Nem talált bombát a rendőrség a fenyegetés által érintett intézményekben + videó

A rendőrség nem talált robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt azokban az oktatási intézményekben, közintézményekben és pénzintézetekben, amelyek péntek délelőtt ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a rendőrség honlapján.

Rendőrautók és egy mentőautó a debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium előtt (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Mint ismeretes, pénteken országszerte több oktatási intézményt, közintézményt és pénzintézetet ért fenyegetés.

Az épületek rendőri ellenőrzése, átvizsgálása mindenhol megtörtént. Az épületekben robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt sehol nem találtak

– olvasható a rendőrségi közleményben, amely azt is leszögezte: amennyiben a későbbiekben érkezik újabb fenyegetett intézménytől bejelentés, a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszik.

Az ORFK korábban azt írta, hogy ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó e-mail érkezett péntek délutánig hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe. Azt megelőzően a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság számolt be arról, hogy több iskola is fenyegető e-mailt kapott a vármegyében. Tájékoztatásuk szerint a rendőrség az ügyben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.