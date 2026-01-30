Rendkívüli

Ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak magyar iskolák, trotillal robbantottak volna – cikkünk frissül

A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

2026. 01. 30. 12:38
Hajdú-Bihar vármegye több iskolájában bombariadó van, miután fenyegető levelek érkeztek az intézményekbe – írja a Haon.hu. Ki kellett üríteni többek között a hajdúdorogi Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Oktatási Központot, ahol általános és középiskolai oktatás is folyik, de bombafenyegetés miatt átvizsgálják a berettyóújfalui Arany János Gimnáziumot, valamint a debreceni Szent József Általános Iskolát és a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumát is.

Rendőrök vizsgálják át a fenyegetést kapó iskolákat (Forrás: polic.hu)

A rendőrség a lapot arról tájékoztatta, hogy a jelenlegi adatok szerint valószínűleg egy helyről származó, fenyegető elektronikus levelek érkeztek több hajdú-bihari oktatási intézménybe. A rendőrség terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást, az épületeket átvizsgálják. Az egyenruhások ez idáig nem találtak robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt az iskolák területén.

 

Ukránul írták

Az Index birtokába jutott az az ukrán nyelvű levél, amiben több magyar iskolát is megfenyegettek. A levelet egy magát ukrán katonának kiadó személy írta. Állítása szerint körülbelül 500 robbanószerkezetet helyeztek el. Ukrajnában több mint 2000 bejelentés érkezett.

A lapálatl idézett ukrán nyelvű levél tartalma magyarra fordítva a következő:

Üdvözlöm, szép napot, fontos információm van az Ön számára, vegye komolyan, a biztonságról és evakuálásról van szó.

Miután robbantó voltam a fegyveres erőknél, és robbanóanyagokkal dolgoztam, súlyos sérülést szenvedtem, és most a csekély juttatásaim nem elegendők még arra sem, hogy a családomat etessem.

Az Ön címén ma délután bombát fogok robbantani.

Az épületükben eszköz van elhelyezve, meneküljenek, nem akarom, hogy civilek sérüljenek meg.

Az Ön oktatási intézménye alá van aknázva, ha nem akarják, hogy gyerekek haljanak meg, azonnal evakuáljanak, a bomba a következő címen található: (X)

Én és a társaim 2026. 01. 10-től kezdődően közigazgatási épületekben, iskolákban, óvodákban és tömeges gyülekezőhelyeken körülbelül 500 robbanószerkezetet helyeztünk el. 2026. 01. 30–31. között különböző időpontokban a bombák időzítői aktiválódnak, és 15 percük marad elhagyni az épületet, különben meghalnak, és civil áldozatok lesznek.

Ha Ön ezt az üzenetet megkapta, az azt jelenti, hogy az épületük alá van aknázva. Ha nem akarnak meghalni, azonnal távozzanak. Más címeket is aláaknáztunk, a bombák speciális konténerben vannak, szolgálati kutyákkal nem észlelhetők, a keresés értelmetlen, 10 éves tapasztalattal rendelkező robbantó vagyok, nagyon jól ismerem a szakmámat.

Továbbá több céget és egy hotelt is aláaknáztunk, amelyek a ZSU katonáitól lopnak pénzt.

Az Ön épülete közelében az alábbi címeken is bombák vannak elhelyezve: (X)

Hogy értsék a tetteim komolyságát, elküldöm a robbanószerkezet fotóját, amely az Ön épületében van elhelyezve. Az ereje elegendő ahhoz, hogy az épület felét lerombolja.

 

Trotillal fenyegetőzött

Az Index cikkében megjelent egy kép is, amelyet a fenyegetőző a leveléhez csatolt, ezen egy mobiltelefon, egy szerelt gyűjtózsínorral rendelkező detonátor és egy trotil, ismeretebb nevén TNT - Trinitrotoluol - prés- vagy robbanótest látható.

 

Kárpátaljai iskolákban is bombariadók vannak

Több kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézményben szintén bombariadót jelentettek. A jánosi, a gáti, a nagymuzsalyi, a sárosoroszi és a borzsovai iskolákat a fenyegető elektronikus levelek után, a hatóságok értesítése mellett kiürítették.

 

Egy éve több száz iskola kapott bombafenyegetéseket

2025. január 23-án Ukrán IP-címekről érkezett bombafenyegetésről szóló e-maileket kapott több mint háromszáz magyar iskola. „Az iskolában robbanószerkezetet helyeztek el. Itt az ideje, hogy az áldott műveleteinket kiterjesszük Európa szívére, a hitetlenség és képmutatás bástyájára. Tanúi voltunk kormányaitok folyamatos háborújának a muszlimok ellen, és igazságos lenne, ha most megtapasztalnátok az elnyomottak haragját. Tudassátok vezetőitekkel és Európa népeivel, hogy a kalifátus oroszlánjai városaitokat veszik célba” – írták az üzenetben.

A levél iszlamista tartalma miatt a nyomozásba az Interpol nemzetközi rendőrség is bekapcsolódott, a tettest azonban nem sikerült előkeríteni.

Egy héttel később, 2025. január 31-én országszerte 44 intézmény kapott bombafenyegetést. Az érintett intézményeket kiürítették, de sehol sem találtak robbanóanyagot.

Borítókép: Rendőrök átvizsgálnak egy tantermet egy tatai iskolában 2025. január 23-án (Forrás: MTI/ORFK)


