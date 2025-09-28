Megdöbbentő tények láttak napvilágot a fiatalkorú svédországi lányokról

Immár több mint ezer új pszichoaktív szer áll megfigyelés alatt, amelyek közül mintegy 350 különböző drog fordult elő lefoglalásokban 2023-ban az Európai Unió Drogügynöksége (EUDA, korábban EMCDDA) idei jelentése szerint – számolt be Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta, a leggyorsabban terjedő csoportokat a szintetikus stimulánsok (katinonszármazékok), a szintetikus kannabinoidok, valamint a szintetikus opioidok alkotják.

Illusztráció (Fotó: Europress/AFP)

Drogok és erőszak

Egyre több olyan tragédia, bűncselekmény kerül napvilágra, ahol előbb vagy utóbb kiderül, hogy a szörnyű tettet kábítószer, legtöbbször dizájner drog hatása alatt követték el. Ezért vált égető kérdéssé, hogy ezek az anyagok milyen szerepet játszanak az erőszakos bűncselekményekben, különösen a gyilkosságokban.

A drogok és az erőszak három fő csatornán keresztül kerülhet kapcsolatba:

Pszichofarmakológiai csatorna – a szer közvetlen hatása alatt fokozódik az agresszió, csökken az önkontroll, nő az impulzivitás. Gazdasági-kényszerítő csatorna – az anyag megszerzéséhez szükséges pénz érdekében az egyén erőszakos bűncselekményekhez (rablás, zsarolás) folyamodhat. Szisztemikus csatorna – a drogpiac működéséből fakadó erőszak: leszámolások, adósságbehajtás, területi harcok.

Az angliai és walesi adatok szerint 2018 és 2023 között a gyilkosságok 52 százalékát tekintették valamilyen módon drogokhoz kapcsolódónak. 2022/23-ban ezen belül a szisztemikus esetek tették ki az összes ügy 15 százalékát, a pszichofarmakológiaiak 11 százalékot, a gazdasági kényszerítők négy százalékot. A fennmaradó részben a kapcsolat nem volt egyértelmű.

Az Egyesült Államokból származó toxikológiai vizsgálatok szintén figyelemreméltók: a Washington D. C.-ben megvizsgált emberölési áldozatok csaknem 79 százalékának szervezetében mutattak ki valamilyen pszichoaktív szert, leggyakrabban cannabist, nem ritkán több szer kombinációját. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a toxikológiai jelenlét nem azonos az ok-okozati kapcsolattal: sok esetben a szerhasználat csak közvetett tényező.