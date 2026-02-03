Orbán BalázsBrüsszelEurópai NéppártátvergazdaMercosur

Orbán Balázs: Így verte át a néppárt az európai gazdákat a Mercosur-ügyben

A Mercosur-szabadkereskedelmi megállapodás körüli események valójában tudatos politikai színjátékot lepleznek le – állítja Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki a közösségi oldalán részletesen bemutatta, miként játszott össze az Európai Néppárt vezetése, Ursula von der Leyen bizottsági elnök, Manfred Weber és Friedrich Merz német kancellár, miközben az európai – köztük a magyar – gazdák érdekei súlyosan sérülnek.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 03. 16:47
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója Forrás: Facebook/Orbán Balázs
Orbán Balázs a közösségi oldalán arról írt, hogy szerinte az elmúlt hetek Mercosur-vitái szándékosan átláthatatlanok voltak.

Orbán Balázs
Orbán Balázs. Fotó: MTI/Hatházi Tamás

Íme, egy igaz történet arról, hogyan veri át a néppárt az európai gazdákat!

– fogalmazott.

Miközben a megállapodás egyértelműen káros az európai mezőgazdaságra, mégis előrehalad az életbe léptetése. Mint írja: 

A dél-amerikai országok mezőgazdasági termékei gyakorlatilag korlátozás nélkül áramolhatnak az európai piacra, ami súlyosan aláássa az uniós – és különösen a magyar – agrárium érdekeit. Ennek ellenére Ursula von der Leyen bizottsági elnök aláírta az egyezményt.

Orbán Balázs szerint mindez nem véletlen, hanem tudatos politikai forgatókönyv volt, amelyben a néppárt három vezető alakja – Von der Leyen, Manfred Weber és Friedrich Merz – kulcsszerepet játszott.

 

Nagykoalíciós összejátszás Brüsszelben

Orbán Balázs rámutatott:

Ursula von der Leyennek mégsem kellett a népharag elszenvedésétől tartania, hiszen Manfred Webernek köszönhetően a kezdetektől teljes mértékben maga mögött tudhatta az Európai Parlament nagykoalíciójának támogatását — az Európai Néppártot, a Szocialistákat és a Liberálisokat.

Amikor azonban a gazdatüntetések felerősödtek, az aláírást elhalasztották, és kezdetét vette egy parlamenti színjáték: az Európai Parlament a Mercosur-megállapodást az Európai Unió Bírósága elé küldte felülvizsgálatra.

Orbán Balázs szerint ez pusztán látszatlépés volt. Ezt bizonyítja szerinte az is, hogy amikor Ursula von der Leyen ellen bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, a néppárt – a megbeszéltek szerint – megvédte őt.

A bejegyzés szerint mára egyértelművé vált, hogy a néppárti vezetők valójában nem hátráltak meg, csupán időt nyertek. Ezt támasztja alá Friedrich Merz német kancellár nyilatkozata is, miszerint a Mercosur-megállapodást a bizottság akár az uniós bírósági döntés előtt is végrehajthatja – a lényeg, hogy minél hamarabb.

 

Orbán Balázs: Rendszerszintű változás kell – a Fidesz a biztos választás

Orbán Balázs szerint ez jól mutatja, milyen állapotban van jelenleg az európai demokrácia.

Ilyen állapotban van jelenleg az európai demokrácia, számukra pontosan ennyit érnek az európai gazdák és érdekeik. Ezért is van szükség rendszerszintű változásra Európában, mert a néppárti vezetésű nagykoalíció tagjai számos alkalommal bizonyították, hogy nem számíthatnak rájuk az európai gazdák

– fogalmazott.

A néppárt hazai lerakatától, a Tisza Párttól nem várható, hogy kiálljanak a magyarok érdekéért, hiszen ők maguk is részei ennek a színjátéknak. Ismét bebizonyosodott hát, hogy a Fidesz a biztos választás!

– zárta a bejegyzését.

 

Borítókép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Forrás: Facebook/Orbán Balázs) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekélő kövületek

A kövületek után jönnek a fekete öves atlantisták

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Gondolhatnánk, hogy az EU vezetői egyszerűen síkhülyék, de az a sejtésem, hogy mégsem.

