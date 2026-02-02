Orbán Balázs lerántotta a leplet Brüsszel tervéről

Az Európai Néppárt vezetői zárt körű tárgyalásokat tartottak Zágrábban, Manfred Weber pedig elárulta, hogy milyen súlyos döntéseket hoztak a háború kiterjesztése érdekében – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Brüsszel úgy döntött, hogy Orbán Viktort el kell távolítani, és egy számukra alkalmas jelöltet kell hatalomra segíteni.
Az Európai Néppárt vezetői zárt körben döntöttek arról, hogy folytatni kell a háborút, és Ukrajna támogatása szerintük továbbra is a legfontosabb feladat. Orbán Balázs szerint azonban az is egyértelmű, hogy ez mit jelent.
Tudjuk, hogy ez mit jelent: 800 milliárd dollár ukrán jólétre, 700 milliárd katonai kiadásokra. Ebből következően másfélszeres tagállami befizetéseket vár el Brüsszel a büdzsébe, vagyis brutális adóemelések és megszorítások elé néznek az európai emberek
– írta bejegyzésében.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!