Orbán Balázs: Brüsszel energiapolitikája európai rezsiválsághoz vezet

„Mintha szándékosan mindig a legrosszabb döntéseket hozták volna meg – pontosan ilyen képet mutat jelenleg az európai energiahelyzet. Szankciók, majd a teljes leválás erőltetése az orosz energiáról, ideológia vezérelte zöldátállás, karbonadó, valamint a háztartások kiszolgáltatása az energetikai multikkal szemben – valahogy így foglalható össze Brüsszel energiapolitikája” – kezdi a legújabb bejegyzését Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. Forrás: Facebook/Orbán Balázs