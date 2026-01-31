pindroch tamásukrajnaTisza PártOrbán ViktorTisza-adórezsialapjogokért központbrüsszel

A kormány a magyar jövőt építi, nem Ukrajnát pénzeli + videó

A miniszterelnök újra bizonyította, hogy ért az emberek nyelvén – értékelte a kormányfő beszédét lapunknak Pindroch Tamás. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője arra is kitért: amíg a kormány a magyarok érdekeit nézi, a Tisza lobbistáinak csak a profit lebeg a szemük előtt.

Munkatársunktól
2026. 01. 31. 19:56
@Vanik Zoltan
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar jövő építése, nem Ukrajna finanszírozása, ez a Fidesz–KDNP célja a következő években. Ez derült ki Orbán Viktor miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlésen elhangzott beszédéből – értékelt Pindroch Tamás a Magyar Nemzetnek. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a rendezvényen egy dinamikus, minden állampolgári kérdésre válaszoló, világos bel- és külpolitikai stratégiát ismertető miniszterelnök állt a pulpitusnál.

Alapjogokért Központ
Orbán Viktor újra bizonyította, hogy ért az emberek nyelvén (Forrás: Facebook)

– Orbán Viktor újra bizonyította, hogy a Heves vármegyei fejlesztésekről, a cigányság helyzetéről, a Tisza globalista küldött embereiről, illetve a világpolitikai folyamatairól is mindenki számára ugyanolyan érthető módon képes beszélni.

A kormányfő nagyon ért az emberek nyelvén, a bonyolult helyzeteket is képes leegyszerűsíteni

– mutatott rá az Alapjogokért Központ elemzője.

– Ez leginkább abban volt tetten érthető, amikor azt fogalmazta meg, hogy az ő felfogása szerint mit szolgál a gazdaság. Legyen munka, hogy a szülők el tudják tartani a családjukat, hogy legyen saját lakásra pénzük az embereknek, öregkorban pedig legyen megtakarításunk és biztos nyugdíjunk. Mindennek a része a megfizethető rezsi is – tette hozzá.

 

A tiszás lobbistáknak csak a profit lebeg a szemük előtt

A kormányfő a nemzeti petíció fontosságát is hangsúlyozta a háborúellenes gyűlésen, amikor arról beszélt: Brüsszelből hatalmas nyomás nehezedik a kormányra, azt akarják, hogy Magyarország is legyen ott a háború támogatói és Ukrajna gyorsított uniós felvétele mellett, valamint szüntessék meg a rezsicsökkentést.

– Ezt a támadást csak biztos társadalmi támogatottsággal lehet visszaverni – értékelt Pindroch Tamás, és azt is felidézte: ezzel szemben a politikai ellenfél, a tiszás globalista lobbisták cégeinek érdeke a rezsicsökkentés megszüntetése.

– Akik ugyanis a multicégektől érkeznek, csakis a profitot értik, ezt az intézkedést nem. A miniszterelnök külön kitért a Tisza energiaügyi szakértőjére, Kapitány Istvánra, akinek kompetenciáját azzal hiteltelenítette, hogy egy globális „népnyúzó cég” menedzsere volt, amely az európaiak pénzén az energiaválság közepette megduplázta a profitját – reagált az elemző, majd kiemelte: nem kérdés, hogy miniszterként a szolgáltatóknak kedvezne, vagyis

döntési pozícióban megszüntetné a szolgáltatókra kirótt különadókat, a rezsicsökkentés fedezetét, és az orosz energiahordozókról is leválna. Ez azt jelentené, hogy három-négyszeresére nőnének a háztartások rezsiköltségei. 

– Ezeknek a lobbistáknak ugyanis csak a profit lebeg a szemük előtt, az olajcégek, a külföldi bankok beejtőernyőztetett lobbistái nem fognak nemet mondani Brüsszelnek. A kormányfő ezért is hangsúlyozta, hogy meg kell védeni a rezsicsökkentést, ki kell maradni a háborúból és távol kell tartani azokat a kormányzástól, akik idegen érdekekért cserébe feláldoznák a magyar családok biztonságát. Ezért a Fidesz a biztos választás, mert erre ma Magyarországon csak a polgári kormány képes – összegzett az Alapjogokért Központ vezető elemzője.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Kik is üvöltöztek Lázárral Gyöngyösön?

Bayer Zsolt avatarja

Na ezért mondtam: kuss a nevetek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu