről.

A francia légierő Rafale vadászgépe (Fotó: StockTrek Images/AFP/Timm Ziegenthaler)

Hivatalosan több tíz kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és kifejezetten arra tervezték, hogy „nagy távolságból megsemmisítsen vagy semlegesítsen légi célpontokat”. Irányítását elektromágneses önirányító fej segíti, meghajtását pedig utazó szakaszban torlósugár-hajtómű biztosítja, amely lehetővé teszi, hogy elérje a Mach 4-es sebességet – ez közel 5000 km/óra.

Ukrajna egyelőre csak reménykedhet

Bár Ukrajna szeretné mielőbb rendszerbe állítani a Meteor rakétákat, szakértők szerint a folyamat elhúzódhat. Mivel a fegyverrendszer több európai ország közös fejlesztése, minden résztvevő államnak vétójoga van a technológia továbbadásával kapcsolatban.

Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságnak, Németországnak, Olaszországnak, Franciaországnak, Spanyolországnak és Svédországnak egyaránt jóvá kell hagynia a szállítást, megállapodva a rakéták számáról és az átadás időpontjáról. Jelenleg azonban még csak a tárgyalások kezdetén tartanak.

Amennyiben Ukrajna hozzájutna a Meteor rendszerhez, az jelentősen növelhetné légi harcképességeit, ugyanakkor a döntés komoly politikai és katonai vitákat válthat ki Európában.