Ez már nem az a Svédország

„Huszonnégy perc metróút Stockholm belvárosától, és szinte úgy érzed magad, mintha egy másik országban lennél, amikor megérkezel a főváros közelében lévő Rinkeby kerületbe. Jarva községben, Svédország számos alacsony jövedelmű külvárosának egyikében, egyetlen szőke hajú fej sincs a láthatáron” – kezdi beszámolóját a L’express francia portál.

Svédország társadalma már teljesen átalakult. Fotó: TT News Agency/Fredrik Sandberg

A lap szerint ma már egy skandináv város képével ellentétben inkább Bábel tornyát juttatja eszünkbe, amit látunk.

A metró kijáratából kilépve egy bolt mellett már imaházat, halal étkezdéket és egyéb keleti boltokat találunk. Svédországban (10,5 millió lakos) a párhuzamos társadalom ma már elképesztő méreteket öltött. Stockholm, Göteborg és Malmö nagyvárosainak peremén ma már mindenhol különálló migráns városnegyedeket találunk, ahová már nem sokan merik betenni a lábukat.

Nincs egyetlen svéd szomszédom sem, de vannak törökök és arabok

– ismeri el Fatouma Mohamed, egy svéd–szomáliai nő, aki 2000-ben érkezett az országba. „Amikor együtt játszanak, a környékemen élő gyerekek természetesebben tanulnak meg spanyolul vagy törökül, mint svédül” – teszi hozzá sajnálattal.