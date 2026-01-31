A kormány a magyar jövőt építi, nem Ukrajnát pénzeli + videó

A magyar jövő építése, nem Ukrajna finanszírozása, ez a Fidesz–KDNP célja a következő években. Ez derült ki Orbán Viktor miniszterelnök a hatvani háborúellenes gyűlésen elhangzott beszédéből – értékelt Pindroch Tamás a Magyar Nemzetnek. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a rendezvényen egy dinamikus, minden állampolgári kérdésre válaszoló, világos bel- és külpolitikai stratégiát ismertető miniszterelnök állt a pulpitusnál.

Orbán Viktor újra bizonyította, hogy ért az emberek nyelvén (Forrás: Facebook)

– Orbán Viktor újra bizonyította, hogy a Heves vármegyei fejlesztésekről, a cigányság helyzetéről, a Tisza globalista küldött embereiről, illetve a világpolitikai folyamatairól is mindenki számára ugyanolyan érthető módon képes beszélni.

A kormányfő nagyon ért az emberek nyelvén, a bonyolult helyzeteket is képes leegyszerűsíteni

– mutatott rá az Alapjogokért Központ elemzője.

– Ez leginkább abban volt tetten érthető, amikor azt fogalmazta meg, hogy az ő felfogása szerint mit szolgál a gazdaság. Legyen munka, hogy a szülők el tudják tartani a családjukat, hogy legyen saját lakásra pénzük az embereknek, öregkorban pedig legyen megtakarításunk és biztos nyugdíjunk. Mindennek a része a megfizethető rezsi is – tette hozzá.

A tiszás lobbistáknak csak a profit lebeg a szemük előtt

A kormányfő a nemzeti petíció fontosságát is hangsúlyozta a háborúellenes gyűlésen, amikor arról beszélt: Brüsszelből hatalmas nyomás nehezedik a kormányra, azt akarják, hogy Magyarország is legyen ott a háború támogatói és Ukrajna gyorsított uniós felvétele mellett, valamint szüntessék meg a rezsicsökkentést.

– Ezt a támadást csak biztos társadalmi támogatottsággal lehet visszaverni – értékelt Pindroch Tamás, és azt is felidézte: ezzel szemben a politikai ellenfél, a tiszás globalista lobbisták cégeinek érdeke a rezsicsökkentés megszüntetése.

– Akik ugyanis a multicégektől érkeznek, csakis a profitot értik, ezt az intézkedést nem. A miniszterelnök külön kitért a Tisza energiaügyi szakértőjére, Kapitány Istvánra, akinek kompetenciáját azzal hiteltelenítette, hogy egy globális „népnyúzó cég” menedzsere volt, amely az európaiak pénzén az energiaválság közepette megduplázta a profitját – reagált az elemző, majd kiemelte: nem kérdés, hogy miniszterként a szolgáltatóknak kedvezne, vagyis

döntési pozícióban megszüntetné a szolgáltatókra kirótt különadókat, a rezsicsökkentés fedezetét, és az orosz energiahordozókról is leválna. Ez azt jelentené, hogy három-négyszeresére nőnének a háztartások rezsiköltségei.

– Ezeknek a lobbistáknak ugyanis csak a profit lebeg a szemük előtt, az olajcégek, a külföldi bankok beejtőernyőztetett lobbistái nem fognak nemet mondani Brüsszelnek. A kormányfő ezért is hangsúlyozta, hogy meg kell védeni a rezsicsökkentést, ki kell maradni a háborúból és távol kell tartani azokat a kormányzástól, akik idegen érdekekért cserébe feláldoznák a magyar családok biztonságát. Ezért a Fidesz a biztos választás, mert erre ma Magyarországon csak a polgári kormány képes – összegzett az Alapjogokért Központ vezető elemzője.