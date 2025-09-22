A svéd politikusoknak torz nézeteik vannak a magyarokról

Az utóbbi napokban kiéleződött a vita magyarok és svédek között. Orbán Viktor kormányfő a svéd miniszterelnökkel, Ulf Kristerssonnal keveredett vitába, Orbán Balázs kampányfőnök és miniszterelnöki politikai igazgató pedig Carl Bildttel, volt svéd miniszterelnökkel és külügyminiszterrel.

A magyar miniszterelnök a Harcosok Klubja minapi rendezvényén tartott előadásában, a Die Welt adataira hivatkozva többek között arról beszélt, hogy svédországi bűnbandák kiskorú lányokat használnak fel gyilkosságok elkövetésére. Utalt a skandináv ország romló közállapotaira, majd megjegyezte: „ezek azok a svédek, akik kioktatnak bennünket jogállamiságból”.

Kristersson erre úgy reagált, hogy Orbán Viktor hazudik, ráadásul saját országában szétveri a jogállamiságot. A magyar kormányfő azonban nem hazudott. A gyilkosságok pontos számát illetően talán tévedett, de a Die Welt valóban közölte, hogy Svédországban tavaly nagyjából 280 tizenöt és tizenhét év közötti lány követett el gyilkosságot, gondatlan emberölést vagy egyéb erőszakos bűncselekményt. A német lap azt is megjegyezte, hogy a főként bevándorló hátterű bandák harcai, a lövöldözések és robbantások megkeserítik a svédek életét.

Kristersson úrnak nem tetszik a magyar jogállamiság, miközben Magyarországon az illegális migránsok száma nulla, míg Svédországban már elérte a kétmilliót. A közülük kikerülő bűnözők jelentősen rontottak a közbiztonsági állapotokon.

A svéd miniszterelnök azzal próbálta elterelni a figyelmet saját súlyos gondjaikról, hogy hazánkkal kapcsolatos baloldali vádakat és rágalmakat hangoztatott.

Ne feledjük, a három és fél éve lezajlott magyarországi választások idején a svéd köztévé arról tudósított, hogy hazánk továbbhalad az antidemokratizálódás útján, ezért az Európai Uniónak vissza kell tartania a nekünk járó uniós pénzeket.

A svédek bírálták a sajtószabadság és a közszolgálatiság terén tapasztalható állítólagos hibáinkat, miközben köztudott, hogy Svédországban gyakorlatilag a teljes médiaspektrum (a közmédiával együtt) baloldali. A svéd állami televízió (Sveriges Television) „független” alapítványa kuratóriumának tagjai például a kormány által kijelölt politikusok. Sajnálatos tény, hogy a svéd parlament, miként az ottani média is a balliberális világnézet egyik európai bástyája.

Orbán Balázs a Magyar Zene Házában, a Brain Bar nevű, főként fiatalokat megcélzó jövőfesztivál keretében rendezett beszélgetés során („Európa 2050: A vita”) volt Carl Bildt vitapartnere. A svéd politikus kifejtette, hogy az EU korai történetének időszakában még létezett a transzatlanti szövetség, volt liberális demokrácia, és Oroszország nem volt támadó természetű.

Ma merőben más a helyzet, ezért az unió­nak új megoldásokra van szüksége. Orbán Balázs egyetértett a diag­nózissal, de rámutatott, hogy az EU vezetői rossz válaszokat adnak a kihívásokra.

A volt svéd kormányfő úgy vélte, a közbiztonság helyzete, a bűnözési mutatók tekintetében Magyarország és Svédország között nincs nagy különbség. A magyar politikus ezt határozottan cáfolta, s megjegyezte, hogy e tekintetben nem szeretnénk a svéd útra lépni.