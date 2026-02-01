Drámai órák a pokrovszki frontszakaszon: kegyetlen harcok dúlnak

A pokrovszki frontszakaszon az ukrán erők egyetlen nap alatt, egy támadás során négy orosz szakaszt vertek vissza – számolt be az RBC–Ukrajna a Spártai Nemzeti Gárda dandárjának közlésére hivatkozva. A Spártai Nemzeti Gárda dandárja január 31-én kiadott jelentésében arról tájékoztatott, hogy az ellenség mintegy kilencven rohamozó katonával indított támadást. A közlés szerint az orosz erők Pokrovszki irányban próbáltak előrenyomulni, és a köd leple alatt járművekkel, motorkerékpárokkal kísérelték meg megközelíteni az állásokat – írja az Origo.

Fordulat történt a Pokrovszki fronton (Fotó: AFP)