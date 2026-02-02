Orbán Balázs lerántotta a leplet Brüsszel tervéről

Az Európai Néppárt vezetői zárt körű tárgyalásokat tartottak Zágrábban, Manfred Weber pedig elárulta, hogy milyen súlyos döntéseket hoztak a háború kiterjesztése érdekében – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Brüsszel úgy döntött, hogy Orbán Viktort el kell távolítani, és egy számukra alkalmas jelöltet kell hatalomra segíteni.

Orbán Balázs bejegyzésében felhívta a figyelmet rá, milyen döntéseket hozott Manfred Weber és az Európai Néppárt zárt ajtók mögött. Fotó: DPA/Uwe Anspach

Az Európai Néppárt vezetői zárt körben döntöttek arról, hogy folytatni kell a háborút, és Ukrajna támogatása szerintük továbbra is a legfontosabb feladat. Orbán Balázs szerint azonban az is egyértelmű, hogy ez mit jelent.

Tudjuk, hogy ez mit jelent: 800 milliárd dollár ukrán jólétre, 700 milliárd katonai kiadásokra. Ebből következően másfélszeres tagállami befizetéseket vár el Brüsszel a büdzsébe, vagyis brutális adóemelések és megszorítások elé néznek az európai emberek

– írta bejegyzésében.