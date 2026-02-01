ukránPokrovszktámadásorosz-ukrán háború

Drámai órák a pokrovszki frontszakaszon: kegyetlen harcok dúlnak

Beszámolók szerint az ukrán erők egy nap alatt megállították az orosz csapatok támadását a Pokrovszki frontszakaszon, miközben az előrenyomuló egységek súlyos veszteségeket szenvedtek. A közlések alapján a térségben továbbra is heves harcok folynak.

2026. 02. 01. 8:36
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
A pokrovszki frontszakaszon az ukrán erők egyetlen nap alatt, egy támadás során négy orosz szakaszt vertek vissza – számolt be az RBC–Ukrajna a Spártai Nemzeti Gárda dandárjának közlésére hivatkozva. A Spártai Nemzeti Gárda dandárja január 31-én kiadott jelentésében arról tájékoztatott, hogy az ellenség mintegy kilencven rohamozó katonával indított támadást. A közlés szerint az orosz erők Pokrovszki irányban próbáltak előrenyomulni, és a köd leple alatt járművekkel, motorkerékpárokkal kísérelték meg megközelíteni az állásokat – írja az Origo.

Fordulat történt a Pokrovszki fronton (Fotó: AFP)

Az ukrán egységek összehangolt fellépéssel verték vissza a támadást, amelynek következtében az offenzíva teljesen leállt. A beszámoló szerint egy nap alatt csaknem négy, orosz csapatokból álló szakaszt semmisítettek meg.

Az ukrán fegyveres erők közlése alapján nyolcvan ellenséges rohamozó katonát megsemmisítettek, kettőt megsebesítettek, további kettőt pedig elfogtak. Emellett tíz ATV-t, négy motorkerékpárt és hat ellenséges járművet is megsemmisítettek.

A harcokban részt vevő egységek hangsúlyozták, hogy az összehangolt fellépés, az egyértelmű koordináció és a megszerzett tapasztalat tette lehetővé számukra, hogy ne csak megállítsák a támadást, hanem jelentős veszteségeket is okozzanak az ellenségnek.

Korábban az Ukrán Fegyveres Erők 7. hadteste arról számolt be, hogy az orosz erők gépesített támadást indítottak Grisino falu ellen Pokrovszki irányban.

Az ukrán hadsereg visszaverte a támadást, veszteségeket okozva az ellenségnek, ugyanakkor a harcok ekkor még nem értek véget.

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának adatai szerint január 31-én este 22 óráig a nap folyamán összesen 303 harci összecsapást regisztráltak a front különböző szakaszain. A legintenzívebb harcok a Pokrovszki, a Hulyajpil és a Kostjantinyivka irányában zajlottak.

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

