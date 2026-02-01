Orbán BalázsTisza Pártnemzeti petíció

Orbán Balázs: Magyarország nem szeretne ukrán jólétet a magyar emberek pénzéből

A magyar országvezetés jó viszonyra törekszik Ukrajnával, de ez nehezen tartható fenn úgy, hogy Ukrajna bejelentette: nyíltan beavatkozik a magyar választásokba az egyik ellenzéki párt, a Tisza Párt oldalán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 8:59
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyarország álláspontja világos, mi nem szeretnénk ukrán jólétet a magyar emberek pénzéből – jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs (Forrás: Facebook)

Orbán Balázs kiemelte, a kormány szeretné egyértelművé tenni, hogy 

Magyarország nem fizeti az ukrán rezsi költségét és erről szól a nemzeti petíció is.

A petícióban arra kérik a magyarokat, hogy mondják el: nem fizetik a háborút és Ukrajna működését, nem hajlandók magasabb rezsiárakat fizetni – fűzte hozzá. Ismertette, az elmúlt héten két brüsszeli–kijevi közös terv is napvilágot látott, az egyik szerint a két fél közösen dolgozik Ukrajna mihamarabbi, 2027-es európai uniós csatlakozásán. Hozzátette, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök követeli a 2027-es uniós csatlakozást, miközben a bővítési biztos úgy nyilatkozott, hogy ez az egyik legnagyobb vágya.

 

Az Ukrajna uniós tagságával kapcsolatos politikai csata meghatározó lesz a következő időszakban Brüsszel és Magyarország között

Orbán Balázs szerint, aki kiemelte, a magyar emberek a Voks2025 szavazáson „elsöprő többséggel utasították el az ukrán gyorsított csatlakozást” és ezt az álláspontot a kormány képviselni is fogja. Elmondta, nyilvánosságra került az Ukrajna által Brüsszelnek benyújtott úgynevezett ukrán jóléti terv is, amely „beláthatatlan számokat tartalmaz a következő tíz évre”. Mint mondta, csak Ukrajna finanszírozására nyolcszázmilliárd dollárnyi összeget kellene elkülönítenie az Európai Uniónak (EU), emellett az ukránok további hétszázmilliárd dollárnyi hadikiadás megtérítésére tartanak igényt.

Orbán Balázs közölte, a nemzeti petíció ötlete azért merült fel, mert az orosz energia kivezetésének céldátuma Brüsszel és Kijev elképzelése szerint 2027 lenne. 

Ha Magyarország nem fér hozzá az olcsó orosz energiához, nem lenne tartható a rezsicsökkentés, és a kormány nem tudna a januári rezsistophoz hasonló intézkedéseket sem meghirdetni

– mondta.

A magyar országvezetés jó viszonyra törekszik Ukrajnával, de ez nehezen tartható fenn úgy, hogy Ukrajna bejelentette: nyíltan beavatkozik a magyar választásokba az egyik ellenzéki párt, a Tisza Párt oldalán. A kormány igyekszik segíteni a háborúban lévő országnak, de nem fogják hagyni, „hogy feléljék a magyar jövőt az ukrán jóléti terven és Ukrajna uniós csatlakozásán keresztül”.

Szerinte a Tisza Párt környékén olyan politikai szakértők és politikusjelöltek jelentek meg, akik politikai hátterük alapján nemcsak Ukrajna uniós, hanem NATO-csatlakozását is támogatnák. Mint mondta, „már nemcsak titkosszolgálati segítség van az applikációjuk fejlesztésén keresztül”, de olyan politikusjelöltjei is vannak, akik arról ismertek a nemzetközi politikában, hogy „Ukrajna érdekének megfelelően járnak el”.

Orbán Balázs kiemelte: ezektől a politikusoktól nem lehet elvárni, hogy kiálljanak Magyarország érdekéért és nemet mondjanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek. „Ezt csak a nemzeti patrióta kormánytól és Orbán Viktortól lehet várni, és ez lesz innentől kezdve az április választások egyik legfontosabb tétje is” – fogalmazott.

 

A magyar és kárpátaljai iskolákat ért bombafenyegetésekről azt mondta: úgy tűnik, hogy egy összehangolt, több országot érintő fenyegetésről van szó, a hatóság feladata az, hogy kiderítse, honnan jöttek a fenyegetések. 

Hozzátette, a kormány mindenkit arra kér, hogy őrizze meg nyugalmát, és minden esetben figyelje a hatóságok tájékoztatását. Azt látja, hogy Brüsszelben egyre erősebbek a törekvések a nemzeti szuverenitás visszavágása érdekében és szűkíteni szeretnék a tagállamok mozgásterét, esetleges vétójogát. 

A Demokratikus Koalíció (DK) és a Tisza Párt politikusai is folyamatosan arról beszélnek, hogy Magyarországnak fel kellene adni a vétójogát és le kéne mondania a szuverenitásról 

– mondta Orbán Balázs. Szerinte a jelenlegi helyzetben a tagállamoknak vissza kellene venniük az irányítást, mert akkor lehetne többek között békét tenni vagy egy olyan helyzetet teremteni, „hogy ne az európai emberek fizessék meg az energiaátmenetnek az árát”. Leszögezte: „szemben a DK-val és a Tiszával mi úgy gondoljuk, hogy nem az Európai Bizottságot kell erősíteni, hanem a tagállamokat kell erősíteni, akiknek a sarkukra kell állni, mi erre készülünk a következő években”.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: Havran Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekdavos

A készülődő világ és a remény

Kondor Katalin avatarja

A pszichológia tudományának nagy kérdése ez idő tájt, hogy miképpen térítse el az embereket az álvalóság „imádatától”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu