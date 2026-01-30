bombafenyegetésbrfkfenyegetés

Nem talált bombát a rendőrség a fenyegetés által érintett intézményekben + videó

Amennyiben a későbbiekben érkezik újabb fenyegetett intézménytől bejelentés, a hatóságok a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 18:35
A rendőrség mindent alaposan átvizsgált (Forrás: police.hu)
A rendőrség nem talált robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt azokban az oktatási intézményekben, közintézményekben és pénzintézetekben, amelyek péntek délelőtt ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján.

Debrecen, 2026. január 30. Rendőrautók és egy mentőautó a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium előtt 2026. január 30-án. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, miután több iskola is fenyegető e-mailt kapott Hajdú-Biharban. MTI/Czeglédi Zsolt
Rendőrautók és egy mentőautó a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium előtt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Mint ismeretes, pénteken országszerte több oktatási intézményt, közintézményt és pénzintézetet ért fenyegetés.

Az épületek rendőri ellenőrzése, átvizsgálása mindenhol megtörtént. Az épületekben robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt sehol nem találtak

 – olvasható a rendőrségi közleményben, amely azt is leszögezte: amennyiben a későbbiekben érkezik újabb fenyegetett intézménytől bejelentés, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszik.

Az ORFK korábban azt írta, hogy ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail érkezett péntek délutánig hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe. Azt megelőzően a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság számolt be arról, hogy több iskola is fenyegető e-mailt kapott a vármegyében. Tájékoztatásuk szerint a rendőrség az ügyben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Borítókép: A rendőrség részletesen átvizsgált mindent (Forrás: Police.hu)


