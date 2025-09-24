Így élhet át testen kívüli, halálközeli élményt, de inkább ne próbálja ki

Rendkívüli

A ketamin gyors enyhülést kínál a szorongásra, a depresszióra és a stresszre, ugyanakkor szinte felmérhetetlen veszélyekkel teli vonzerőt jelent, különösen a Z generációnak – szögezte le Téglásy Kristóf, a Drogkutatót Intézet stratégiai igazgatója. Mint hangsúlyozta, ez azért különösen veszélyes, mert a ketamin nem pszichiátriai rendellenesség kezelésére jóváhagyott szer, hanem orvosi altató, használata kizárólag kórházi körülmények között, állandó orvosi felügyelet mellett képzelhető el.

Forrás: Drogkutató Intézet2025. 09. 24. 15:06
A ketamint eredetileg altatószernek és erős fájdalomcsillapítónak fejlesztették ki, ám mára új arcot öltött: Európa és Észak-Amerika fiataljai körében bulidrogként, stresszoldóként és szorongáscsökkentő szerként terjed – hívta fel a figyelmet Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint a szakember arról beszámolt, egy 2023-as felmérés szerint az otthoni ketaminhasználat egyre gyakoribb. Az adatok azt mutatják, hogy a felhasználók 55 százaléka, az alfa generációnak pedig 58 százaléka véletlenül vagy szándékosan túllépte az ajánlott dózist. 

Ez azért különösen veszélyes, mert a ketamin nem pszichiátriai rendellenesség kezelésére jóváhagyott szer, hanem orvosi altatószer, használata kizárólag kórházi körülmények között, állandó orvosi felügyelet mellett képzelhető el.

Tovább árnyalja a képet, hogy a felhasználók 26 százaléka szívesebben választja a ketamint, mint a hagyományos antidepresszánsokat vagy szorongásoldókat. Az egyelőre nem bizonyított terápiás hasznosság is csupán képzett szakemberek felügyelete mellett lenne indokolható, amelynél elsősorban a páciens aktuális állapota és a kezelési terv a mérvadó.

Illusztráció (Forrás: Police.hu)

 

Veszélyes otthoni használat

A Z generáció körében a leggyakoribb a ketamin használata: mintegy 41 százalékuk számolt be pszichedelikus szerek használatáról önmaguk kezelése céljából önállóan, azaz orvosi felügyelet mellőzésével, míg a millenniumiak – az alfa generáció – aránya 29 százalék. Az ingerek gyors elérésének csábító lehetősége és a közösségi média idealizáló, relativizáló narratívája könnyen tévútra vezeti őket. A felállított elmélet szerint a ketamin szorongást csökkentő, „menekülési” élményt kínál, és ez veszélytelennek tűnik a fiataloknak, hiszen a közösségi csatornák elfogadhatónak tüntetik fel a használatát.

Azonban egészen konkrét ellenpéldák is találhatók, bár ezekről nem lehet olvasni a közösségi média csatornáin. Egy riportban egy 35 éves nő esetét ismertették, akit otthoni telemedicinás tanácsra – a telemedicina az egészségügyi ellátás olyan formája, ahol az orvos és a beteg nem találkozik személyesen, hanem távoli adatátviteli rendszeren (például videó, telefon, online platform) keresztül létesítenek kapcsolatot – a tabletta nyelv alatt történő tartása közben keletkezett nyál lenyelésre utasítottak, holott ezt mindig ki kellett volna köpni. Ennek következtében 

a nő ketaminszintje a vérben elérte az altatási dózis dupláját, azaz a súlyos túladagolás állapotába került. 

Ez felébresztette az orvostársadalmat is, hogy a ketamin otthoni alkalmazása a kontroll hiánya miatt végzetes is lehet.

 

Durván megugrott a ketaminfüggők száma

Angliában az elmúlt egy évtizedben nyolcszorosára nőtt a ketaminfüggőséggel kezelt személyek száma: 2014-ben 426, míg 2025-ben már 3609 fő fordult szakemberhez segítségért. A ketaminfüggőknél gyakori panasz a súlyos hólyag- és vesekárosodás, a májbetegség, és jellemző a kognitív leépülés. A ketamin használata rövid távon disszociációt, hallucinációt vagy „K-hole” élményeket idézhet elő. Ez egyfajta testen kívüli halálközeli élmény, amelynek állapotába kerülni fizikailag és pszichikailag is rendkívül veszélyes lehet.

A konzervatív drogpolitika szerint a technológia és a hatásosság nem helyettesítheti a közösségi, erkölcsi és szakmai kontrollt. A ketamin ezt a határt feszegeti: míg potenciális terápiás előnyei – elsősorban esketamin formájában, szigorú klinikai felügyelet mellett – léteznek, a szabad, otthoni használat kultúrája komoly veszélyeket hordoz. 

A ketamin »csábítása« – gyors enyhülést kínál a szorongásra, depresszióra, stresszre – ugyanakkor szinte felmérhetetlen veszélyekkel teli vonzerőt jelent, különösen a Z generáció számára.

A társadalom feladata, hogy ne hagyja magára őket, jogi és egészségügyi alapokon nyugvó rendszerekkel kell védeni a fiatalokat a hosszú távú károktól, az viszont az orvosok és a szakemberek feladata és felelőssége, hogy hogyan használják.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay)

