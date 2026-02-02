Orbán BalázsBrüsszelManfred WeberMagyar Péter

Orbán Balázs lerántotta a leplet Brüsszel tervéről

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán hívta fel a figyelmet az Európai Néppárt zárt ajtók mögött hozott döntésére. Orbán Balázs bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Brüsszel már a tagállamok vétójogát is el akarja venni.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 13:08
Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP)
Az Európai Néppárt vezetői zárt körű tárgyalásokat tartottak Zágrábban, Manfred Weber pedig elárulta, hogy milyen súlyos döntéseket hoztak a háború kiterjesztése érdekében – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Brüsszel úgy döntött, hogy Orbán Viktort el kell távolítani, és egy számukra alkalmas jelöltet kell hatalomra segíteni. 

Orbán Balázs bejegyzésében felhívta a figyelmet rá, milyen döntéseket hozott Manfred Weber és az Európai Néppárt zárt ajtók mögött
Orbán Balázs bejegyzésében felhívta a figyelmet rá, milyen döntéseket hozott Manfred Weber és az Európai Néppárt zárt ajtók mögött. Fotó: DPA/Uwe Anspach

Az Európai Néppárt vezetői zárt körben döntöttek arról, hogy folytatni kell a háborút, és Ukrajna támogatása szerintük továbbra is a legfontosabb feladat. Orbán Balázs szerint azonban az is egyértelmű, hogy ez mit jelent. 

Tudjuk, hogy ez mit jelent: 800 milliárd dollár ukrán jólétre, 700 milliárd katonai kiadásokra. Ebből következően másfélszeres tagállami befizetéseket vár el Brüsszel a büdzsébe, vagyis brutális adóemelések és megszorítások elé néznek az európai emberek

– írta bejegyzésében. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint emellett arról is döntöttek, hogy katonai szövetséggé kell alakítani, át kell állni a hadigazdaságra, ennek minden velejárójával, parancsnoki rendszerrel, sorkötelezettséggel, és az európai katonák Ukrajnába küldésével együtt. Orbán Balázs szerint azonban született egy ennél aggasztóbb döntés is, ez pedig a tagállami vétójog eltörlését célozza. 

Idővel egyre inkább nőni fog a társadalmi ellenállás az európai háborús tervekkel szemben. Annak érdekében, hogy megakadályozzák és felszámolják a tagállami ellenállást akkor is, ha nemzeti kormány van a tagállamok élén, megszüntetnék az egyhangú döntéshozatalt. Brüsszel így akarja biztosítani a teljes kontrollt az eszkalációs folyamat felett

– hangsúlyozta Orbán Balázs. 

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ráadásul a „Brüsszel-párti térfélen mindenki úgy számol Magyarország kapcsán, hogy amíg nemzeti kormány van, Magyarország ellen fog tartani a háborús terveknek. Vagyis a következő lépés szerintük, hogy Orbán Viktort el kell távolítani”. 

Ezért indítanak Brüsszel-barát jelöltet a magyar választásokon, mert Magyar Péterrel tudnák végigvinni ezt a programot. Egyértelmű, hogy a Tisza Párt vezetője nem tud nemet mondani Brüsszelnek.

– fogalmazott Orbán Balázs. Hozzátette: Ezt Manfred Weber is tudja, ezért meg sem hívták erre a vezetői megbeszélésre Magyar Pétert. A döntés viszont kötelezi. Ezzel a programmal indítják a választáson. 

Ezért nem szabad hagyni, hogy brüsszeli kormánya legyen Magyarországnak! A Fidesz a biztos választás!

– húzta alá.

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Békés Bence
idezojelekusa

Cápa Kapitány, az emberarcú olajügynök

Békés Bence avatarja

Kecskére káposztát? Oroszlánra bárányokat? Olajügynökre rezsicsökkentést? A Tisza Pártnak meredeken más a válasza a kérdésekre, mint minden normális, józanul gondolkodó embernek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

