Orbán Balázs: Magyarország nem szeretne ukrán jólétet a magyar emberek pénzéből

Magyarország álláspontja világos, mi nem szeretnénk ukrán jólétet a magyar emberek pénzéből – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs (Forrás: Facebook)

Orbán Balázs kiemelte, a kormány szeretné egyértelművé tenni, hogy

Magyarország nem fizeti az ukrán rezsi költségét és erről szól a nemzeti petíció is.

A petícióban arra kérik a magyarokat, hogy mondják el: nem fizetik a háborút és Ukrajna működését, nem hajlandók magasabb rezsiárakat fizetni – fűzte hozzá. Ismertette, az elmúlt héten két brüsszeli–kijevi közös terv is napvilágot látott, az egyik szerint a két fél közösen dolgozik Ukrajna mihamarabbi, 2027-es európai uniós csatlakozásán. Hozzátette, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök követeli a 2027-es uniós csatlakozást, miközben a bővítési biztos úgy nyilatkozott, hogy ez az egyik legnagyobb vágya.

Az Ukrajna uniós tagságával kapcsolatos politikai csata meghatározó lesz a következő időszakban Brüsszel és Magyarország között

Orbán Balázs szerint, aki kiemelte, a magyar emberek a Voks2025 szavazáson „elsöprő többséggel utasították el az ukrán gyorsított csatlakozást” és ezt az álláspontot a kormány képviselni is fogja. Elmondta, nyilvánosságra került az Ukrajna által Brüsszelnek benyújtott úgynevezett ukrán jóléti terv is, amely „beláthatatlan számokat tartalmaz a következő tíz évre”. Mint mondta, csak Ukrajna finanszírozására nyolcszázmilliárd dollárnyi összeget kellene elkülönítenie az Európai Uniónak (EU), emellett az ukránok további hétszázmilliárd dollárnyi hadikiadás megtérítésére tartanak igényt.

Orbán Balázs közölte, a nemzeti petíció ötlete azért merült fel, mert az orosz energia kivezetésének céldátuma Brüsszel és Kijev elképzelése szerint 2027 lenne.

Ha Magyarország nem fér hozzá az olcsó orosz energiához, nem lenne tartható a rezsicsökkentés, és a kormány nem tudna a januári rezsistophoz hasonló intézkedéseket sem meghirdetni

– mondta.

A magyar országvezetés jó viszonyra törekszik Ukrajnával, de ez nehezen tartható fenn úgy, hogy Ukrajna bejelentette: nyíltan beavatkozik a magyar választásokba az egyik ellenzéki párt, a Tisza Párt oldalán. A kormány igyekszik segíteni a háborúban lévő országnak, de nem fogják hagyni, „hogy feléljék a magyar jövőt az ukrán jóléti terven és Ukrajna uniós csatlakozásán keresztül”.