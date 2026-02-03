Ukrajna tovább fejlesztené a légvédelmét. Az ukrán védelmi minisztérium közleménye szerint Pal Jonson svéd és Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter részletesen egyeztetett a légierőt érintő kérdésekről, beleértve a Gripen vadászgépek és a Meteor rakéták lehetséges szállítását, írja a Le Parisien.
Ukrajna a legütőképesebb európai rakétára vetette ki hálóját
Miközben Svédország az ukrajnai háború kezdete óta az egyik legnagyobb katonai segélycsomagját készíti elő Kijev számára, az ukrán vezetés intenzív tárgyalásokat folytat Stockholmmal az európai fejlesztésű Meteor levegő–levegő rakéták esetleges átadásáról. A fegyverrendszert szakértők „forradalmi” eszközként emlegetik, és jelenleg a legerősebb ilyen típusú rakétának tartják Európában.
Kijev szerint Stockholm átfogó támogatási csomagot készít elő, amely légvédelmi rendszereket, radarokat, nagy hatótávolságú drónokat – és potenciálisan Meteor rakétákat – is tartalmazhat.
Mi az a Meteor?
A Meteor egy európai fejlesztésű, nagy hatótávolságú levegő–levegő rakéta (BVRAAM), amelyet az MBDA francia hadiipari cég vezetésével hat ország – az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Svédország – közösen fejlesztett ki. A rendszer 2021 első negyedévében állt hadrendbe a francia fegyveres erőknél.
A gyártó szerint a Meteor „a 21. századi légi harc forradalmasítására” készült. A 3,65 méter hosszú, mintegy 190 kilogrammos rakéta több európai vadászgépről is bevethető, így a francia Rafale, az Eurofighter Typhoon és a svéd JAS 39 Gripen fedélzetéről.
Hivatalosan több tíz kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és kifejezetten arra tervezték, hogy „nagy távolságból megsemmisítsen vagy semlegesítsen légi célpontokat”. Irányítását elektromágneses önirányító fej segíti, meghajtását pedig utazó szakaszban torlósugár-hajtómű biztosítja, amely lehetővé teszi, hogy elérje a Mach 4-es sebességet – ez közel 5000 km/óra.
Ukrajna egyelőre csak reménykedhet
Bár Ukrajna szeretné mielőbb rendszerbe állítani a Meteor rakétákat, szakértők szerint a folyamat elhúzódhat. Mivel a fegyverrendszer több európai ország közös fejlesztése, minden résztvevő államnak vétójoga van a technológia továbbadásával kapcsolatban.
Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Királyságnak, Németországnak, Olaszországnak, Franciaországnak, Spanyolországnak és Svédországnak egyaránt jóvá kell hagynia a szállítást, megállapodva a rakéták számáról és az átadás időpontjáról. Jelenleg azonban még csak a tárgyalások kezdetén tartanak.
Amennyiben Ukrajna hozzájutna a Meteor rendszerhez, az jelentősen növelhetné légi harcképességeit, ugyanakkor a döntés komoly politikai és katonai vitákat válthat ki Európában.
Borítókép: A Meteor rakéta (Forrás: MBDA)
