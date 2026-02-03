Orbán Balázs: Így verte át a néppárt az európai gazdákat a Mercosur-ügyben

Orbán Balázs szerint mindez nem véletlen, hanem tudatos politikai forgatókönyv volt, amelyben a néppárt három vezető alakja – Von der Leyen, Manfred Weber és Friedrich Merz – kulcsszerepet játszott.

Nagykoalíciós összejátszás Brüsszelben

Orbán Balázs rámutatott:

Ursula von der Leyennek mégsem kellett a népharag elszenvedésétől tartania, hiszen Manfred Webernek köszönhetően a kezdetektől teljes mértékben maga mögött tudhatta az Európai Parlament nagykoalíciójának támogatását — az Európai Néppártot, a Szocialistákat és a Liberálisokat.

Amikor azonban a gazdatüntetések felerősödtek, az aláírást elhalasztották, és kezdetét vette egy parlamenti színjáték: az Európai Parlament a Mercosur-megállapodást az Európai Unió Bírósága elé küldte felülvizsgálatra.

Orbán Balázs szerint ez pusztán látszatlépés volt. Ezt bizonyítja szerinte az is, hogy amikor Ursula von der Leyen ellen bizalmatlansági indítványt nyújtottak be, a néppárt – a megbeszéltek szerint – megvédte őt.

A bejegyzés szerint mára egyértelművé vált, hogy a néppárti vezetők valójában nem hátráltak meg, csupán időt nyertek. Ezt támasztja alá Friedrich Merz német kancellár nyilatkozata is, miszerint a Mercosur-megállapodást a bizottság akár az uniós bírósági döntés előtt is végrehajthatja – a lényeg, hogy minél hamarabb.

Orbán Balázs: Rendszerszintű változás kell – a Fidesz a biztos választás

Orbán Balázs szerint ez jól mutatja, milyen állapotban van jelenleg az európai demokrácia.

Ilyen állapotban van jelenleg az európai demokrácia, számukra pontosan ennyit érnek az európai gazdák és érdekeik. Ezért is van szükség rendszerszintű változásra Európában, mert a néppárti vezetésű nagykoalíció tagjai számos alkalommal bizonyították, hogy nem számíthatnak rájuk az európai gazdák

– fogalmazott.

A néppárt hazai lerakatától, a Tisza Párttól nem várható, hogy kiálljanak a magyarok érdekéért, hiszen ők maguk is részei ennek a színjátéknak. Ismét bebizonyosodott hát, hogy a Fidesz a biztos választás!

– zárta a bejegyzését.